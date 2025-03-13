Kinh tế số
Shopee nỗ lực xuất khẩu 'giá trị Việt'

Hồng Anh

Hồng Anh

13/03/2025
Đi từ ý tưởng "số hóa" các sản vật địa phương và lan tỏa câu chuyện văn hóa vùng miền, Shopee đã giới thiệu nhiều sáng kiến trách nhiệm xã hội nổi bật trong năm 2024, hỗ trợ nhà bán hàng địa phương mở rộng cơ hội kinh doanh trong nước và vươn mình ra thị trường ASEAN.
"Shopee không chỉ là một sàn thương mại điện tử, mà còn là người bạn đồng hành của hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp thiết thực, những chương trình đào tạo chuyên sâu và những sáng kiến đột phá để hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương phát triển bền vững. Năm 2025, Shopee sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, mở rộng quy mô hợp tác và đầu tư vào công nghệ, nhằm tạo ra một hệ sinh thái thương mại điện tử năng động, nơi sản phẩm Việt được vinh danh và người tiêu dùng Việt được trải nghiệm những giá trị tốt nhất." Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết.

Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”

Năm 2024 vừa qua, với sự đồng hành của các cơ quan Chính phủ, các hiệp hội cùng mạng lưới hàng trăm nhà sáng tạo nội dung và đối tác uy tín, Shopee đã mang tới nguồn trợ lực cần thiết cho hàng chục ngàn doanh nghiệp địa phương chuyển mình trong nền kinh tế số, từng bước đưa các thương hiệu "made in Vietnam" chất lượng mở rộng sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà còn vươn tầm ra ASEAN.

Trước đó, Shopee cũng đã và đang tích cực hợp tác cùng các hiệp hội, chính quyền địa phương và tổ chức có sức ảnh hưởng để triển khai các chương trình trọng điểm về chuyển đổi số.

Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Năm 2024 Shopee đã đào tạo 20.000 doanh nghiệp vừa, nhỏ ở khắp 30 tỉnh thành trên cả nước

Nổi bật nhất trong năm 2024 vừa qua là các dự án như “Chuyển đổi số doanh nghiệp Việt qua Thương mại điện tử”, “Shopee tiếp sức doanh nghiệp Việt” kết hợp cùng VECOM và “Phụ nữ ứng dụng chuyển đổi số” kết hợp cùng tổ chức CARE. Cũng trong năm 2024, Shopee đã sản xuất 500 học liệu trực tuyến miễn phí dành cho người bán và đạt đến 17 triệu lượt xem.

Thành công từ việc đào tạo 20.000 doanh nghiệp vừa, nhỏ ở khắp 30 tỉnh thành trên cả nước đã giúp các nhà cung ứng và hộ sản xuất đến từ các làng nghề địa phương tăng đến 20 lần doanh thu, gián tiếp tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương bằng cách thúc đẩy sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng cho người bán liên tục.

Trong số các chương trình đã và đang triển khai, chương trình “Shopee tiếp sức doanh nghiệp Việt” (Enables SMEs) khởi động từ tháng 9/2024 là chương trình hợp tác chiến lược giữa Shopee và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM). Chương trình hướng đến đào tạo kỹ năng TMĐT và hỗ trợ đăng ký kinh doanh trên sàn sau đào tạo cho 100.000 SMEs tại 63 tỉnh, thành, góp phần quan trọng vào làn sóng chuyển đổi số quốc gia.

Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”

Năm 2024, Shopee ký kết hợp tác cùng VECOM khởi động dự án “Enables SMEs”, mục tiêu đào tạo kỹ năng TMĐT và đẩy mạnh công cuộc chuyển đối số trong doanh nghiệp.

Tiếp tục dự án này với quy mô và mục tiêu lớn hơn, năm nay Shopee sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương chuyển đổi kinh tế số thông qua TMĐT bằng cách giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia TMĐT và phát triển kinh doanh trên nền tảng số.

Cụ thể, tháng 1 vừa qua Shopee đã khởi động dự án bằng lễ ký kết hợp tác cùng UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đào tạo kỹ năng TMĐT và khai trương Gian hàng sản phẩm Thái Nguyên trực tuyến trên Shopee.

Dự kiến trong năm nay, Shopee sẽ tiếp tục triển khai mô hình này tại 7 tỉnh thành trọng điểm khác.

Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Người bán tại Thái Nguyên tham gia khóa đào tạo kỹ năng bán hàng qua livestream cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Shopee.

