Kinh tế số
Fintech

MoMo: 'thay vì ngăn chặn kẻ xấu, hãy bảo vệ người tốt khỏi việc mắc sai lầm'

Anh Tuấn

Anh Tuấn

20:13 | 14/05/2026
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Với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” do Liên minh Niềm tin số, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức.
MoMo cùng ePass chung tay phát triển nền tảng giao thông số MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào MoMo hỗ trợ chuẩn hóa thông tin theo quy định mới cho hộ kinh doanh
Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Ông Nguyễn Mạnh Tường trình bày tham luận “Ứng dụng AI trong Bảo vệ người dùng” tại hội thảo “Digital Trust in Finance” ngày 12/5/2026

Theo người đứng đầu MoMo, khi các hình thức lừa đảo số ngày càng tinh vi, xuyên nền tảng và được hỗ trợ bởi AI, thì cuộc chiến bảo vệ người dùng tài chính số đang bước sang một thách thức mới. Đó không chỉ là phát hiện hay ngăn chặn giao dịch bất thường, mà là giúp người dùng dừng lại đúng lúc trong khoảnh khắc họ có nguy cơ bị thao túng tâm lý để tự thực hiện một giao dịch rủi ro.

Từ thực tế cho thấy, nhiều vụ lừa đảo tài chính số hiện nay không bắt đầu từ việc hệ thống bị xâm nhập, mà từ việc người dùng bị dẫn dụ bằng các kịch bản ngày càng tinh vi như giả danh, tạo áp lực, đánh vào lòng tin hoặc cảm xúc. Số liệu từ Bộ Công an chỉ ra rằng, riêng năm 2025 vừa qua, người Việt đã mất hơn 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến. Con số này cho thấy lừa đảo số không chỉ là rủi ro tài chính, mà đã trở thành một vấn đề niềm tin của xã hội số.

Trước bối cảnh đó, MoMo cho rằng “bảo mật tài chính số không còn là một bài toán kỹ thuật thuần túy, mà còn là bài toán của sự thấu hiểu hành vi người dùng”. Chính vì thế, tham gia hội thảo với tư cách người đứng đầu MoMo, ông Nguyễn Mạnh Tường khẳng định: “Chúng tôi đã chuyển từ tư duy ‘chặn kẻ xấu’ sang tư duy ‘đồng hành bảo vệ người tốt khỏi việc mắc sai lầm’. Điều đó có nghĩa là không chỉ chặn giao dịch rủi ro, mà còn phải tạo ra một cảnh báo thông minh, một câu hỏi đúng lúc, một khoảnh khắc dừng lại để người dùng tự nhận ra mình đang bị dẫn dắt. Xa hơn, đó là giáo dục để người dùng có thể tự bảo vệ bản thân và người thân của họ.”

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Các giải pháp công nghệ bảo vệ người dùng được MoMo giới thiệu tại sự kiện

Và con số mỗi ngày có hơn 10.000 người dùng được AI của MoMo cảnh báo chủ động trước giao dịch rủi ro đã cho thấy điều đó. Tại MoMo, tư duy này đã được cụ thể hóa bằng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, vận hành trên nền tảng AI và dữ liệu theo thời gian thực. Thay vì chỉ xử lý sau khi người dùng báo cáo lừa đảo, hệ thống của MoMo được thiết kế như một hệ thống “lá chắn đa tầng” để phát hiện sớm các tín hiệu rủi ro và đưa ra cảnh báo trong quá trình giao dịch.

Ở tầng giao dịch, hàng chục mô hình AI chấm điểm rủi ro theo thời gian thực cho mọi giao dịch, dựa trên các tín hiệu về hành vi người dùng, thiết bị, mạng lưới kết nối và ngữ cảnh giao dịch.

Ở tầng xác thực, giải pháp Flashmask trong eKYC hỗ trợ phát hiện các hành vi gian lận sinh trắc học như deepfake, giả mạo khuôn mặt, nhằm ngăn chặn nguy cơ chiếm đoạt tài khoản.

Ở tầng mạng lưới, công nghệ Graph Network mô hình hóa mối quan hệ giữa tài khoản, thiết bị, IP và vị trí, từ đó phát hiện sớm các cụm tài khoản rủi ro và các đường dây lừa đảo có tổ chức.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Tường, giá trị của AI trong việc bảo vệ người dùng không chỉ nằm ở độ chính xác của mô hình, mà ở cách các tín hiệu rủi ro được chuyển hóa thành hành động phù hợp: một cảnh báo thông minh, một câu hỏi xác nhận đúng lúc, hoặc một điểm dừng có chủ đích để người dùng kịp nhận ra mình đang bị dẫn dắt.

