VINUT đưa đặc sản Việt vào siêu thị trực tuyến lớn nhất nước Mỹ

Từ những loại trái cây đặc sản khắp miền đất Việt, VINUT đã tạo nên sản phẩm mang hương vị bản địa, chinh phục người tiêu dùng tại hơn 200 quốc gia, đặc biệt là thị trường Mỹ thông qua Amazon, với mức tăng trưởng doanh thu lên tới 170%.

Nền tảng vững chắc từ nội lực doanh nghiệp Việt

Sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu, cùng 6 nhà máy hiện đại với công suất lên tới 8 triệu lít/ngày, VINUT đã xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu trái cây trải dài trên cả nước.

Từ dừa Bến Tre, xoài Đồng Giao, dưa hấu Bình Thuận đến thanh long Phan Thiết và mãng cầu Xiêm – mỗi sản phẩm của VINUT là một câu chuyện văn hóa vùng miền, mang đậm dấu ấn “Made-in-Vietnam”.

VINUT nỗ lực mở rộng đầu ra cho nông sản Việt, trở thành thương hiệu nước giải khát “made-in-Vietnam” được yêu thích tại thị trường Mỹ trên Amazon.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, VINUT còn đầu tư vào phát triển nông trại riêng đạt chuẩn quốc tế, hợp tác cùng nông dân địa phương theo mô hình “Cùng thịnh vượng”, bao tiêu đầu ra, chuyển giao kỹ thuật, từ đó đảm bảo chất lượng ổn định và đóng góp tích cực cho đời sống nông dân.

Chiến lược số hóa mạnh mẽ: VINUT bứt phá trên Amazon

Năm 2023, VINUT chính thức mở rộng sang thương mại điện tử toàn cầu thông qua Amazon – nền tảng bán lẻ lớn nhất thế giới. Lựa chọn mô hình Fulfillment by Amazon (FBA), thương hiệu đã tối ưu hóa hoạt động vận hành, giao hàng nhanh chóng, kiểm soát tồn kho và tập trung toàn lực cho cải tiến chất lượng sản phẩm.

Các dòng sản phẩm nước giải khát VINUT hướng đến xu hướng sống khỏe với tiêu chí "không bổ sung đường " (no added sugar), giữ trọn hương vị tự nhiên và tối ưu thành phần trái cây nguyên chất. Bao bì sản phẩm được thiết kế hiện đại, phù hợp thị hiếu tiêu dùng quốc tế.

VINUT hợp tác chặt chẽ với các vùng nguyên liệu trái cây trải dài các tỉnh thành để đưa huơng vị Việt Nam ra thế giới.

VINUT còn đầu tư mạnh vào R&D, liên tục nghiên cứu và cải tiến công thức dựa trên phản hồi của người tiêu dùng toàn cầu. Doanh nghiệp cũng đăng ký Brand Registry và sử dụng A+ Content trên Amazon để kể câu chuyện về nông sản Việt một cách chuyên nghiệp, từ vùng nguyên liệu đến quy trình sản xuất chuẩn quốc tế.

Sự tăng trưởng ấn tượng trên Amazon không chỉ là thành tích kinh doanh mà còn khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế. VINUT đang góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành rau quả – lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, với kim ngạch 7,12 tỷ USD trong năm 2024.

Ông Trịnh Văn Hải – Giám đốc Marketing Công ty CP Thực phẩm & Nước giải khát Nam Việt chia sẻ: “Thành công trên Amazon không chỉ là câu chuyện về doanh số, mà còn là hành trình khẳng định vị thế nông sản và thương hiệu Việt. Chúng tôi mong muốn mang sản phẩm chất lượng cao, đậm hương vị nhiệt đới đến tay người tiêu dùng toàn cầu".