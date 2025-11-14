Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

12:12 | 14/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo Dreame thì bên cạnh lực hút mạnh mẽ nhất, cả hai robot hút bụi lau nhà mới này đều sở hữu nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.
Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME
Theo báo cáo mới nhất từ IDC quý II vừa qua thị trường robot hút bụi toàn cầu đã tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là minh chứng rõ ràng cho xu hướng sống ngày càng đề cao sự thông minh và tiện nghi.
Aqua10 Roller
Aqua10 Roller

Lực hút mạnh mẽ 30.000Pa và khả năng leo qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao tối đa đến 6 cm là hai điểm cộng mới của Dreame Aqua10 Roller so với thế hệ tiền nhiệm

Thông qua bộ đôi sản phẩm mới lần này là Dreame L10s Ultra Gen 3 và Dreame Aqua10 Roller, Dreame sẽ tiếp tục cho thấy nỗ lực của mình để mang đến cho người dùng những sản phẩm mới ngày càng vượt trội hơn, lực hút mạnh mẽ, cùng nhiều tính năng tiên tiến, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn.

L10s Ultra Gen 3
L10s Ultra Gen 3

Dreame L10s Ultra Gen 3 sở hữu lực hút 25.000Pa cùng khả năng dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn

Trong đó, Dreame L10s Ultra Gen 3 là robot hút bụi lau nhà tầm trung có lực hút mạnh nhất với lực hút lên đến 25.000Pa. Với lực hút này, Dreame L10s Ultra Gen 3 có thể dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn nhà hay thảm dày đều được làm sạch dễ dàng.

Ngoài ra, Dreame còn trang bị cho L10s Ultra Gen 3 công nghệ tay xoay kép, cho phép tự động vươn chổi cạnh và giẻ lau để làm sạch mép tường và các góc nhà hiệu quả hơn. Hệ thống giẻ lau dạng xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, sạch bụi. Đặc biệt, tính năng tự nâng giẻ lau thông minh giúp hạn chế ướt thảm, đồng thời tự động tận dụng lực hút cực mạnh giúp robot làm sạch sâu tới từng sợi vải.

L10s Ultra Gen 3
L10s Ultra Gen 3

Dreame L10s Ultra Gen 3 là robot hút bụi lau nhà tầm trung mạnh mẽ nhất hiện nay

Chưa dừng lại ở đó, tại trạm sạc của Dreame L10s Ultra Gen 3, nơi mà robot có thể tự động giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và tự động pha dung dịch lau sàn. Trong khi đó, công nghệ giặt giẻ được làm sạch từ chính khay giặt AceCleanTM thế hệ mới với 20 đầu phun được phân bổ nước đồng đều, làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời cung cấp khả năng tự vệ sinh trạm sạc, qua đó người dùng không còn phải bận tâm việc vệ sinh, bảo trì robot mỗi ngày.

L10s Ultra Gen 3
L10s Ultra Gen 3

Công nghệ giặt giẻ thế hệ mới với 20 đầu phun được phân bổ nước đồng đều, làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời cung cấp khả năng tự vệ sinh trạm sạc

Dreame L10s Ultra Gen 3 chính thức được bán ra thị trường với giá bán 24.190.000 đồng cùng chế độ bảo hành 24 tháng. Trong giai đoạn mở bán, sản phẩm có giá ưu đãi 17.490.000 đồng đi kèm quà tặng là một chai dung dịch lau sàn 1l trị giá 399.000 đồng.
Aqua10 Roller
Dreame cho biết Aqua10 Roller là minh chứng cho công nghệ làm sạch thông minh của Dreame trong phân khúc cao cấp

Dreame cho biết Aqua10 Roller là minh chứng cho công nghệ làm sạch thông minh của Dreame trong phân khúc cao cấp. Theo đó, Dreame Aqua10 Roller sở hữu lực hút Vormax™ lên tới 30.000Pa mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chổi kép HyperStream™ độc quyền và chổi cạnh tự động vươn dài, robot dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn từ lông thú cưng đến tóc dài 50 cm. Không chỉ mang lại khả năng làm sạch sâu mà sản phẩm còn duy trì sự êm ái, đạt chứng nhận chuyên nghiệp về vận hành độ ồn thấp của TÜV.

