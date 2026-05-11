Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: daidoanket.vn)

Tham dự phiên làm việc có sự hiện diện của các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội lần này còn thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ của hệ thống Mặt trận trong việc thích ứng với xu thế phát triển hiện đại, lấy công nghệ làm công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc khẳng định quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên số với tư duy quản trị hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Thành phần đại biểu đa dạng cho thấy vai trò ngày càng rộng mở của Mặt trận trong việc quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, nhất là trong bối cảnh xã hội số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức kết nối cộng đồng và đời sống xã hội.

Đại hội lần thứ XI diễn ra trong thời điểm Đảng và Nhà nước đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, động lực chính để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong dòng chảy ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không đứng ngoài cuộc mà đang từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, số hóa và tăng cường kết nối với người dân bằng các nền tảng công nghệ mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc đầu tiên.

Đổi mới phương thức hoạt động bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Điểm nhấn đặc biệt tại Đại hội lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức, điều hành và truyền thông. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy hoạt động của hệ thống Mặt trận, thể hiện tinh thần đổi mới không chỉ trong nội dung mà cả ở phương thức triển khai.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại hội sử dụng hệ thống điểm danh bằng camera AI giúp nhận diện đại biểu nhanh chóng, chính xác, giảm đáng kể thời gian và nhân lực phục vụ. Các ứng dụng thông minh riêng dành cho đại biểu cũng được triển khai nhằm hỗ trợ cập nhật chương trình, tài liệu, điều hành và tương tác trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chụp ảnh lưu niệm tại hội trường Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2026.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm truyền thông số ứng dụng AI được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin đến người dân. Không gian triển lãm “Mặt trận số” trở thành điểm nhấn nổi bật khi giới thiệu nhiều mô hình chuyển đổi số, ứng dụng thực tế ảo, dữ liệu số hóa và nền tảng tương tác hiện đại.

“Bức tường lịch sử” số hóa tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo trải nghiệm trực quan, sinh động cho đại biểu và khách tham quan. Những đổi mới này cho thấy hệ thống Mặt trận đang từng bước tiếp cận phương thức truyền thông hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội số.

Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức sự kiện, tinh thần chuyển đổi số còn được xác định là một trong những định hướng xuyên suốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mặt trận các cấp được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh xây dựng nền tảng dữ liệu, tăng cường kết nối trực tuyến với nhân dân, ứng dụng công nghệ trong nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều phát triển mạnh mẽ trên môi trường số, yêu cầu đặt ra với Mặt trận không chỉ là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo phương thức truyền thống mà còn phải chủ động hiện diện trên không gian mạng, tăng cường khả năng kết nối, đối thoại và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong kỷ nguyên số

Trong suốt chặng đường lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố đồng thuận xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò ấy càng đòi hỏi phải được thực hiện bằng tư duy đổi mới, linh hoạt và hiện đại hơn.

Theo nhiều ý kiến tại Đại hội, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu về công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện trong phương thức hoạt động, quản trị và phục vụ nhân dân. Vì vậy, hệ thống Mặt trận cần đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là năng lực số, khả năng thích ứng với môi trường công nghệ và kỹ năng truyền thông hiện đại.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ mới là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nhân đổi mới sáng tạo trong xây dựng và phát triển đất nước. Đây được xem là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và từng bước hình thành nền kinh tế số.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong quá trình triển khai các chủ trương lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội lần thứ XI không chỉ thể hiện qua khẩu hiệu hành động mà còn phản ánh quyết tâm xây dựng một hệ thống Mặt trận hiện đại, minh bạch, gần dân và hiệu quả hơn trong thời đại số. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của Mặt trận sẽ góp phần nâng cao chất lượng tập hợp nhân dân, củng cố niềm tin xã hội và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI vì thế không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn mở ra kỳ vọng về một “Mặt trận số” năng động, hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.