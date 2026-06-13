Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các động lực tăng trưởng truyền thống dần bão hòa, Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng để tạo đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đặt khoa học công nghệ vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới

Điểm nhấn đáng chú ý trong phát biểu của Thủ tướng là việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực chính của tăng trưởng trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà phải trở thành trụ cột quan trọng nhất, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Định hướng này cũng thể hiện rõ tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế cạnh tranh của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới; xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số hiện đại. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số cần được triển khai đồng bộ nhằm tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo Thủ tướng, khoa học công nghệ phải thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần tạo ra những ngành nghề mới, sản phẩm mới và không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

Từ phong trào thi đua đến hệ sinh thái hành động vì tăng trưởng bền vững

Bên cạnh việc phát huy vai trò của khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành tập trung thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo Thủ tướng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp phải trở thành thước đo quan trọng trong đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gây cản trở sự phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, logistics và hạ tầng số; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, phong trào thi đua cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.

Tại buổi lễ, đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã cam kết hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Kết thúc chương trình, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030”.