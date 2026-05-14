'Giai điệu tháng 5' - Tự hào 78 năm Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác dậy

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 78 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (1948 - 2026).

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu và hơn 450 cán bộ chiến sĩ Cục Viễn thông và cơ yếu tại 3 điểm cầu Hà Nội - TP. Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

“Giai điệu tháng 5” kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giai điệu Tháng 5” nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đối ngoại.

Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân, Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng.

Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân (CAND); đấu tranh phản bác và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản Di chúc và sáu điều Bác Hồ dạy CAND; khơi dậy ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giai điệu tháng 5” với các tiết mục được dàn dựng công phu, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Sao Mai điểm hẹn đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Chương trình góp phần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để các thế hệ sau học tập, noi theo để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.