Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Theo báo cáo mới nhất từ IDC quý II vừa qua thị trường robot hút bụi toàn cầu đã tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là minh chứng rõ ràng cho xu hướng sống ngày càng đề cao sự thông minh và tiện nghi.

Thông qua bộ đôi sản phẩm mới lần này là Dreame L10s Ultra Gen 3 và Dreame Aqua10 Roller, Dreame sẽ tiếp tục cho thấy nỗ lực của mình để mang đến cho người dùng những sản phẩm mới ngày càng vượt trội hơn, lực hút mạnh mẽ, cùng nhiều tính năng tiên tiến, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn.

Trong đó, Dreame L10s Ultra Gen 3 là robot hút bụi lau nhà tầm trung có lực hút mạnh nhất với lực hút lên đến 25.000Pa. Với lực hút này, Dreame L10s Ultra Gen 3 có thể dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn nhà hay thảm dày đều được làm sạch dễ dàng.

Ngoài ra, Dreame còn trang bị cho L10s Ultra Gen 3 công nghệ tay xoay kép, cho phép tự động vươn chổi cạnh và giẻ lau để làm sạch mép tường và các góc nhà hiệu quả hơn. Hệ thống giẻ lau dạng xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, sạch bụi. Đặc biệt, tính năng tự nâng giẻ lau thông minh giúp hạn chế ướt thảm, đồng thời tự động tận dụng lực hút cực mạnh giúp robot làm sạch sâu tới từng sợi vải.

Chưa dừng lại ở đó, tại trạm sạc của Dreame L10s Ultra Gen 3, nơi mà robot có thể tự động giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và tự động pha dung dịch lau sàn. Trong khi đó, công nghệ giặt giẻ được làm sạch từ chính khay giặt AceCleanTM thế hệ mới với 20 đầu phun được phân bổ nước đồng đều, làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời cung cấp khả năng tự vệ sinh trạm sạc, qua đó người dùng không còn phải bận tâm việc vệ sinh, bảo trì robot mỗi ngày.

Dreame L10s Ultra Gen 3 chính thức được bán ra thị trường với giá bán 24.190.000 đồng cùng chế độ bảo hành 24 tháng. Trong giai đoạn mở bán, sản phẩm có giá ưu đãi 17.490.000 đồng đi kèm quà tặng là một chai dung dịch lau sàn 1l trị giá 399.000 đồng.

Dreame cho biết Aqua10 Roller là minh chứng cho công nghệ làm sạch thông minh của Dreame trong phân khúc cao cấp. Theo đó, Dreame Aqua10 Roller sở hữu lực hút Vormax™ lên tới 30.000Pa mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chổi kép HyperStream™ độc quyền và chổi cạnh tự động vươn dài, robot dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn từ lông thú cưng đến tóc dài 50 cm. Không chỉ mang lại khả năng làm sạch sâu mà sản phẩm còn duy trì sự êm ái, đạt chứng nhận chuyên nghiệp về vận hành độ ồn thấp của TÜV.

Không chỉ hút bụi mạnh mẽ, Dreame Aqua10 Roller còn lau nhà cực chuẩn với trang bị cuộn lăn tròn dài đến 26 cm, được phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực. Đặc biệt, để thân thiện hơn với những tấm thảm trải sàn cao cấp, robot được trang bị công nghệ AutoSeal™, giúp tự động hạ khung chắn, ngăn sự rò rỉ nước từ con lăn, giữ cho thảm luôn khô ráo tuyệt đối.

Ngoài ra, Aqua10 Roller còn được kế thừa hệ thống ProLeap™ từ Dreame. Đây là công nghệ cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao tối đa đến 6 cm. Hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI với khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau góp phần hoàn thiện khả năng tự vận hành, vệ sinh mọi ngóc ngách trong nhà cho mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp này.

