Vẫn là LG DUALCOOL, nhưng nay đã có thêm AI Air

Được biết trong dải sản phẩm điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới lần này, LG mang đến thị trường 4 dòng sản phẩm, bao gồm dòng sản phẩm Cao cấp, dòng sản phẩm Sang trọng, dòng sản phẩm Hai chiều Sang trọng và dòng sản phẩm Tiêu chuẩn. Mỗi dòng sản phẩm đều có 4 mức công suất để người dùng dễ dàng lựa chọn là 9.000, 12.000, 18.000 và 24.000 BTU.

LG DUALCOOL™ AI Air sở hữu công nghệ AI “Hiểu thấu, mát sâu”

Vậy công nghệ AI Air của LG thật sự làm được những gì?

LG gọi công nghệ AI Air của họ là công nghệ “Hiểu thấu, mát sâu”, và theo đại diện của LG thì công nghệ AI lần này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng một cách chủ động, có quy trình chăm sóc không khí toàn diện, mang đến làn gió mát lành êm dịu và có thể tùy chỉnh tùy theo từng cá nhân người dùng.

Có thể nói nếu thật sự làm được những điều trên, đây rõ ràng là thế hệ điều hòa đầy mơ ước. Bởi hiếm có thế hệ điều hòa nào có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của người dùng, từ giá cả, cho đến khả năng tiết kiệm điện năng cũng như công nghệ làm mát dịu nhẹ và mang đến trải nghiệm thật sự thoải mái theo từng cá nhân người dùng.

Thấu hiểu điều đó nên LG đã tận dụng tối đa công nghệ trí tuệ nhân tạo thấu cảm (mà LG gọi là Affectionate Intelligence, được tái định nghĩa từ khái niệm Artificial Intelligence). Đây là công nghệ AI Air độc quyền của LG, nó giúp người dùng có thể tận hưởng luồng gió cân bằng hoàn hảo với độ ẩm lý tưởng được “đo ni đóng giày” cho từng cá nhân.

LG DUALCOOL™ AI Air với trang bị Cánh quạt kép

LG DUALCOOL™ AI Air với thay đổi nhỏ nhưng tạo nên hiệu quả lớn

Thay đổi nhỏ làm nên hiệu quả lớn

Để có thể làm được điều đó, LG đã trang bị Cánh quạt kép, dù chỉ là một thay đổi trong thiết kế nhưng bù lại nâng cấp này lại rất đáng giá nếu so với các dòng điều hoà hiện tại chỉ được trang bị một cánh quạt đơn phía trước. Với Cánh quạt kép, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh luồng khí ấm hoặc mát theo nhiều hướng khác nhau, có thể sử dụng cánh quạt dưới để làm mát không gian bên dưới hoặc sử dụng cánh quạt trên để có được làn gió mát dịu mà không ê buốt, hay khi cần làm mát ‘thần tốc’ có thể sử dụng đồng thời cả hai cánh quạt cùng lúc.

Cải tiến nhỏ tạo nên hiệu quả lớn là vậy, bởi việc bổ sung thêm một cánh quạt thứ hai sẽ giúp cho luồng khí mát hoặc ấm lan tỏa xa hơn lên đến 22m, tăng 23% so với các sản phẩm thông thường, đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu suất làm mát lên đến 23% và khả năng sưởi ấm nhanh hơn đến 6%.

LG còn trang bị tính năng kiểm soát độ ẩm cho thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới

Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh thay đổi nhỏ trong thiết kế, LG còn trang bị tính năng kiểm soát độ ẩm cho thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới. Tính năng này cho phép điều hòa duy trì độ ẩm tương thích với nhiệt độ môi trường và đặc thù khí hậu gió mùa với độ ẩm cao quanh năm của Việt Nam.

Có thể nói, với khả năng kiểm soát hiệu quả cả nhiệt độ và độ ẩm, thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới của LG mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

LG DUALCOOL™ AI Air còn cho phép người dùng tiết kiệm tiền điện một cách chủ động

Tiết kiệm tiền một cách chủ động

Việc giúp người dùng chủ động kiểm soát năng lượng tiêu thụ cũng như chủ động đưa ra các đề xuất để tiết kiệm điện năng thông minh không chỉ là một bài toán được người dùng quan tâm mà đặc biệt tính năng này có thể được xem là một gợi ý quan trọng giúp giảm tải trong mùa cao điểm của cả ngành điện lực.

