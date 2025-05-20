Hơn 1.500 tác phẩm góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo tác giả là các văn nghệ sĩ, các nhà báo trong và ngoài nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao giải.

Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II, giai đoạn 2021 - 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những người đã tiếp bước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng lịch sử hào hùng của dân tộc và con đường đổi mới phát triển hôm nay.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

Hơn 1.500 tác phẩm đủ điều kiện xét chọn trong số hàng nghìn tác phẩm gửi về tham dự, Giải thưởng giai đoạn 2021 - 2025 chính là tiếng nói sinh động nhất cho hành trình học Bác trong đời sống hàng ngày.

Tổng hợp kết quả chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã xét chấm giải đối với 269 tác phẩm, trong đó có: 12 Giải A; 56 Giải B; 99 Giải C; 102 Giải Khuyến khích. Đồng thời, đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá đối với 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại hạng mục sáng tác. Ảnh: Trần Hoàng

Phát biểu tại Lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là con đường để các thế hệ hôm nay tiếp nối lịch sử hào hùng, đưa đất nước vươn tới kỷ nguyên văn minh, giàu mạnh và thịnh vượng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tổ chức, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo trong và ngoài nước đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật, báo chí lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương trao giải quảng bá xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Trần Hoàng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, sáng tạo, đầu tư chiều sâu cho các tác phẩm quảng bá hình tượng Bác; đồng thời phát huy vai trò báo chí, văn học nghệ thuật trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng các tác giả trong và ngoài nước sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hôm nay.