Cũng trong khuôn khổ của dự án, Shopee sẽ làm việc với chính quyền tỉnh để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực TMĐT, phối hợp với địa phương tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, phân phối các sản phẩm OCOP, tiêu thụ sản phẩm địa phương qua mô hình gian hàng Việt trên TMĐT, quảng bá sản phẩm đến với các thị trường trong và ngoài nước.

Và để tôn vinh nông sản địa phương và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt, trong những năm gần đây Shopee đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá các sản phẩm “made in Vietnam” thuộc đa dạng ngành hàng thông qua nhiều chương trình như Giỏ Cam Yêu Thương, Tôn Vinh Nông Sản Việt,...

Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Năm 2024, Shopee đã giới thiệu hai chuỗi livestream định kỳ hàng tháng, gồm “Shopee Tinh Hoa Việt Du Ký” và “Đại tiệc livestream trái cây”.

Trong năm 2024, Shopee đã giới thiệu hai chuỗi livestream định kỳ hàng tháng, gồm “Shopee Tinh Hoa Việt Du Ký” và “Đại tiệc livestream trái cây”. Chương trình xoay quanh các mục tiêu trọng điểm gồm giúp doanh nghiệp và nông dân địa phương trực tiếp chia sẻ câu chuyện thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm Việt và lan tỏa nét đẹp văn hóa vùng miền. Đồng thời mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối cho các sản phẩm địa phương và trái cây nội địa theo mùa, giúp người bán thúc đẩy doanh số và kinh doanh bền vững với TMĐT. Cuối cùng là hỗ trợ nâng cao sinh kế cho nhà nông và giúp người dùng tiếp cận đa dạng sản phẩm địa phương chất lượng với mức giá tốt.

Tính đến nay, các sáng kiến này của Shopee đã thu được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, có thể kể đến như:

  • Kết hợp với hơn 150 KOL/KOC livestream tại vườn, kho và studio, giúp bán ra hơn 80.000 đơn hàng nông đặc sản Việt
  • Giúp thương hiệu Việt đạt doanh thu tăng trưởng ấn tượng lên đến 30 lần.
  • Thu hút hơn 100 triệu lượt tiếp cận qua Shopee Live cùng các trang mạng xã hội.
  • Gián tiếp hỗ trợ hàng ngàn hộ nông dân nâng cao sinh kế. Nổi bật là việc kết hợp cùng đối tác hỗ trợ 30 nhà vườn và hộ dân trên nhiều địa phương đạt chứng chỉ VietGAP và phát triển nghề nuôi ong lấy mật.
Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Shopee còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm ra thị trường quốc tế gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP)

Không chỉ giúp các nhà bán hàng chuyển đổi số và phát triển kinh doanh TMĐT thành công tại thị trường trong nước, Shopee còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm ra thị trường quốc tế gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP). Sáng kiến này giảm đáng kể khó khăn và chi phí cho các SME muốn giới thiệu sản phẩm ra toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, SIP đã:

  • Thu hút hơn 350.000 người bán tham gia
  • Đưa hơn 15 triệu sản phẩm đăng bán tại thị trường nước ngoài
  • Hỗ trợ người bán đạt tăng trưởng doanh thu đều đặn 20-30%
  • Thời trang là ngành hàng được yêu thích nhất với người dùng nước ngoài, với nhiều thương hiệu tiêu biểu như: Moná, Libé, Chautfifth, Erosska...
Shopee, tôn vinh sản phẩm địa phương và xuất khẩu trực tuyến “giá trị Việt”
Thông qua chương trình SIP, các thương hiệu local nổi tiếng như túi xách Chautfifth, giày dép Erosska, thời trang nữ Libé…nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người dùng Shopee tại khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, Shopee cũng phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đồng hành tham gia chương trình Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (AOSD) hàng năm. Đây là một trong những sự kiện quy mô lớn hàng đầu tại ASEAN trong lĩnh vực TMĐT với mục tiêu nhằm thúc đẩy các hoạt động trong ngành và cả quá trình chuyển đổi số của toàn khu vực.

Dự kiến, trong năm 2025 này, Shopee sẽ tiếp tục duy trì các chương trình trọng điểm này và giới thiệu thêm nhiều sáng kiến mới nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng nhà bán hàng địa phương, góp phần thúc đẩy tinh thần “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” và nâng cao vị thế của sản phẩm Việt cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