Dù chưa có một con số chính xác về mức độ đo lường nhưng chắc chắn rằng nếu mỗi gia đình cùng chung tay trong việc tiết kiệm điện năng là đã góp phần giảm tải cho ngành điện lực trong mùa cao điểm đang đến gần.

LG DUALCOOL™ AI Air sử dụng công nghệ AI và cảm biến thông minh

Cụ thể, ở thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air, LG đã sử dụng công nghệ AI và cảm biến thông minh để người dùng có thể tiết kiệm điện năng một cách chủ động và hiệu quả hơn. Bằng cách sử dụng cảm biến phát hiện cửa sổ mở thông qua sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Khi phát hiện nhiệt độ chênh lệch đột ngột trong 5 phút, điều hoà sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện năng. Đáng chú ý, bên cạnh cảm biến này thì người dùng trước đó hoàn toàn có thể cài đặt tùy chỉnh hiệu suất điện năng ở mức 40%, 60% hoặc 80% và thời gian tiết kiệm từ 10 đến 60 phút thông qua ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại di động. Và như vậy sau khi phát hiện cửa sổ mở thông qua cảm biến thông minh, chế độ tiết kiệm điện năng sẽ được kích hoạt, thay vì giảm nhiệt độ để gia tăng hiệu quả làm lạnh như các điều hòa truyền thống, công nghệ này ngược lại sẽ giúp người dùng tiết kiệm điện năng.

LG DUALCOOL™ AI Air còn trang bị cảm biến thứ hai là cảm biến phát hiện người dùng

Cảm biến thông minh thứ hai được LG trang bị cho thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới đó chính là cảm biến phát hiện người sử dụng. Điều hoà LG có thể phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phạm vi 5m với góc quét lên đến 90° theo phương thẳng đứng và 100° theo phương ngang để tự động điều chỉnh hướng gió phù hợp. Và ngược lại, điều hòa cũng sẽ chủ động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tự tắt sau thời gian mặc định (tuỳ theo cài đặt của người dùng) khi phát hiện không có sự hiện diện của người dùng. Tất cả những tính năng này được thực hiện hoàn toàn tự động mà không cần phải điều khiển trên remote hay trên app từ điện thoại thông minh.

Ngoài ra, ở dải sản phẩm điều hòa DUALCOOL™ AI Air thế hệ mới này LG cũng trang bị Chế độ quản lý điện năng kW Manager trên ứng dụng LG ThinQ. Tính năng này cho phép người dùng thiết lập hạn mức sử dụng điện năng mong muốn và theo dõi mức tiêu thụ thực tế theo thời gian thực, từ đó dễ dàng kiểm soát hóa đơn điện hàng tháng. Cụ thể, ngay trên ứng dụng ThinQ người dùng có thể cài đặt năng lượng tiêu thụ điện trong một tháng của gia đình mình là 100 hay 200 hay 300kW điện, qua đó chủ động quản lý ngân sách tiền điện của gia đình, tránh gây nên sự lãng phí hoặc vượt quá ngân sách cho phép. Bên cạnh tính năng này, LG cũng đa trang bị các tính năng khác như Cài đặt tùy chỉnh hiệu suất điện năng ở mức 40%, 60% hoặc 80% ở trên, hay tính năng cài đặt thời gian tắt và mở máy… Tất cả sẽ giúp người dùng tiết kiệm điện năng một cách hoàn toàn chủ động.

Bên cạnh việc chủ động kiểm soát năng lượng tiêu thụ từ phía người dùng thì LG đồng thời cũng trang bị hệ thống máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™ để giúp nâng cao hiệu suất làm mát vượt trội, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 70% so với các điều hòa thông thường.

