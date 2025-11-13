Khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2025

Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/11/2025, do UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, với quy mô 200 gian hàng và các không gian giao thương, ẩm thực, trưng bày sản phẩm tiêu biểu.

Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ , ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức.

Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đặc sản, kết nối chuỗi cung ứng – tiêu thụ hàng hóa, đồng thời mang tới cho người dân Thủ đô không gian mua sắm, trải nghiệm văn hóa vùng miền đặc trưng của cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc hội chợ.

Trải qua hơn một thập kỷ tổ chức, hội chợ ngày càng khẳng định vai trò là “cầu nối vàng” giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.

Năm 2024, hội chợ ghi nhận hơn 50.000 lượt khách, doanh thu bán lẻ gần 50 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đã có giao dịch thành công, trở thành nhà cung cấp lâu dài cho các hệ thống phân phối và đối tác lớn.

“Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm đặc sản tiêu biểu từ khắp các vùng miền của Tổ quốc mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực và tinh hoa lao động sáng tạo của người Việt Nam”, ông Dương nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ.

Năm nay, hội chợ thu hút gần 150 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự, giới thiệu những sản vật, đặc sản tiêu biểu của các địa phương.

Tại đây, du khách có thể bắt gặp bánh chè được làm từ những cây trà cổ thụ san tuyết hàng trăm năm tuổi vùng Tây Bắc, hạt cà phê Tây Nguyên đượm hương nắng gió, tỏi Lý Sơn, xoài cát Hòa Lộc, táo Sơn La, cốm Hà Nội, nho Ninh Thuận, thốt nốt Trà Sư An Giang, cua Cà Mau… cùng nhiều sản vật khác được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, có mẫu mã bao bì hướng tới xuất khẩu.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tham gia chuỗi cung ứng-tiêu thụ hiệu quả tại thị trường Thủ đô và các sàn thương mại điện tử như Alibaba, Amazon… Cùng với đó là nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, trình diễn sản phẩm được các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp tham gia xây dựng, tạo thành ngày hội khám phá và trải nghiệm đặc sản, văn hóa, du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Hội chợ mở cửa đón khách từ 9h00 đến 21h30 mỗi ngày, kéo dài đến ngày 16/11/2025 tại Quảng trường Royal City, Hà Nội.