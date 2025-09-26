Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame chính thức khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame Technology là thương hiệu hàng đầu về thiết bị gia dụng thông minh, việc khai trương cửa hàng flagship đầu tiên ở Việt Nam tại Landmark 81 là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của Dreame trong việc mang đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm công nghệ “Đỉnh Vượt Trội”.

Ông Haoran, đại diện Marketing Dreame khu vực Đông Nam Á tham gia tại sự kiện cắt băng khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Haoran, đại diện Marketing Dreame khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Với cửa hàng flagship tại Landmark 81, Dreame mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, mang đến những trải nghiệm công nghệ ‘Đỉnh Vượt Trội’ cho từng căn hộ, từng không gian sống.”

Tâm điểm tại cửa hàng flagship đó chính là sự hiện diện của 3 sản phẩm cao cấp mới

Tâm điểm tại cửa hàng flagship đó chính là sự hiện diện của 3 sản phẩm cao cấp mới. Trong đó, Dreame Matrix10 Ultra là mẫu robot hút bụi tự động thay giẻ lau theo từng khu vực đầu tiên trên thế giới. Ví dụ với phòng khách và phòng ngủ, robot sử dụng giẻ lau nhiệt với nước ấm để loại bỏ vi khuẩn và bụi mịn. Khi tới phòng bếp, hệ thống tự động chuyển sang giẻ lau nilon chuyên dụng để xử lý dầu mỡ, còn tại phòng tắm, giẻ lau bọt biển thấm hút mạnh sẽ giúp bề mặt sạch và khô ráo.

Robot hút bụi Dreame Matrix10 Ultra

Matrix10 Ultra được trang bị công nghệ AI để có thể nhận diện đến 240 loại vật thể, di chuyển linh hoạt trong căn hộ nhiều đồ nội thất và dễ dàng vượt qua bậc thềm đôi cao tới 8cm, một đặc điểm quen thuộc trong thiết kế nhà ở Việt Nam. Đi kèm với đó là trạm sạc đa năng, có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 100oC, sấy khô bằng khí nóng và diệt khuẩn bằng tia UV, mang lại sự tiện nghi và an toàn tối đa.

Sản phẩm có giá bán lẻ 42.990.000 đồng và được bảo hành 24 tháng.

Máy hút bụi lau nhà cầm tay Dreame H13 Dual FlexReach

Sản phẩm thứ hai là máy hút bụi lau nhà cầm tay Dreame H13 Dual FlexReach với khả năng biến hình siêu linh hoạt. Cụ thể, Dreame H13 Dual FlexReach có thể “tối đa công năng, tối thiểu thiết bị” bằng cách biến đổi linh hoạt từ một thiết bị lau sàn thành máy hút bụi cầm tay tiện lợi, và thậm chí còn có thể làm sạch thảm hoặc sofa với phụ kiện đi kèm.

Được thiết kế pin rời độc đáo, cho phép máy sử dụng liên tục lên đến 50 phút khi lau sàn hoặc 60 phút khi hút bụi, và có thể dễ dàng tăng gấp đôi thời gian hoạt động nhờ một viên pin dự phòng. Hệ thống TangleCut™ với lưỡi dao Swiss PPA tự động cắt tóc và lông thú cưng để ngăn tình trạng rối quanh con lăn, một giải pháp đặc biệt hữu ích cho những gia đình nuôi thú cưng. Sau khi sử dụng, con lăn sẽ được làm sạch bằng nước nóng 90°C và sấy khô bằng khí nóng, giúp đảm bảo vệ sinh tối ưu.

Sản phẩm có giá bán 17.990.000 đồng, trong khi phụ kiện làm sạch thảm và sofa được bán riêng với giá 2.990.000 đồng.

Dreame Miracle Pro

Dreame Miracle Pro là máy sấy tóc tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất chăm sóc vượt trội, giúp người dùng có được trải nghiệm hoàn toàn mới trong việc chăm sóc tóc tại nhà cũng như khả năng tạo kiểu với liệu pháp nuôi dưỡng chuyên sâu.

Với công nghệ phun sương dưỡng chất siêu mịn 3D tạo ra lớp màng bảo vệ tự nhiên với chiết xuất trứng cá muối, keratin thủy phân và nấm truffle trắng quý hiếm. Được trang bị tốc độ cao 130.000 vòng/phút giúp làm khô tóc dài ngang vai chỉ trong 120 giây, tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị. Hệ thống cảm biến nhiệt NTC điều chỉnh nhiệt độ 1.000 lần mỗi giây, ngăn ngừa hư tổn do nhiệt. Bên cạnh đó, liệu pháp ánh sáng đỏ kép kết hợp cùng 600 triệu ion âm phủ platinum hỗ trợ nuôi dưỡng tóc từ bên trong, giúp mái tóc thêm bóng mượt và chắc khỏe.

Miracle Pro đi kèm bốn đầu sấy từ tính cùng hộp đựng da cao cấp, với mức giá bán lẻ 13.990.000 đồng. Đặc biệt, 40 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm tại cửa hàng Flagship Dreame sẽ được tặng bộ quà Candid trị giá 1 triệu đồng.

Cửa hàng flagship tại Landmark 81 được trưng bày và bán rất nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu Dreame

Cửa hàng flagship tại Landmark 81 không chỉ là nơi bán hàng mà còn là trung tâm trải nghiệm và tư vấn chuyên sâu. Tại đây, đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ hỗ trợ khách hàng hiểu rõ từng tính năng, cách sử dụng tối ưu và bảo trì sản phẩm để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp từng sản phẩm trong không gian mô phỏng thực tế, từ việc kiểm tra khả năng làm sạch của robot trên các loại bụi bẩn khác nhau đến cảm nhận sức mạnh và độ êm ái của máy sấy tóc cao cấp.

Tại đây có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản để hỗ trợ khách

Đại diện Dreame cho biết thương hiệu sẽ sớm mở rộng mạng lưới bán lẻ trong thời gian tới và liên tục cập nhật những công nghệ mới nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt thông qua những giải pháp thông minh, tiện nghi và hiệu quả.