Ngoài ra, LG DUALCOOL™ AI Air còn trang bị Chế độ quản lý điện năng kW Manager trên ứng dụng LG ThinQ

Nâng cao chất lượng không khí cho cả gia đình

Mặc dù chưa có bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho năm 2025 về tình hình ô nhiễm không khí, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh luôn diễn biến phức tạp và thường xuyên lọt TOP các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ví dụ như thông số từ IQAir cho thấy vào tháng 2 vừa qua không khí tại Hà Nội có thời điểm chỉ số AQI ở mức rất xấu và nguy hại, vượt ngưỡng 400 ở một số trạm quan trắc. Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh nồng độ bụi mịn PM được ghi nhận ở mức 2.5, vượt xa ngưỡng an toàn của WHO.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng, từ năm 2018 LG đã chính thức ra mắt dòng điều hòa thanh lọc không khí đầu tiên, và đến nay tính năng này tiếp tục được kế thừa và phát triển.

Ví dụ như ở dòng điều hòa năm 2018, bộ phận cảm biến PM 1.0 được gắn trên máy lạnh giúp phát hiện các tác nhân gây hại với kích thước siêu nhỏ, chỉ khoảng 1µm như vi khuẩn, khói thuốc, khí thải.

Khi điều hòa được bật thì bộ cảm biến này cũng sẽ tự động đo lường mức độ bụi và ô nhiễm trong không khí và hiển thị trên màn hình thông qua 6 mức độ màu tương ứng với các mức độ không khí từ trong lành đến ô nhiễm. Từ đó máy sẽ tự động phát ra 5 triệu ion để bắt giữ các phân tử bụi và vi khuẩn để trả lại bầu không khí trong lành. Hay ở thế hệ điều hòa LG DUALCOOL™ Inverter mới nhất ra mắt vào năm ngoái thì LG cũng đã nâng cấp tính năng này lên một tầm cao mới khi trang bị màng lọc bụi mịn PM2.5 giúp loại bỏ 90% bụi mịn kết hợp màng lọc sơ cấp, giúp bắt giữ các hạt bụi thô ngay từ bước lọc đầu mang đến bầu không khí trong lành cho ngôi nhà.

Đồng thời để tránh ‘tái nhiễm’ không khí bẩn do nguyên tắc sử dụng không khí trong chính căn phòng, LG đã trang bị thêm Chế độ Freeze Cleaning giúp làm sạch dàn lạnh từ bên trong thông qua quy trình: Đóng băng vi khuẩn, rửa trôi và sấy khô.

Theo đó, máy sẽ sử dụng nước băng tan để cuốn trôi bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt sự tích tụ của các yếu tố gây bệnh như nấm mốc hay vi khuẩn bên trong dàn lạnh.

LG DUALCOOL™ AI Air cũng được trang bị hệ thống lọc giúp giảm bụi mịn, vi khuẩn và virus.

Và tiếp tục với cam kết bảo đảm chất lượng không khí sạch toàn diện cả bên ngoài lẫn bên trong điều hòa, tạo không gian sống an lành cho cả gia đình, thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air cũng được trang bị hệ thống lọc giúp giảm bụi mịn, vi khuẩn và virus. Đặc biệt, công nghệ lọc khí Plasmaster™ Ionizer++ được nâng cấp với khả năng giải phóng đến 10 ngàn tỷ ion, giúp tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn chỉ trong 60 phút.

Bên cạnh đó thì chế độ tự làm sạch dàn lạnh từ bên trong Freeze Cleaning tiếp tục được kế thừa và phát triển, giúp cuốn trôi bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt sự tích tụ của các yếu tố gây bệnh như nấm mốc hay vi khuẩn bên trong dàn lạnh, mang đến luồng khí mát lành, an toàn cho người dùng. Đồng thời chế độ này cũng giúp điều hòa hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn.

Đáng chú ý, năm nay LG cũng đã làm mới thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air bằng một thiết kế mới, vuông vức hơn, hiện đại hơn và sang trọng hơn. Thiết kế này không chỉ giúp DUALCOOL™ AI Air dễ dàng phù hợp với nhiều không gian nội thất mà còn giúp tôn vinh phong cách sống của gia chủ.

LG DUALCOOL™ AI Air sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, giúp mang đến hiệu quả làm lạnh thông minh vượt trội, tiết kiệm năng lượng tối ưu mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

Không chỉ đón đầu xu hướng bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp mang đến hiệu quả làm lạnh thông minh vượt trội, tiết kiệm năng lượng tối ưu mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, thế hệ điều hòa mới DUALCOOL™ AI Air của LG còn có rất nhiều mức giá và công suất để người dùng có thể chọn lựa một sản phẩm phù hợp với túi tiền và nhu cầu của gia đình mình.