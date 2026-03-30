Chuyển đổi số
Y tế số

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Hoàng Anh

17:10 | 30/03/2026
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức được Sở Y tế TP.HCM cấp phép triển khai hệ thống robot phẫu thuật CUVIS-Joint, công nghệ thay khớp chủ động thế hệ mới.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một robot chủ động hoàn toàn có thể trực tiếp thực hiện các thao tác cắt xương và đặt khớp nhân tạo, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ định hướng như các công nghệ trước đây.

Theo TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện, CUVIS-Joint do CUREXO phát triển và đã được FDA phê duyệt. Hệ thống sử dụng cánh tay robot 6 trục có khả năng kiểm soát rung hiệu quả, cho phép thực hiện các lát cắt xương với độ chính xác cao theo kế hoạch phẫu thuật 3D được xây dựng trước bởi bác sĩ kết hợp với trí tuệ nhân tạo.

Bác sĩ tiến hành thay khớp gối bằng công nghệ robot tại Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

So với phương pháp truyền thống hoặc các robot bán chủ động, điểm khác biệt của CUVIS-Joint nằm ở khả năng tự thực hiện toàn bộ quá trình cắt xương. Nhờ đó, hạn chế tối đa sai lệch do yếu tố con người như run tay hay sai số trong thao tác, đồng thời đảm bảo bề mặt cắt đồng đều, góc cắt chính xác và trục chi được cân chỉnh tối ưu.

Robot CUVIS-Joint, hệ thống phẫu thuật thay khớp chủ động với độ chính xác cao từng milimet. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống cũng được thiết kế theo nền tảng mở, cho phép sử dụng nhiều loại khớp nhân tạo khác nhau từ các nhà sản xuất tại Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu. Điều này giúp bác sĩ có thêm lựa chọn phù hợp với từng bệnh nhân về kích thước, vật liệu cũng như chi phí điều trị.

Kỳ vọng nâng cao chất lượng phẫu thuật thay khớp nhờ robot CUVIS-Joint. Ảnh BVĐK Tâm Anh

Đại diện bệnh viện cho biết, mỗi năm đơn vị thực hiện hơn 1.200 ca thay khớp. Việc ứng dụng robot không nhằm thay thế bác sĩ mà hỗ trợ giảm tải các thao tác kỹ thuật, giúp phẫu thuật viên tập trung vào việc lập kế hoạch và kiểm soát toàn bộ quá trình mổ. Ngay sau khi được cấp phép, bệnh viện đã triển khai gần 20 ca thay khớp gối bằng hệ thống này.

Kết quả bước đầu cho thấy người bệnh có mức độ đau sau mổ giảm, thời gian nằm viện rút ngắn còn khoảng 1 đến 3 ngày, khả năng vận động cải thiện và giảm nguy cơ biến chứng như lệch trục, lỏng khớp hoặc phải phẫu thuật lại.

Phần mềm CUVIS-Joint hỗ trợ bác sĩ kiểm soát và cân bằng cấu trúc khớp trong phẫu thuật. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ 74 tuổi bị thoái hóa khớp gối nặng, biến dạng trục chi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể duỗi thẳng chân, giảm đau rõ rệt và tự sinh hoạt cá nhân chỉ sau một ngày, dự kiến tiếp tục điều trị khớp còn lại trong thời gian tới.

Bác sĩ thăm nữ bệnh nhân 74 tuổi phục hồi tốt sau thay khớp bằng robot CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Với việc đưa vào sử dụng CUVIS-Joint, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới tiếp cận công nghệ robot thay khớp chủ động hoàn toàn. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ cao vào y học, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở ra tiềm năng thu hút bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam.

Việc triển khai hệ thống robot này cũng phản ánh xu hướng đầu tư vào công nghệ y tế tiên tiến trong khu vực tư nhân, đồng thời mang lại thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý thoái hóa khớp.

