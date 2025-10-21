“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” có sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” sẽ có sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Các bên sẽ cùng chung tay khai chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”, đồng thời mở ra định hướng hợp tác dài hạn giai đoạn 2025 – 2030 giữa Hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc ký kết hợp tác này sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác toàn diện giữa Hội và khối doanh nghiệp, hướng đến việc ứng dụng công nghệ thanh toán trong các sáng kiến vì cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế. Cụ thể trong năm 2025, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” sẽ là hoạt động trọng tâm, mở đầu cho chiến lược hợp tác lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc.

Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và xét nghiệm HPV, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” dự kiến sẽ hỗ trợ 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và TP.HCM được tầm soát miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư sớm và khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Để đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp cùng các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để xác minh, lập danh sách phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức các đợt khám sàng lọc, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư, cũng như giám sát chất lượng khám tầm soát tại địa phương. Với vai trò dẫn dắt của Hội, chương trình không chỉ bảo đảm sự minh bạch và hiệu quả, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của tổ chức trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe và hạnh phúc cho phụ nữ Việt Nam.

Các tổ chức NAPAS, Mastercard và Payoo sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Thông qua mỗi giao dịch thanh toán bằng hình thức chạm thẻ qua hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS, Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn liền với hành vi tiêu dùng hàng ngày của người dân.

Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức xã hội về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, như hoạt động thể thao “Bước chạy sống khỏe” khuyến khích lối sống năng động và khỏe mạnh; tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe” nhằm cung cấp kiến thức y tế và truyền cảm hứng về việc chủ động bảo vệ sức khỏe. Những nỗ lực này không chỉ góp phần thiết thực vào chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

“Payoo luôn xem sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển của mình. Việc đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, NAPAS và Mastercard trong chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” năm 2025 không chỉ thể hiện trách nhiệm cộng đồng, mà còn là cách chúng tôi dùng công nghệ và mạng lưới thanh toán để kết nối những tấm lòng nhân ái. Payoo mong muốn cùng Hội tiếp tục mở rộng các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ, giúp họ có thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe, phát triển năng lực và sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc.” Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) chia sẻ.

Được biết, trong giai đoạn 2025–2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng NAPAS, Mastercard và Payoo sẽ tiếp tục mở rộng hành trình đồng hành vì phụ nữ Việt Nam, từ chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng đến thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững. Sự kết nối giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các doanh nghiệp không chỉ mang đến những chương trình thiết thực, mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, bền bỉ trong đời sống của phụ nữ và cộng đồng.