“Một cảnh báo đúng lúc có thể không chỉ ngăn một giao dịch rủi ro, mà còn giữ lại niềm tin của người dùng vào môi trường tài chính số,” ông Tường chia sẻ.

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.

Hội thảo Digital Trust in Finance 2026

Và thực tế cho thấy hướng tiếp cận này đang tạo ra tác động rõ rệt trong quá trình vận hành. Cụ thể, mỗi ngày, hệ thống AI của MoMo phát hiện và cảnh báo gần 29.000 giao dịch bất thường, đồng thời chủ động cảnh báo hơn 10.000 người dùng trước các giao dịch có dấu hiệu rủi ro.

Đáng chú ý, 99,5% người dùng nhận được cảnh báo từ hệ thống đã dừng lại suy nghĩ trước khi tiếp tục giao dịch. Theo MoMo, đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy bảo mật hiệu quả không chỉ nằm ở việc “chặn” giao dịch, mà còn ở khả năng tạo ra đúng mức độ cảnh báo và “ma sát” cần thiết để người dùng có thêm thời gian cân nhắc.

Theo quy mô vận hành này, ước tính mỗi năm MoMo sẽ bảo vệ hơn 15 nghìn tỷ đồng của khách hàng khỏi nguy cơ lừa đảo nhờ các lớp cảnh báo và phòng thủ chủ động. Con số này đã cho thấy AI có thể trở thành một công cụ bảo vệ người dùng hiệu quả nếu được thiết kế không chỉ để phát hiện rủi ro, mà còn để hỗ trợ hành vi ra quyết định của con người.

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Người dùng trải nghiệm booth MoMo

Mặc dù vậy, CEO MoMo, vẫn cho rằng, công nghệ của một nền tảng tài chính đơn lẻ là chưa đủ để giải quyết triệt để bài toán lừa đảo số. Một giao dịch tài chính thường chỉ là điểm cuối của hành trình lừa đảo. Trước đó, kẻ gian có thể đã tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi viễn thông hoặc các nền tảng trực tuyến khác, từng bước tạo niềm tin, gây áp lực và dẫn dắt hành vi.

Hay nói cách khác, các nền tảng tài chính thường chỉ nhìn thấy “phút thứ 89” của một hành trình lừa đảo đã diễn ra gần trọn vẹn ở nhiều điểm chạm khác. Khi người dùng thực hiện giao dịch, hệ thống tài chính phải xử lý rủi ro trong vài giây, trong khi sau giao dịch, dòng tiền có thể nhanh chóng rời khỏi hệ thống và việc truy vết liên nền tảng có thể mất nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng.

Như vậy, vấn đề không nằm ở tốc độ, mà còn ở dữ liệu và khả năng phối hợp. Mỗi nền tảng, mỗi ngành và mỗi đơn vị thường chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh rủi ro. Trong khi đó, kẻ gian lại di chuyển rất nhanh qua nhiều nền tảng, tận dụng sự phân mảnh về tín hiệu để né tránh phát hiện.

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.
Người dùng trải nghiệm các tính năng tiện ích từ booth trải nghiệm của MoMo

Từ thực tế đó, MoMo cho rằng, chống lừa đảo tài chính số không thể là nỗ lực riêng lẻ của một doanh nghiệp hay một nền tảng. Cuộc chiến này cần sự chung tay của liên ngành, trong đó các bên có thể chia sẻ tín hiệu rủi ro, cảnh báo sớm và phối hợp xử lý nhanh hơn trước khi thiệt hại lan rộng.

Trên tinh thần đó, cùng với các chủ trương của cơ quan quản lý trong phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, MoMo đang phối hợp cùng các chuyên gia nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm mô hình Nền tảng liên minh phòng thủ chủ động, hướng tới kết nối các bên trong hệ sinh thái số như tài chính, viễn thông, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, thương mại điện tử, logistics và cơ quan quản lý.

Mục tiêu của mô hình là rút ngắn bốn khoảng cách lớn trong chống lừa đảo số, đó là:

Thứ nhất là khoảng cách tốc độ, khi kẻ gian di chuyển nhanh giữa nhiều nền tảng trong khi tín hiệu cảnh báo thường bị xử lý chậm.

Thứ hai là khoảng cách dữ liệu, khi mỗi bên chỉ nhìn thấy một phần của hành trình lừa đảo.

Thứ ba là khoảng cách phối hợp, khi xử lý liên ngành cần cơ chế kết nối nhanh hơn giữa nhiều chủ thể khác nhau.

Thứ tư là khoảng cách thế phòng thủ, khi hệ thống cần chuyển từ xử lý sau thiệt hại sang phát hiện sớm, cảnh báo sớm và phòng thủ chủ động.

