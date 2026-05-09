Tâm lý tiêu dùng Mỹ giảm kỷ lục vì giá xăng tăng

Tâm lý tiêu dùng Mỹ giảm mạnh do giá xăng tăng

Tâm lý tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5, phản ánh áp lực ngày càng lớn từ giá năng lượng và lạm phát. Theo khảo sát sơ bộ của Đại học Michigan công bố ngày thứ Sáu, chỉ số niềm tin người tiêu dùng chỉ đạt 48,2 điểm, thấp hơn dự báo 49,7 của các nhà kinh tế và giảm so với mức thấp trước đó trong tháng 4.

Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang phản ứng tiêu cực trước đà tăng của giá xăng. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá trung bình một gallon xăng thường đã lên tới 4,54 USD, tăng gần 40 cent so với một tháng trước và cao hơn khoảng 1,40 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần ba số người được khảo sát cho biết giá xăng là mối lo lớn nhất hiện nay.

Áp lực chi phí sinh hoạt tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Giám đốc khảo sát Joanne Hsu nhận định sự gia tăng lo ngại về giá cả, cả trong tài chính cá nhân lẫn điều kiện mua sắm các mặt hàng lớn, đã kéo giảm mạnh chỉ số điều kiện hiện tại, vốn giảm tới 9% trong kỳ khảo sát này. Điều này phản ánh người tiêu dùng không chỉ lo về giá hiện tại mà còn thận trọng hơn với các quyết định chi tiêu.

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Ngoài yếu tố năng lượng, chính sách thương mại cũng góp phần làm gia tăng bất ổn. Khoảng một phần ba người tham gia khảo sát đề cập đến thuế quan như một yếu tố gây áp lực chi phí. Những chính sách này có liên quan đến các quyết định kinh tế và địa chính trị gần đây của chính quyền Mỹ, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu.

Tuy vậy, khảo sát cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực hạn chế. Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng đạt 48,5 điểm, tăng nhẹ so với tháng trước. Dự báo lạm phát cũng giảm nhẹ, với kỳ vọng lạm phát trong một năm ở mức 4,5% và trong 5 năm ở mức 3,4%. Dù vậy, các mức này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ở góc độ thị trường lao động, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự ổn định tương đối. Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 115.000 trong tháng 4, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%. Điều này giúp phần nào cân bằng lại những lo ngại về suy thoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định trong thời gian tới vẫn là giá năng lượng. Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung do căng thẳng Trung Đông kéo dài, áp lực chi phí sẽ tiếp tục đè nặng lên người tiêu dùng. Khi đó, tâm lý thị trường khó có thể phục hồi trong ngắn hạn.