Aqua10 Roller
Aqua10 Roller

Bên cạnh lực hút mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường thì Dreame Aqua10 Roller còn được trang bị công nghệ AutoSeal™, giúp tự động hạ khung chắn, ngăn sự rò rỉ nước từ con lăn, giữ cho thảm luôn khô ráo tuyệt đối

Không chỉ hút bụi mạnh mẽ, Dreame Aqua10 Roller còn lau nhà cực chuẩn với trang bị cuộn lăn tròn dài đến 26 cm, được phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực. Đặc biệt, để thân thiện hơn với những tấm thảm trải sàn cao cấp, robot được trang bị công nghệ AutoSeal™, giúp tự động hạ khung chắn, ngăn sự rò rỉ nước từ con lăn, giữ cho thảm luôn khô ráo tuyệt đối.

Aqua10 Roller
Aqua10 Roller

Và hệ thống ProLeap™, cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao tối đa đến 6 cm

Ngoài ra, Aqua10 Roller còn được kế thừa hệ thống ProLeap™ từ Dreame. Đây là công nghệ cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao tối đa đến 6 cm. Hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI với khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau góp phần hoàn thiện khả năng tự vận hành, vệ sinh mọi ngóc ngách trong nhà cho mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp này.

Aqua10 Roller
Aqua10 Roller được trang bị hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI với khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau góp phần hoàn thiện khả năng tự vận hành toàn diện
Dreame Aqua10 Roller chính thức bán ra với giá 34.990.000 đồng, và trong giai đoạn mở bán sản phẩm có mức giá ưu đãi 25.490.000 đồng, tặng kèm một chai dung dịch lau sàn 1l trị giá 399.000 VNĐ và thời gian bảo hành 24 tháng.
Dreame robot hút bụi lau sàn mới dòng sản phẩm robot cao cấp dòng sản phẩm robot tầm trung lực hút mạnh nhất 30.000Pa

Bài liên quan

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thiết bị chơi Game
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang đến cho cộng đồng game thủ và hệ thống phòng máy Việt Nam dòng màn hình Esport hiệu năng cao chuẩn thi đấu quốc tế, cùng thông điệp “Ultra Speed – Born to Win.”
Motorola chào Việt Nam

Motorola chào Việt Nam

Mobile
Theo đó, các sản phẩm lần này đều có đột phá về công nghệ, thiết kế khác biệt, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường đi kèm mức giá dễ tiếp cận, dải sản phẩm mới thể hiện rõ tầm nhìn “Lifestyle Tech” cũng như khẳng định công nghệ còn là sản phẩm truyền cảm hứng, tự tin, kết nối và thể hiện bản thân.
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Điện tử tiêu dùng
Cột mốc này không chỉ cho thấy sức hút của Find X9 Series, mà còn khẳng định niềm tin của người dùng Việt đối với chiến lược “King of Mobile Photography” toàn diện mà OPPO theo đuổi trên dòng flagship Find X.
LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Kinh tế số
Theo đó, bộ đôi thiết bị giặt sấy mới không chỉ được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ giúp tiết kiệm điện năng mà còn sở hữu dung tích lớn lên đến 13kg với máy giặt và 10,2 kg với máy sấy.
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

E-Fashion
Hướng đến người dùng trẻ năng động, yêu thích các hoạt động ngoài trời nên cả 3 mẫu tai nghe này đều được thiết kế chắc chắn, sắc màu đa dạng, đi cùng âm thanh chất lượng cao.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
14°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
21°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
19°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16695 16964 17539
CAD 18255 18531 19152
CHF 32532 32916 33568
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31288
GBP 33900 34289 35236
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14656 15249
SGD 19751 20033 20563
THB 728 791 846
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26378
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Hà Nội - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đà Nẵng - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Miền Tây - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Tây Nguyên - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Nghệ An 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Thái Bình 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
NL 99.99 14,130 ▼220K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,130 ▼220K
Trang sức 99.9 14,390 ▼220K 14,990 ▼220K
Trang sức 99.99 14,400 ▼220K 15,000 ▼220K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 ▼1363K 15,102 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 ▼1363K 15,103 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 ▼22K 149 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 ▼22K 1,491 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 ▼1327K 148 ▼1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 ▼2178K 146,535 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 ▼1650K 111,161 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 ▼93863K 1,008 ▼101288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 ▼1342K 90,439 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 ▼1282K 86,443 ▼1282K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 ▲48843K 61,872 ▲55593K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
52 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ II

52 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ II

UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2025

Khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2025

BIC ghi nhận thiệt hại hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 03 ngày bão số 13 đổ bộ

BIC ghi nhận thiệt hại hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 03 ngày bão số 13 đổ bộ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam