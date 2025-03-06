Doanh nghiệp số
Sendo Farm, thúc đẩy chuyển đổi số nông sản Việt

Hồng Anh

Hồng Anh

23:03 | 06/03/2025
Sen Đỏ vừa đưa ra chiến lược siêu thị online Sendo Farm với định vị Rẻ - Tiện - Lợi và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa về tập trung mảng thực phẩm tươi sống, đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc nhà cửa và cá nhân..., trong đó ưu tiên thúc đẩy mảng Nông sản Việt.
Cụ thể, siêu thị online Sendo Farm sẽ là mô hình siêu thị bán lẻ trực tuyến với phương châm: Rẻ - Tiện - Lợi, được Sen Đỏ đúc kết sau nhiều năm triển khai với phương thức dịch vụ “Nay đặt, mai nhận” phù hợp với các chị em phụ nữ bận rộn ngày nay.

Sendo Farm, thúc đẩy chuyển đổi số nông sản Việt
Sendo với định vị Siêu thị online Rẻ - Tiện – Lợi cho Sendo Farm

Theo đó, để đảm bảo “Rẻ”, Sendo Farm sẽ có ưu đãi mỗi ngày. Để làm được điều này, Sendo Farm đẩy mạnh thu mua tận nguồn để giảm chi phí trung gian, đồng thời giúp các nông hộ, hợp tác xã và công ty chuyên về nông sản, đặc sản và thực phẩm ở địa phương có đầu ra sản lượng lớn. Sendo Farm cũng hợp tác với nhiều nhà sản xuất thực phẩm và tiêu dùng nhanh để đảm bảo cung cấp nguồn hàng chất lượng và giá tốt nhất.

Để “Tiện” mua sắm, khách hàng có thể mua trên siêu thị online Sendo Farm 24/7 mà không cần phải tốn thời gian ra chợ hoặc siêu thị mỗi ngày. Hàng hóa được đặt hôm nay, ngày mai sẽ được giao đến các đối tác bán hàng siêu thị online của Sendo Farm trong mỗi ngõ xóm, mỗi chung cư để khách hàng đi làm về, ghé lấy là có đã có thực phẩm để nấu ăn. Sắp tới, Sendo Farm sẽ cho ra mắt Trợ lý mua sắm AI giúp việc mua sắm ngày càng thuận tiện hơn.

Để “Lợi”, Sendo Farm giúp tạo thu nhập cho hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới điểm đối tác bán hàng của Sendo Farm, đa số là các bà, các mẹ, các chị làm công việc nội trợ, các cán bộ hưu trí, buôn bán nhỏ tại nhà...

Sendo Farm, thúc đẩy chuyển đổi số nông sản Việt

Siêu thị online Sendo Farm đi lên từ nông sản Việt

Hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kiên trì với định hướng chuyển đổi số, Sendo Farm đã ứng dụng công nghệ để tham gia giải bài toán đầu ra quy mô lớn cho Nông sản Việt.

Theo đó, nhóm sản phẩm có thể thu hoạch quanh năm như dưa hấu, cam sành, bắp cải, cà chua…, và nhóm sản phẩm chỉ có theo mùa như trái bơ Daklak, vải thiều Bắc Giang, măng cụt Lái Thiêu, vú sữa Tiền Giang, sầu riêng Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc - Đồng Tháp, cam Cao Phong, mận Mộc Châu… đều được lập một bản đồ nông sản tương ứng với từng mùa vụ và cam kết sản lượng đầu ra.

Ở mỗi nơi, mỗi mùa thì Sendo Farm xuống tận vùng trồng để phối hợp cùng với các nông hộ, hợp tác xã, hộ kinh doanh gia đình và các công ty để đánh giá quy chuẩn đầu vào, xúc tiến việc mở bán như livestream tại vườn, quảng bá trên các nền tảng trực tuyến để thúc đẩy bán ra quy mô lớn từ vài tấn đến vài chục tấn/ngày.

Được biết, tính đến năm 2024, Sendo Farm đã ghi nhận hơn một triệu khách hàng tin dùng, hàng chục nghìn đối tác tham gia mạng lưới điểm bán siêu thị online và nguồn hàng hóa ổn định đến từ hàng trăm nhà cung ứng lớn, nhỏ.

Sendo Siêu thị Online Nông sản Việt Rẻ - Tiện - Lợi

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

