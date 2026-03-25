Trao sách, lan tỏa tri thức tại Hành trình từ Trái tim ở TP. Hồ Chí Minh

Trao sách - trao nền tảng tri thức đổi đời

Ngày 24/3, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục triển khai “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” khởi đầu tại TP.HCM tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

Tại cả hai điểm trường, hàng nghìn cuốn sách thuộc “Tủ sách Nền tảng Đổi đời” đã được trao tận tay sinh viên, cùng các suất học bổng dành cho những cá nhân tiêu biểu, nỗ lực vượt khó.

“Tủ sách Nền tảng Đổi đời” là tâm huyết của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách và hàng ngàn tấm gương vĩ nhân của nhân loại, nhằm xây dựng nền tảng tri thức toàn diện cho thanh niên Việt Nam.

Trong đó, 5 cuốn sách cốt lõi được trao tặng xuyên suốt hành trình gồm: Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách. Đây là những tác phẩm đúc kết tinh hoa tri thức và bài học thành công từ các cá nhân, quốc gia điển hình trên thế giới, giúp người trẻ định hình tư duy, bản lĩnh và chí hướng.

Không dừng lại ở việc trao sách, hành trình còn mang theo một triết lý xuyên suốt: Tri thức chính là sức mạnh cốt lõi để kiến tạo tương lai cá nhân và sự phát triển của một quốc gia.

Những câu chuyện vượt giới hạn, truyền cảm hứng

Điểm nhấn của chương trình là các phiên tọa đàm giao lưu, dưới sự dẫn dắt của PGS.TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng sự tham gia của nhiều khách mời giàu trải nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và giải trí.

Trong buổi tọa đàm, Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra một góc nhìn nền tảng về con người và văn hóa: “Văn hóa không chỉ nằm trong sách vở, mà chính là cách mỗi con người sống và ứng xử. Tri thức hay kỹ năng đều quan trọng, nhưng cuối cùng, điều quyết định vẫn là nhân cách, đó là nền tảng để phát triển bền vững”.

Từ nền tảng đó, các câu chuyện và chia sẻ tiếp theo đã mở ra nhiều góc nhìn đa chiều về hành trình trưởng thành của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Với góc nhìn của một nhà giáo dục, bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam, chuyên gia đào tạo phong thái cho rằng, giá trị cốt lõi của Hành trình không chỉ nằm ở tri thức, mà còn ở khả năng khơi dậy nội lực bên trong mỗi người trẻ. Theo bà Xuân Trang, Hành trình không chỉ trao sách, mà trao cho người trẻ ước mơ, niềm tin và tầm nhìn về cuộc đời. Khi có nền tảng yêu thương và tư duy đúng, mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chia sẻ thêm từ trải nghiệm cá nhân, bà nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt tâm đắc cuốn Nghĩ giàu làm giàu. Sau những giai đoạn khởi nghiệp nhiều thử thách, đọc lại lần hai, tôi mới thực sự thấu hiểu chiều sâu của cuốn sách và nhận ra nó đã thay đổi cách mình nghĩ, cách mình làm và cả hành trình của bản thân”.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với triết lý của chương trình. “Điều tôi kết nối mạnh mẽ nhất với Hành trình là niềm tin vào tri thức và quyền được học tập. Khi có nền tảng tri thức vững chắc, mỗi người trẻ đều có thể phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng”. Phương Linh cho biết thêm, Hành trình không chỉ mang đến sách mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng lớn: “Những cuốn sách được trao đi chính là kết tinh tri thức của nhân loại, giúp người trẻ định hình tư duy, nuôi dưỡng ý chí và trở thành phiên bản tốt hơn của mình”.

Trong khi đó, Võ Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 cho biết, cô đã theo dõi Hành trình từ lâu và ấn tượng với những giá trị mà chương trình mang lại. “Tôi thực sự ấn tượng với cách Hành trình bền bỉ trao tặng sách và học bổng cho sinh viên trên khắp cả nước. Khi trực tiếp tham gia, tôi càng thấy rõ ý nghĩa và những giá trị mà chương trình đang lan tỏa”.

Phan Anh Thư, họa sĩ trẻ, Top 25 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, lại kể về hành trình lựa chọn con đường riêng. Theo đó, Anh Thư từng đứng giữa nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng chọn hội họa vì đó là điều mình thực sự muốn theo đuổi. “Khi bạn hiểu rõ bản thân và kiên định với lựa chọn, con đường sẽ dần rõ ràng hơn”, Anh Thư nói.

Tọa đàm trong khuôn khổ hành trình.

Còn Izara Thiên Nga, ca sĩ, thủ khoa đầu vào chuyên ngành Violin, Nhạc viện TP.HCM cho biết, việc đọc sách giúp cô mở rộng góc nhìn và hoàn thiện bản thân. “Tôi đọc Đắc nhân tâm từ khi còn nhỏ, nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấm thía giá trị của cuốn sách. Trên con đường nghệ thuật, việc thấu hiểu con người giúp tôi kết nối tốt hơn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ở một góc nhìn khác, Phạm Anh Khoa - ca sĩ rock chia sẻ sự đồng cảm với tinh thần của tủ sách: “Tôi thích cuốn Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách vì thấy mình trong đó. Những trải nghiệm cá nhân giúp tôi hiểu rằng mọi khó khăn đều là một phần của hành trình trưởng thành”.

Những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn đa chiều từ các khách mời đã góp phần tạo nên một không gian đối thoại giàu cảm hứng, nơi tri thức trở thành động lực cụ thể để người trẻ hành động và bứt phá.

Hành trình bền bỉ kiến tạo thế hệ thanh niên Việt

Được khởi xướng từ năm 2012, “Hành trình Từ Trái Tim” là một hoạt động cộng đồng quy mô lớn và bền bỉ của Trung Nguyên Legend, với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt có chí hướng lớn, tư duy đúng và năng lực thực thi.

Suốt hơn một thập kỷ, hành trình đã trao tặng hàng triệu cuốn sách, tổ chức hàng nghìn chương trình giao lưu trên khắp cả nước, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Chuỗi hoạt động ngày 24/3 tại TP.HCM không chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình năm 2026, mà còn là minh chứng rõ nét cho một chiến lược phát triển con người dựa trên tri thức.

Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại Tp. Hồ Chí Minh (24-26/3) - Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.

Khi mỗi cuốn sách được trao đi, đó không chỉ là sự sẻ chia tri thức, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ dám nghĩ lớn, dám hành động và sẵn sàng kiến tạo tương lai cho chính mình và đất nước.