Quảng bá đặc sản Lai Châu tại Hà Nội

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop Việt Nam và NAPAS tổ chức theo mô hình đa kênh, kết hợp không gian trưng bày, bán trực tiếp với quảng bá và livestream trên nền tảng số.

Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ khai mạc vào sáng 14/5, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ đặc sản vùng cao Tây Bắc ngay tại trung tâm Hà Nội. Qua nhiều kỳ tổ chức, “Sức sống hàng Việt” đang dần trở thành điểm hẹn trải nghiệm và tiêu dùng hàng Việt tại phố hiệu Tràng Tiền.

Chia sẻ về chương trình, ông Trần Hữu Linh cho biết, phát triển thị trường trong nước không chỉ là mở rộng hệ thống phân phối mà còn là đưa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo ông Linh, chương trình được triển khai theo hướng đa kênh, kết hợp giữa không gian trải nghiệm thực tế và livestream bán hàng nhằm giúp hàng Việt thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Với chủ đề “Lai Châu - Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”, chương trình giới thiệu nhiều đặc sản tiêu biểu của tỉnh Lai Châu như thịt trâu sấy, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, gạo Séng Cù, trà Shan tuyết Than Uyên, đông trùng hạ thảo, sâm Lai Châu ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ và viên tinh nghệ chè dây.

Các sản phẩm tham gia chương trình không chỉ mang đậm hương vị Tây Bắc mà còn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương trong việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, mỗi sản phẩm đều gắn với câu chuyện về đất và người Lai Châu, từ vùng chè Shan tuyết cổ thụ, cánh đồng Séng Cù cho tới các sản phẩm dược liệu vùng cao.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp người tiêu dùng Thủ đô hiểu hơn về giá trị đặc sản Lai Châu, qua đó góp phần đưa sản phẩm địa phương từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước”, ông Mẫn chia sẻ.

Diễn viên Thanh Hương.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi đặc sản Lai Châu.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên livestream từ 19h-22h ngày 15/5 với sự tham gia của diễn viên Thanh Hương - gương mặt diễn viên truyền hình đang được khán giả yêu thích. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp đặc sản Lai Châu tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy mô hình tiêu dùng đa kênh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Thông qua việc kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và livestream bán hàng, chương trình tiếp tục cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức quảng bá hàng Việt theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng khả năng kết nối với người tiêu dùng trên cả nước.