Trường Đại học số hóa chương trình 'săn' học bổng

12:43 | 09/03/2025
Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào quy trình tuyển sinh trở thành giải pháp hiệu quả cho học sinh THPT trong việc tìm kiếm và ứng tuyển học bổng.
Vượt qua rào cản khi ứng tuyển học bổng

“Săn học bổng” thường là quá trình tốn nhiều thời gian và công sức của các em học THPT và gia đình, khi phải tìm kiếm thông tin, cơ hội, chuẩn bị và nộp hồ sơ, xét tuyển trong những tháng gấp cuối cấp gấp rút. Để khắc phục những vấn đề này, việc ứng dụng công nghệ số hóa vào quy trình tuyển sinh đang chứng minh tính hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian và tối ưu hóa quy trình.

Nhiều trường đại học tiên tiến đã đầu tư nâng cấp hệ thống để hỗ trợ học sinh trong quá trình “săn” học bổng, đặc biệt trong giai đoạn tháng 3 – 5 hàng năm, khi không còn nhiều thời gian để quyết định chọn trường và ngành học.

“Săn học bổng” thường là quá trình tốn nhiều thời gian và công sức của các em học THPT và gia đình

Nổi bật trong đó, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đang ứng dụng nhiều công nghệ số để hỗ trợ các em học sinh tiềm năng.

Chương trình học bổng BUV năm 2025 được trường triển khai trên hệ thống đăng ký trực tuyến, không chỉ tối ưu hóa quy trình xét duyệt mà còn mang lại trải nghiệm nhanh chóng và chính xác hơn cho ứng viên.

Hệ thống trực tuyến giúp thu thập và phân loại dữ liệu hiệu quả, đồng thời hỗ trợ thí sinh chuẩn bị hồ sơ với các phần thông tin rõ ràng, tách biệt. Thí sinh có thể cập nhật và kiểm tra hồ sơ trực tiếp trên nền tảng, đồng thời nhận được phản hồi kịp thời từ đội ngũ tuyển sinh. BUV có đội ngũ hỗ trợ trực tuyến sẵn sàng giải đáp các thắc mắc, giúp ứng viên hoàn tất hồ sơ nhanh chóng.

Trong giai đoạn đầu tiên, BUV mở cổng nhận hồ sơ ứng tuyển cho sáu hạng mục học bổng lớn, bao gồm Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng Nhà sáng lập, Học bổng Hiệu trưởng, Học bổng Giám đốc Đào tạo, Học bổng Khối ngành và Học bổng Trái tim Sư tử.

Mỗi hạng mục học bổng có giá trị từ 30% đến 100% học phí, mang đến cơ hội học tập tuyệt vời cho những bạn trẻ mong muốn phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.

Mô hình học bổng nhân văn

Kể từ khi ra đời, chương trình học bổng của BUV đã không ngừng phát triển và trao tặng hàng nghìn suất học bổng, cùng các chương trình hỗ trợ tài chính, với tổng giá trị lên đến gần 300 tỉ đồng tới các ứng viên trên khắp Việt Nam, không phân biệt khoảng cách địa lý, tài năng hay giới tính.

Chương trình học bổng được xây dựng dựa trên mô hình ACE: A – Aspiration (Thỏa mãn đam mê), C – Commitment (Cam kết bền vững), E – Empowerment (Nâng cao năng lực), giúp học sinh không chỉ phát triển học thuật mà còn trang bị các phẩm chất cá nhân thực tiễn.

Học bổng BUV còn khuyến khích và nuôi dưỡng những “trái tim sư tử bản lĩnh”

Với mục tiêu rút ngắn khoảng cách xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới, Quỹ học bổng không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ song phương Việt Nam – Anh Quốc.

Không chỉ đơn thuần hỗ trợ tài chính, học bổng BUV còn khuyến khích và nuôi dưỡng những “trái tim sư tử bản lĩnh”. Học bổng Trái tim Sư tử đặc biệt dành cho những học sinh có bất lợi về thể chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm và sức “chiến đấu” phi thường để vượt qua rào cản cá nhân, phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh.

Ốc Thị Quỳnh Anh, nữ sinh dân tộc Khơ Mú miền núi Nghệ An giành học bổng Trái tim Sư tử BUV, cho biết: "Đừng bao giờ vin vào sự nghèo khổ, bởi cái nghèo, cái khổ không đáng là lý do để bỏ học hoặc từ bỏ ước mơ. Học bổng BUV đã tiếp thêm sức mạnh, trao cho em cơ hội học tập trong môi trường giáo dục quốc tế, để sau này, em có thể mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của quê hương."

Ốc Thị Quỳnh Anh (Thứ 5 từ phải sang) chụp cùng gia đình trong lễ trao học bổng 2024 của BUV

Bên cạnh đó, Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh hay Học bổng Nhà sáng lập hướng đến những học sinh có thành tích học tập vượt trội, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc.

Học bổng Nhà sáng lập BUV đã mang lại cơ hội cho Vũ Thị Hồng Nhung, từ một cô bé 9 tuổi chưa biết chữ, trở thành một nữ sinh trường quốc tế kiên tâm với ước mơ giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục sau này.

Để nâng cao khả năng giành học bổng cho ứng viên, Đại diện BUV khuyến khích các em học sinh nên nghiên cứu kỹ tiêu chí của từng hạng mục học bổng và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm thư giới thiệu và bài luận để thể hiện toàn diện năng lực và thành tích.

Ngoài hạn nộp hồ sơ đợt 1, các ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ cho các hạng mục học bổng khác trong đợt tiếp theo, với hạn cuối vào 15/4/2025. Cổng ứng tuyển cho các hạng mục này sẽ chính thức mở vào 27/3/2025, tạo thêm cơ hội cho những thí sinh chưa kịp hoàn tất hồ sơ trong đợt đầu tiên.

Thông tin chi tiết về các hạng mục học bổng, điều kiện ứng tuyển và hướng dẫn cụ thể có tại https://www.buv.edu.vn/huong-dan-chi-tiet-8-buoc-nop-ho-so-ung-tuyen-hoc-bong-buv-2025/