“Khi một người dùng ở bất kỳ đâu lên tiếng báo cáo một hành vi lừa đảo, tín hiệu đó cần có khả năng lan tỏa nhanh trong toàn bộ mạng lưới liên kết để bảo vệ hàng triệu người dùng khác trước khi kẻ xấu kịp tấn công lần tiếp theo. Không ai có thể thắng một mình trong cuộc chiến này,” ông Nguyễn Mạnh Tường đánh giá.

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - UV BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại sự kiện

Cũng theo ông Tường, bên cạnh công nghệ và phối hợp liên ngành, người dùng chỉ thực sự an toàn khi có đủ kiến thức và phản xạ để nhận diện rủi ro trong đời sống hằng ngày. Trong nhiều tình huống lừa đảo, thiệt hại xảy ra không phải vì người dùng thiếu công cụ bảo vệ, mà vì họ bị đặt vào trạng thái gấp gáp, hoang mang hoặc tin tưởng nhầm đối tượng.

Vì vậy, MoMo tăng cường trang bị kiến thức phòng vệ trước lừa đảo trực tuyến thông qua Cẩm nang An toàn bảo mật với ngôn ngữ trực quan, dễ hiểu và dễ áp dụng. Thông qua cẩm nang này, MoMo giúp người dùng nhận diện các chiêu thức phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, giả mạo người thân, đường link độc hại, yêu cầu cung cấp mã OTP, kịch bản tạo áp lực thời gian hoặc hứa hẹn lợi ích bất thường.

Thay vì chỉ đưa ra những cảnh báo khô cứng, MoMo hướng đến việc biến kiến thức an toàn số thành các nguyên tắc dễ nhớ, dễ thực hành, giúp người dùng và gia đình hình thành phản xạ tự vệ trước các tình huống rủi ro.

Có thể nói, với MoMo, niềm tin số không thể được bảo vệ bằng một lớp công nghệ đơn lẻ, mà cần sự kết hợp giữa AI, dữ liệu, giáo dục người dùng và phối hợp liên ngành. Trong kỷ nguyên AI, khi kẻ gian có thể tấn công nhanh hơn, rẻ hơn và tinh vi hơn, MoMo cho rằng các nền tảng tài chính số cần chuyển từ thế phòng thủ riêng lẻ sang phối hợp chủ động, nhằm bảo vệ người dùng và góp phần xây dựng một môi trường tài chính số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn.

“Trong nhiều trường hợp con người chính là mắt xích yếu nhưng cũng đồng thời là tuyến đầu phòng thủ đầu tiên của toàn bộ hệ thống.”

Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026”.

ăng Thị Hà Yên, Giám đốc Khoa học dữ liệu tại Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phát biểu

Với tư cách là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Trung tâm CNTT tại Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, ông Thái Trí Hùng cho biết, MoMo luôn theo đuổi triết lý “bảo vệ nhiều lớp”, không dựa vào một vài tín hiệu đơn lẻ để đưa ra kết luận, mà kết hợp nhiều lớp dữ liệu và hành vi nhằm tăng khả năng phát hiện rủi ro.

Ông Hùng nhận định; “Thay đổi tiếp cận: chuyển từ phòng chống sang bảo vệ, tập trung vào nhóm cần bảo vệ, nhóm yếu thế, nhóm dễ bị tấn công”.

Cũng theo ông Hùng, hành vị tấn công hiện giờ là hành trình đa nền tảng, vì vậy MoMo kỳ vọng mô hình liên minh sẽ không chỉ chia sẻ thông tin về kẻ xấu mà còn chia sẻ các tín hiệu liên quan tới người dùng có nguy cơ trở thành nạn nhân.

“Nếu có được kết nối đồng bộ, tức thời, hành trình bảo vệ khách hàng diễn ra hiệu quả hơn”. Ông Hùng kết luận.

Tham gia tọa đàm, bà Tăng Thị Hà Yên, Giám đốc Khoa học dữ liệu tại Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo cũng có bài chia sẻ, theo bà Yên một trong những thay đổi lớn về tư duy bảo vệ người dùng hiện nay là thay vì mọi trải nghiệm đều phải “thật nhanh và thật mượt”, đôi khi hệ thống cần tạo ra một “khoảng dừng” để người dùng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Điều này xuất phát từ thực tế hình thái lừa đảo tài chính số đã thay đổi rõ rệt trong năm 2025. Nếu trước đây phần lớn người dùng bị đánh cắp tài khoản hoặc chiếm quyền truy cập thì hiện nay, hơn 90% trường hợp là người dùng tự tay thực hiện giao dịch chuyển tiền dưới tác động thao túng tâm lý.

MoMo Hội thảo “Digital Trust in Finance 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

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