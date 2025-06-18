Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của Rounds, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái lập trình viên năng động và đang tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam.

Sau khi mua lại, các ứng dụng sẽ được tối ưu hóa và mở rộng ra toàn cầu thông qua hệ thống công nghệ máy học và các quy trình tự động nhằm nâng cao hiệu suất, tăng doanh thu và trải nghiệm người dùng. Bằng cách này, Rounds nâng cao hiệu quả cho ứng dụng ở mọi giai đoạn vòng đời, từ thu hút người dùng đến tối ưu hoá doanh thu nhằm khai phá tiềm năng đối đa của tài sản số.

Rounds công bố kế hoạch đầu tư 20 triệu USD tại Việt Nam

Rounds là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mua lại và tối ưu hóa ứng dụng di động dựa trên công nghệ máy học. Rounds đã từng mua lại cả các công ty phát triển ứng dụng lẫn các ứng dụng đơn lẻ, với giá trị giao dịch dao động từ 50.000 USD đến 15 triệu USD. Công ty tập trung vào các ứng dụng Android và iOS ngoài mảng game, đặc biệt là các ứng dụng tiện ích và công cụ - những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh toàn cầu của Rounds.

Hiện tại, Rounds đang hoạt động tại 187 quốc gia với hơn 500 triệu người dùng, sở hữu danh mục đầu tư đa dạng gồm 65 loại tài sản số. Công ty được vận hành bởi đội ngũ làm việc từ xa gồm hơn 140 chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia.

Trước đó, Rounds đã có những giao dịch tại Việt Nam, và việc chính thức có mặt tại Việt Nam hôm nay cũng như thiết lập đội ngũ chuyên trách tại thị trường Việt Nam chỗ thể hiện cam kết lâu dài của Rounds đối với Việt Nam. Đội ngũ chuyên trách được hỗ trợ bởi các lãnh đạo toàn cầu sẽ tập trung tìm kiếm cơ hội hợp tác trực tiếp với các lập trình viên Việt.

Tại thị trường Việt Nam Rounds đã từng thực hiện nhiều thương vụ mua lại các ứng dụng tiềm năng của các nhà phát triển Việt, trong đó có một thương vụ tiêu biểu trị giá 1,5 triệu USD, cho thấy vai trò là nhà đầu tư uy tín và đối tác lâu dài trong nền kinh tế ứng dụng Việt.

Ông Gal Avidor, Giám đốc điều hành của Rounds

“Việt Nam là một trong những thị trường công nghệ năng động nhất thế giới với nguồn nhân lực tài năng, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng mạnh mẽ. Việc chính thức hiện diện tại Việt Nam là lời cam kết đầu tư nghiêm túc của chúng tôi đối với các nhà phát triển Việt, nhằm mở ra một con đường rõ ràng để họ có thể kiếm tiền từ sản phẩm của mình và mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu”. Ông Gal Avidor, Giám đốc điều hành của Rounds, chia sẻ.

Hệ sinh thái ứng dụng di động của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Với dân số hơn 100 triệu người am hiểu công nghệ, chi phí phát triển cạnh tranh và nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, Việt Nam đang trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực. Tính đến tháng 1 năm 2025, cả nước đã có hơn 24.600 ứng dụng ra mắt, tăng 8.500 ứng dụng so với cùng kỳ năm trước. ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 7.300 ứng dụng, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12,7%.

Rounds dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện kết nối với các nhà phát triển Việt Nam vào tháng 9 tới, nhằm tiếp cận trực tiếp các nhà phát triển và studio ứng dụng đang tìm kiếm vốn tăng trưởng, cơ hội thoái vốn chiến lược hoặc hỗ trợ vận hành.

“Rounds đến đây để tạo ra cơ hội thực sự cho các nhà phát triển Việt, mở ra cánh cửa mới để các tài năng đổi mới sáng tạo trong nước vươn ra toàn cầu,” ông Gal Avidor nhấn mạnh.

Rounds sẽ đầu tư 20 triệu đô để mua lại các ứng dụng, và phát triển nền tảng số dựa trên máy học

Đánh giá về thị trường ứng dụng Việt Nam và trả lời cho câu hỏi vì sao Rounds lại hiện diện ở Việt Nam ngày hôm nay, ông Gal Adidor cho rằng, Việt Nam là thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng của Rounds tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và chương trình đổi mới sáng tạo, Rounds cam kết đồng hành cùng cộng đồng lập trình viên trong nước thông qua hoạt động mua lại, đầu tư và hỗ trợ phát triển. Với danh mục đầu tư toàn cầu ngày càng mở rộng và bề dày kinh nghiệm vận hành, Rounds sẵn sàng trở thành đối tác đáng tin cậy của các nhà phát triển Việt đang hướng tới thị trường toàn cầu và khoản đầu tư 20 triệu USD trong năm 2025 chỉ là bước khởi đầu.