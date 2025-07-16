Doanh nghiệp số
Rang xay cafe bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI

Hồng Anh

Hồng Anh

17:13 | 16/07/2025
Công ty TNHH Dương Thành DTC, chủ sở hữu thương hiệu máy rang xay cà phê MARS ROASTER vừa chính thức ra mắt công nghệ rang cà phê tích hợp trí tuệ nhân tạo mang tên MARS V5.
Việc tích hợp công nghệ AI vào trong máy rang xay cafe MARS ROASTER đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành công nghiệp rang cà phê tại Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho các xưởng rang theo đuổi chất lượng chuẩn quốc tế và vận hành tối ưu bằng dữ liệu.

Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’
Sự kiện ra mắt công nghệ MARS V5

Được biết, tại sự kiện ra mắt công nghệ MARS V5, các chuyên gia trong ngành chế biến cà phê, cùng đông đảo chủ xưởng rang cà phê trên khắp cả nước đã trực tiếp quan sát quy trình vận hành tự động của MARS V5, thưởng thức và đánh giá chất lượng cà phê được rang bằng công nghệ AI, cũng như cùng nhau thảo luận chuyên sâu với đội ngũ phát triển và chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng công nghệ trong chế biến cà phê hiện đại.

Ngành rang xay cafe Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên bài toán chất lượng không đồng đều, gu rang thiếu cá tính và thương hiệu khó tạo khác biệt. Điều này đã ‘kìm chân’ các doanh nghiệp nội địa trên hành trình nâng tầm thương hiệu và gia tăng giá trị. Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở hạn chế về công nghệ và thiết bị đó là đa số máy rang trong nước, kể cả một số dòng máy nhập khẩu phổ biến vẫn chủ yếu vận hành cơ học hoặc tự động hoá ở mức cơ bản, phụ thuộc phần lớn vào tay nghề và kinh nghiệm của thợ rang, dẫn đến chất lượng chênh lệch, khó duy trì sự đồng nhất khi sản xuất quy mô lớn.
Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’
Công ty TNHH Dương Thành DTC đã bắt tay hợp tác với thương hiệu Beckhoff - một thương hiệu uy tín của Đức - để phát triển các sản phẩm máy rang cà phê hiện đại nhất

Để giải bài toán đó, đội ngũ kỹ sư công ty TNHH Dương Thành DTC đã bắt tay hợp tác với thương hiệu Beckhoff - một thương hiệu uy tín của Đức - để phát triển các sản phẩm máy rang cà phê hiện đại nhất. Trong đó Beckhoff sẽ hỗ trợ phần thiết bị và Dương Thành DTC sẽ chịu trách nhiệm tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo MARS V5. Công nghệ này giúp máy sẽ tự động tính toán và thực hiện mẻ rang đúng yêu cầu của người dùng giúp cho các doanh nghiệp ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian và tối ưu cho xưởng sản xuất.

Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’
Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’

MARS V5 sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý các vấn đề của nguyên liệu như độ ẩm, kích thước hạt, điều kiện môi trường, số mẻ máy đã rang

MARS V5 là công nghệ rang được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò điều phối toàn bộ quy trình rang. Với khả năng phân tích thông minh, máy sẽ tự tính toán để xử lý các vấn đề của nguyên liệu như độ ẩm, kích thước hạt, điều kiện môi trường, số mẻ máy đã rang. MARS V5 thiết lập và tối ưu quy trình rang theo “profile rang”, công việc vốn trước đây đòi hỏi chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm của các thợ rang.

Ngoài ra, MARS V5 còn tích hợp điều khiển cho toàn bộ dây chuyền sản xuất, từ nạp liệu, rang, làm nguội đến phân loại đến lưu trữ, phối trộn… được vận hành chỉ bằng một nút chạm. Hệ thống cảm biến an toàn đa lớp, đạt tiêu chuẩn CE và ISO 13849, đảm bảo an toàn không chỉ cho thiết bị mà còn cho nhân sự và môi trường xưởng. Dữ liệu từng mẻ rang được lưu trữ lên đến 10 năm, kết nối với hệ thống giám sát từ xa, cho phép chủ xưởng theo xưởng rang mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO, FDA, phù hợp với yêu cầu kiểm định và truy xuất trong xuất khẩu.

Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’
Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’

Các chuyên gia trong ngành cùng đông đảo chủ xưởng rang cà phê trên khắp cả nước đã trực tiếp quan sát quy trình vận hành tự động của MARS V5, thưởng thức và đánh giá chất lượng cà phê được rang bằng công nghệ AI

Công nghệ MARS V5 hiện đã được tích hợp và vận hành thực tế trong nhiều dòng máy rang cà phê của MARS ROASTER, với dải công suất đa dạng từ 6kg đến 250kg/mẻ. Việc triển khai công nghệ này ở nhiều phân khúc cho phép đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận hành của cả các quán cà phê lớn, xưởng rang khởi nghiệp cho đến những nhà máy chế biến xuất khẩu quy mô công nghiệp.

Không chỉ hỗ trợ các chuyên gia rang cà phê lâu năm, hệ thống AI còn đặc biệt hữu ích với những người mới bước vào ngành bằng tính năng tự động phân tích, thiết lập và tối ưu hóa quy trình rang theo tiêu chuẩn quốc tế. Dù ở bất kỳ quy mô nào, người dùng đều có thể vận hành hiệu quả, duy trì chất lượng đồng nhất giữa các mẻ rang và hạn chế tối đa sai sót kỹ thuật. Đây chính là yếu tố giúp công nghệ cao trở nên dễ tiếp cận hơn với các xưởng rang trẻ, mở ra cơ hội chuyên nghiệp hóa sản xuất ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Công nghệ rang xay cafe tích hợp AI ‘made in Vietnam’
Đại diện công ty TNHH Dương Thành DTC chia sẻ về công nghệ rang xay mới

Chia sẻ về công nghệ mới này, ông Lâm Quốc Dương, Giám đốc công ty TNHH Dương Thành DTC cho biết, mục tiêu sắp tới của công ty là mở rộng thị trường quốc tế, đưa các dòng máy rang tích hợp AI “Made in Vietnam” đến với các nhà rang và đối tác toàn cầu. Hiện tại, các sản phẩm ứng dụng công nghệ MARS V5 đã được phân phối tại một số thị trường: Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Campuchia và các nước Trung Đông...

“Hiện tại có 3 vấn đề lớn của các xưởng rang xay nội địa đang phải đối mặt: Thứ nhất là chất lượng mẻ rang không đồng nhất khi rang số lượng lớn, thứ hai là vấn đề an toàn cho mẻ rang và xưởng rang và cuối cùng là quản lý chi tiết lịch sử rang cho xưởng. Để giải quyết bài toán này, đội ngũ kỹ sư chúng tôi đã mất 3 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ rang thông minh MARS V5 và đã ứng dụng cho một xưởng rang lớn trong nước và định hướng sẽ mở rộng phát triển nó bằng cách xuất khẩu công nghệ ra toàn cầu”, ông Dương nhấn mạnh.

Công ty TNHH Dương Thành được thành lập bởi nhóm kỹ sư trẻ từng xuất thân từ đội thi Robocon Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, có chung niềm đam mê phát triển cà phê Việt. Sau nhiều năm nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ để sản xuất máy rang cà phê, họ đã lần lượt cho ra đời các dòng máy rang MARS V1 đến V4 và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia, chủ xưởng rang trên toàn quốc. Với việc trình làng phiên bản MARS V5 – phiên bản máy rang cà phê “Made in Vietnam” cao cấp nhất tích hợp AI và công nghệ IoT được phát triển theo nhu cầu thực tế của xưởng rang, có thể giúp các doanh nghiệp nội địa lẫn các nhà rang thế giới kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, và tăng chất lượng thành phẩm.

Thông tin về sản phẩm: https://marsroaster.com/
rang xay cafe trí tuệ nhân tạo AI Robocon Công ty TNHH Dương Thành DTC máy rang xay cà phê MARS ROASTER

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

