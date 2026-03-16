Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

12:49 | 16/03/2026
Hội thảo khoa học “Xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” do Bệnh viện E tổ chức đã quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và xu hướng điều trị mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.
Ngày 15/3/2026, tại Bệnh viện E (Hà Nội), Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao đến từ các bệnh viện lớn trong cả nước.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao (Bệnh viện E), đồng thời nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện E nhấn mạnh, trong những năm gần đây, lĩnh vực chấn thương chỉnh hình đã có nhiều bước tiến vượt bậc nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ số và vật liệu sinh học mới. Việc tổ chức các hội thảo khoa học là cơ hội quan trọng để các bác sĩ, chuyên gia trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, cập nhật kiến thức mới và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, điều trị.

Chương trình hội thảo có sự tham gia chủ trì của nhiều chuyên gia uy tín như GS.TS Trần Trung Dũng – Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, TS.BS Nguyễn Đức Bình – Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Chi trên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, và TS.BS Nguyễn Trung Tuyến – Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao, Bệnh viện E.

TS.BS. Nguyễn Công Hựu, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc bệnh viện E phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày nhiều chuyên đề khoa học cập nhật, phản ánh xu hướng phát triển hiện nay trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Nội dung các báo cáo tập trung vào những kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến như ứng dụng công nghệ in 3D và hệ thống PSI (Patient Specific Instrument) trong phẫu thuật chỉnh trục xương; ghép xương sụn tự thân điều trị hoại tử vô mạch lồi cầu xương đùi; phẫu thuật nội soi điều trị hẹp khoang dưới mỏm cùng vai; hay sử dụng implant in 3D trong điều trị khuyết đoạn xương dài do nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn thông qua các báo cáo ca bệnh, như kết quả sớm của phẫu thuật khâu gân Achilles qua da, nội soi khớp cổ tay điều trị tổn thương TFCC...

Một nội dung đáng chú ý tại hội thảo là phần trình bày của ThS.BS Lê Khánh Trình (Bệnh viện E) về kinh nghiệm thực hiện những ca phẫu thuật kéo dài xương đùi đầu tiên tại Việt Nam bằng kỹ thuật Lengthening Over Nail (LON).

Quang cảnh hội thảo.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ mới như in 3D, nội soi khớp, và các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn đang mở ra nhiều cơ hội trong điều trị các bệnh lý và chấn thương phức tạp của hệ vận động.

Những tiến bộ này không chỉ giúp tăng độ chính xác trong phẫu thuật mà còn góp phần giảm sang chấn cho người bệnh, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài. Sau gần một buổi làm việc với nhiều báo cáo khoa học và phần thảo luận chuyên sâu, hội thảo đã mang lại nhiều thông tin giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò của Bệnh viện E trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và cập nhật các kỹ thuật tiên tiến, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm điều trị và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thực hành lâm sàng, góp phần đưa lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tại Việt Nam ngày càng phát triển.

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Y tế số
Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/3/1976 – 26/3/2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp của Hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.
Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Chuyển đổi số
Ngày 10/3, tại cơ sở 1, Bệnh viện K đã tổ chức thành công Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ. TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo.
Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Y tế số
Chiều 10/3/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Chuyển đổi số
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch mở ngành đào tạo mới mang tên Y tế số, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.
