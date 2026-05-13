Bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm 2026 - 2031. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tham dự phiên bế mạc có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hiệp thương dân chủ, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới

Diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại hội lần thứ XI mang chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong thời đại số.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; cử 12 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; đồng thời hiệp thương cử 8 vị giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

Kết quả hiệp thương cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự kế thừa, phát triển trong công tác xây dựng hệ thống Mặt trận ở giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.

Đáng chú ý, một trong những điểm mới nổi bật của Đại hội lần này là việc bổ sung nội dung về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây được xem là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dấu ấn “Mặt trận số” tại Đại hội lần thứ XI

Không chỉ đổi mới trong nội dung, Đại hội lần thứ XI còn tạo dấu ấn rõ nét bằng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức, điều hành và truyền thông.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, hệ thống điểm danh bằng camera AI được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đại biểu, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tăng tính chính xác trong điều hành. Các ứng dụng thông minh dành riêng cho đại biểu cũng được đưa vào sử dụng để cập nhật tài liệu điện tử, lịch làm việc, thông tin chương trình và hỗ trợ tương tác trực tuyến theo hướng số hóa toàn diện.

Không gian triển lãm “Mặt trận số” trở thành điểm nhấn nổi bật của Đại hội khi giới thiệu nhiều mô hình chuyển đổi số, dữ liệu số hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động của hệ thống Mặt trận. “Bức tường lịch sử” số hóa tái hiện hành trình hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo trải nghiệm trực quan và sinh động cho đại biểu cùng khách tham quan.

Nhiều sản phẩm truyền thông ứng dụng AI cũng được sử dụng để phục vụ tuyên truyền Đại hội, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy truyền thông và kết nối xã hội của hệ thống Mặt trận trong thời đại số. Theo nhiều đại biểu, việc ứng dụng công nghệ không chỉ mang ý nghĩa đổi mới hình thức mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Đại hội cũng cho thấy quyết tâm xây dựng “Mặt trận số” với phương châm lấy người dân làm trung tâm, tăng cường tương tác với nhân dân trên môi trường số, ứng dụng công nghệ trong nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết bằng đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại phiên bế mạc, nhiều ý kiến khẳng định nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ là giai đoạn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiện đại, gần dân hơn và thích ứng tốt hơn với bối cảnh xã hội số.

Trong đó, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nhân đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo Chương trình hành động nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ tập trung triển khai 7 chương trình hành động lớn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại xã hội, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giám sát, phản biện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp.

Đại hội lần thứ XI cũng được đánh giá là dấu mốc lịch sử khi mở đầu cho nhiệm kỳ hoạt động mới của Mặt trận với tầm vóc rộng lớn hơn, trong bối cảnh các tổ chức chính trị xã hội và nhiều hội quần chúng được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Điều này đòi hỏi Mặt trận phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong toàn dân.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cho thấy sự thống nhất với định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Thành công của Đại hội không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ thống Mặt trận năng động, hiện đại, minh bạch, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số.