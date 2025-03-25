Thêm nhiều cơ hội thực hành, thực tập cho sinh viên sư phạm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm , PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, CTXH có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội công bằng, văn minh và nhân ái. Ngày Công tác xã hội Việt Nam là dịp để tôn vinh những đóng góp, nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, những người luôn sẵn sàng xả thân, hy sinh vì cộng đồng, vì những người yếu thế trong xã hội.

“Những người làm công tác xã hội là những người luôn đi đầu trọng việc giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và duy trì các mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp, giúp đỡ những đối tượng yếu thế, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội. Với những giá trị đó, CTXH đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đất nước chúng ta”, PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh.

PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Trong suốt quá trình 14 năm kể từ khi thành lập, Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình học và mở rộng các hoạt động thực tiễn.

Với sứ mệnh cung cấp cho xã hội những thế hệ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc và luôn sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, Khoa đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành đào tạo công tác xã hội tại Việt Nam. Những thành tựu mà khoa đạt được trong việc giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động xã hội luôn là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển không ngừng.

“Sứ mệnh của khoa là cung cấp cho xã hội những thế hệ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc và luôn sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi không chỉ đào tạo ra những chuyên gia trong lĩnh vực CTXH, mà còn là những người có phẩm hạnh, đạo đức nghề nghiệp, luôn luôn hướng về những giá trị nhân ái, công bằng và bình đẳng”. PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn nói.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ký kết hợp tác với Bệnh viện E

Ngành CTXH của trường đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên, học viên, những người đã và đang làm việc trên khắp mọi miền đất nước, tham gia vào cái thiện đời sống cộng đồng và giúp đỡ những đối tượng yếu thế. Những sinh viên, học viên này chính là những "sứ giả" của những giá trị nhân văn mà ngành mang lại.

Được đào tạo tại một môi trường có uy tín, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết, các em sinh viên, học viên không chỉ học được các lý thuyết, mà còn được trang bị những kỹ năng thực tế cần thiết để đáp ứng yêu câu của công việc trong xã hội.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ký kết hợp tác với các cơ sở thực hành, thực tập: Bệnh viện E; Bệnh viện Châm cứu Trung ương; Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái; Công ty Cổ phần Braincare; Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt; Công ty Cổ phần Đào tạo và Tổ chức sự kiện Bamboo Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ giáo dục Hương Ban Mai; Trường THCS Vân Canh; và Trường THPT Nguyễn Huệ - Bắc Từ Liêm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái

Đây là một bước tiến quan trọng, tạo ra cơ hội học hỏi, trao đổi và phát triển cho các sinh viên, học viên ngành CTXH. Thông qua các cơ sở thực hành này, các bạn sinh viên, học viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm thực tế, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời học hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia và những người làm CTXH thực thụ.

Việc hợp tác với các cơ sở thực hành, thực tập sẽ giúp sinh viên, học viên không chỉ phát triển kiến thức chuyên môn mà còn học được những kỹ năng mềm, trở thành những cán bộ CTXH chuyên nghiệp, có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng CTXH trong xã hội hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, một trong những đơn vị tham dự lễ ký kết bày tỏ, với mục tiêu cao cả là sứ mệnh chăm sóc con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành CTXH, chúng tôi luôn sẵn sàng mở ra cơ hội để sinh viên về thực hành, thực tập. Từ đó, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò và giá trị nghề mình đang làm.