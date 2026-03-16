UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Tạ Thành

12:51 | 16/03/2026
Trong bối cảnh nhiều khu vực có hạ tầng chật hẹp khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã phát triển hệ thống máy bay không người lái (UAV) chữa cháy theo mô hình “bầy đàn”.
Mỹ thử nghiệm bầy UAV Mỹ thử nghiệm bầy UAV 'nghe lệnh bằng giọng nói' nhờ công nghệ OpenAI
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá! Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hệ thống UAV chữa cháy có tên Fire Swarm, được thiết kế để nhiều UAV phối hợp hoạt động trên không theo một chiến thuật đồng bộ, dưới sự điều phối của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là mô hình UAV chữa cháy bầy đàn đầu tiên được phát triển tại Việt Nam.

Giải pháp chữa cháy này do CT UAV, thành viên của CT Group, nghiên cứu và phát triển. Theo thiết kế, mỗi hệ thống Fire Swarm gồm hàng chục UAV hoạt động đồng thời.

Một UAV giữ vai trò trung tâm chỉ huy, được trang bị cảm biến lidar, camera nhiệt và chip AI để thu thập dữ liệu môi trường. Thiết bị này liên tục quét khu vực cháy, xây dựng bản đồ nhiệt và xác định vị trí cũng như hướng lan của ngọn lửa. Dữ liệu sau đó được truyền đến toàn bộ phi đội để điều phối hoạt động chữa cháy.

Các UAV còn lại đảm nhiệm vai trò tấn công, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ dập lửa và hỗ trợ cứu hộ. Mỗi thiết bị có khả năng mang nước, hóa chất chữa cháy hoặc các loại bóng dập lửa chuyên dụng. Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, hệ thống tự động phân chia vị trí tiếp cận, tính toán quỹ đạo bay nhằm tránh va chạm và triển khai phun nước, hóa chất hoặc thả thiết bị dập lửa vào điểm cháy.

Nhóm nghiên cứu cho biết quá trình xử lý hỏa hoạn không diễn ra trong một lần duy nhất. Vì vậy, Fire Swarm vận hành theo cơ chế vòng lặp tự động. Sau mỗi đợt phun hoặc thả thiết bị dập lửa, UAV sẽ quay về vị trí tiếp tế, nạp lại nước hoặc hóa chất rồi tiếp tục thực hiện chu kỳ mới cho đến khi khống chế hoàn toàn đám cháy.

Các thử nghiệm thực địa được tiến hành vào đầu tháng 3/2026 cho thấy hệ thống c khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài. Trong một bài kiểm tra, phi đội gồm 5 UAV hoạt động liên tiếp trong 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tiếp cận và nạp lại nước trước khi dập tắt hoàn toàn đám cháy mô phỏng.

Hệ thống UAV chữa cháy bao gồm 1 UAV chỉ huy và hệ thống UAV hỗ trợ. Ảnh minh họa.

Ngoài chức năng dập lửa, hệ thống UAV còn hỗ trợ nhiều hoạt động cứu nạn. Khi xảy ra hỏa hoạn, thiết bị có thể phát thông báo qua loa công suất lớn để hướng dẫn người dân sơ tán, đồng thời sử dụng đèn LED cường độ cao để chiếu sáng từ trên cao trong trường hợp khu vực cháy bị cắt điện. Một số UAV còn được tích hợp laser định hướng nhằm tạo đường thoát hiểm cho người mắc kẹt.

Phi đội UAV cũng có khả năng thả các thiết bị hỗ trợ khẩn cấp như mặt nạ phòng độc, áo chống cháy hoặc bình chữa cháy cầm tay. Những vật dụng này giúp nạn nhân kéo dài thời gian an toàn trong khi chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo CT UAV, nhóm kỹ sư đang tiếp tục phát triển dòng UAV hạng nặng phục vụ nhiệm vụ cứu hộ. Thiết bị mới dự kiến được trang bị kén an toàn để đưa nạn nhân bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, UAV còn có thể thả robot chữa cháy xuống mặt đất hoặc sử dụng cánh tay cơ khí để phá cửa, tạo lối tiếp cận cho lực lượng cứu nạn.

