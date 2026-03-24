NXB Kim Đồng ra mắt 'Tủ sách Thanh niên' chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Phước Hà

12:42 | 24/03/2026
Chiều ngày 23/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên và tổ chức chương trình giao lưu “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”. Đây là hoạt động hướng đến kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết tiêu biểu chủ đề chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, “Mẫn và tôi” của Phan Tứ và “Dưới đám mây màu cánh vạc” của Thu Bồn.

Những trang văn thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước của những người con trai, con gái bình dị, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh đã trở thành những người anh hùng, hình mẫu lí tưởng, tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Những tiểu thuyết này được đánh giá là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Cùng góp mặt trong tủ sách còn có nhật kí “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hồi kí “Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi” của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh, mang đến cho bạn đọc cái nhìn của người trong cuộc. Họ là những trí thức trẻ dù ở Thủ đô Hà Nội hòa bình hay trong vùng địch chiếm đóng đều chung một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bên cạnh đó, Tủ sách Thanh niên còn giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ. “Tuổi trẻ Karl Marx” và “Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái” kể cho chúng ta thời tuổi trẻ của nhà triết học Karl Marx, cho thấy một Karl Marx khác, chân thực tỏng cuộc sống đời thường, là người chồng, người cha ấm áp, sống chan hòa giữa gia đình và lí tưởng cách mạng. “Một người chân chính” kể lại cuộc đời phi thường, đầy kì tích của người anh hùng chống phát xít - phi công Aleksey Maresyev. “Con đường tự do” là câu chuyện về Booker T. Washington, người đã nỗ lực học tập và làm việc để trở thành một người có sức ảnh hưởng và thuyết phục những người nô lệ da đen hiểu rằng giáo dục là con đường duy nhất đến với tự do và tiến bộ… “Garibaldi - Người anh hùng áo đỏ” kể về Giuseppe Garibaldi, thủ lĩnh đội quân tình nguyện “Áo đỏ” gồm những thanh niên nhiệt huyết đã đánh tan thế lực quân chủ, tiến tới thống nhất nước Ý. “Thép đã tôi thế đấy”, tái hiện cuộc đời Pavel Korchagin, một thanh niên Xô Viết kiên trung với câu nói đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ thanh niên.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại sự kiện.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, trên mỗi trang sách, bạn đọc trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tủ sách Thanh niên truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. “Tủ sách Thanh niên mong muốn trở thành người đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam, để từ mỗi cuốn sách một hành trình cống hiến bắt đầu” - bà Vũ Thị Quỳnh Liên bày tỏ.

Phát biểu tại buổi ra mắt “Tủ sách Thanh niên”, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận và biểu dương Nhà xuất bản Kim Đồng đã dày công chuẩn bị, xây dựng và ra mắt Tủ sách Thanh niên đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang tin tưởng rằng “Tủ sách Thanh niên” sẽ là bộ sách quý, là người bạn thân thiết đối với mỗi người trẻ trong quá trình học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.

Toạ đàm trong khuôn khổ sự kiện.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Nhà xuất bản Kim Đồng và các cấp Đoàn, Hội, Đội trong cả nước tiếp tục kiên trì, tăng cường đầu tư cho những xuất bản phẩm có giá trị nhân văn, có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng giá trị cốt lõi, nhân cách tốt đẹp cho thanh niên. Chú trọng đổi mới hình thức các ấn phẩm, phát triển các loại hình xuất bản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị hiếu của thanh thiếu nhi, những sản phẩm văn hóa xuất bản mang đậm chất văn hóa lịch sử Việt Nam. Đẩy mạnh việc đọc sách, biến phong trào thành thói quen với thông điệp "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn", "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng".