Giải pháp UAV chữa cháy được đánh giá phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam, nơi nhiều khu dân cư có mạng lưới hẻm nhỏ và mật độ xây dựng cao. Trong thực tế, nhiều vụ cháy tại các thành phố lớn đã gây hậu quả nghiêm trọng do lực lượng chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Bên cạnh nhiệm vụ trong khu dân cư, CT UAV cho biết họ cũng phát triển thiết bị phục vụ chữa cháy nhà cao tầng. Hệ thống UAV có thể tiếp cận các tòa nhà cao đến khoảng 300 m, tương đương 90 tầng, vượt khả năng với tới của nhiều xe thang chữa cháy hiện nay.

Song song với lĩnh vực cứu hộ, doanh nghiệp này còn mở rộng ứng dụng UAV sang các ngành khác như logistics. Tháng 2/2026, CT UAV đã thực hiện chuyến bay giao hàng vượt biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, mở ra khả năng vận chuyển hàng hóa giữa đất liền với các đảo, khu vực đánh bắt xa bờ hoặc công trình ngoài khơi.

CT Group, doanh nghiệp mẹ của CT UAV, thành lập năm 1992 và đặt trụ sở tại TP.HCM. Tập đoàn đang đầu tư phát triển trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy – LAE) với quy mô vốn khoảng 6.000 tỉ đồng gần sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án hướng đến xây dựng hệ sinh thái cho các hoạt động UAV và dịch vụ hàng không tầm thấp.

Trong năm 2025, doanh nghiệp này cũng ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc và mở rộng hợp tác phát triển công nghệ LAE với Indonesia. Công ty hiện tìm kiếm cơ hội tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Singapore và Trung Đông.

Việc phát triển hệ thống UAV chữa cháy bầy đàn cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn. Nếu được triển khai rộng rãi, giải pháp này có thể bổ sung thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng, đặc biệt tại các khu đô thị có hạ tầng phức tạp và nguy cơ cháy nổ cao.

Bài liên quan

Từ AI đến 6G và robot: Ba xu hướng công nghệ định hình tương lai tại MWC 2026

Từ AI đến 6G và robot: Ba xu hướng công nghệ định hình tương lai tại MWC 2026

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump 'tuýt còi'

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Có thể bạn quan tâm

Mỹ thử nghiệm bầy UAV

Mỹ thử nghiệm bầy UAV 'nghe lệnh bằng giọng nói' nhờ công nghệ OpenAI

Phương tiện bay
Công nghệ trí tuệ nhân tạo của OpenAI đang được hai doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tích hợp vào các thử nghiệm điều khiển bầy đàn máy bay không người lái (UAV), đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa ngành công nghệ dân sự và lĩnh vực quân sự.
Ấn Độ có đủ chỗ cho năm hãng hàng không lớn?

Ấn Độ có đủ chỗ cho năm hãng hàng không lớn?

Phương tiện bay
Ấn Độ đang đứng trước một nghịch lý lớn của ngành hàng không: nhu cầu tăng nhanh bậc nhất thế giới, nhưng khả năng tồn tại của các hãng bay lại mong manh hơn bao giờ hết.
Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Phương tiện bay
Amazon đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau khi một máy bay không người lái giao hàng của hãng làm đứt đường cáp internet tại thành phố Waco, bang Texas.
Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Phương tiện bay
Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, trong đó quy định về điều kiện đăng ký, khai thác sử dụng phương tiện bay không người lái.
Ấn Độ yêu cầu kiểm tra tất cả Boeing 787 sau thảm họa chấn động của Air India

Ấn Độ yêu cầu kiểm tra tất cả Boeing 787 sau thảm họa chấn động của Air India

Phương tiện bay
Sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất 270 người thiệt mạng, nhà chức trách Ấn Độ đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ đội bay Boeing 787 Dreamliner trong nước, dấy lên lo ngại về độ an toàn của dòng máy bay từng được xem là niềm tự hào của ngành hàng không.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Thái Nguyên rộn ràng

Thái Nguyên rộn ràng 'Ngày hội non sông': Hơn 1,27 triệu cử tri nô nức đi bầu cử

Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng