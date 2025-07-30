Làm thế nào để định giá ứng dụng trước khi bán?

Thị trường ứng dụng di động tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, không chỉ đóng vai trò là thị trường tiêu thụ tiềm năng, mà còn trở thành trung tâm phát triển sản phẩm số năng động của khu vực. Với lực lượng lập trình viên tài năng, chuyên nghiệp và được quốc tế công nhận, Việt Nam đang khẳng định vị thế của một “cường quốc” mới trong lĩnh vực phát triển ứng dụng tại Đông Nam Á.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu 42matters, Việt Nam hiện có hơn 2.330 nhà phát triển đang hoạt động tích cực trên Google Play. Tính đến nay, các nhà phát hành Việt đã ra mắt hơn 10.304 ứng dụng, mỗi ứng dụng đạt trung bình gần 954.550 lượt tải. Đáng chú ý, 72% số ứng dụng này thuộc các danh mục ngoài game như tiện ích, giáo dục và kinh doanh.

Xu hướng gia tăng số lượng sản phẩm số, cùng với khả năng tiếp cận dễ dàng các nền tảng M&A toàn cầu như Rounds, đang mở ra cơ hội cho các lập trình viên và studio quy mô nhỏ hiện thực hóa giá trị tài sản thông qua việc chuyển nhượng, tái đầu tư hoặc hợp tác chiến lược.

Oron Zell - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại (CBO) tại Rounds

Vậy nhà đầu tư thực sự tìm kiếm gì ở một ứng dụng?

Rounds, công ty chuyên mua lại tài sản số, đặc biệt là các ứng dụng di động có tiềm năng tăng trưởng, đã và đang đẩy mạnh sự hiện diện tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng vừa thành lập quỹ đầu tư trị giá 20 triệu USD nhằm mua lại các ứng dụng di động chất lượng cao. Đến nay, Rounds đã hoàn tất nhiều thương vụ trên khắp Việt Nam và nhận được sự quan tâm tích cực từ giới công nghệ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Rounds, phần lớn các ứng dụng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chuyển nhượng, không phải vì chất lượng sản phẩm, mà ở việc thiếu nền tảng kinh doanh vững chắc cũng như sự chuẩn bị bài bản về dữ liệu, quy trình và tài chính. Chuyên gia đến từ Rounds chia sẻ 4 yếu tố mà các lập trình viên Việt Nam cần lưu ý:

Mỗi năm, Rounds đánh giá hàng nghìn tài sản số, trong đó có rất nhiều ứng dụng di động. Khi xem xét một thương vụ, công ty tập trung vào sức mạnh tổng thể của sản phẩm - từ mức độ yêu thích của người dùng, tần suất sử dụng lại, trải nghiệm người dùng cho đến giá trị mà ứng dụng mang lại.

Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh cũng là một yếu tố then chốt. Ứng dụng cần cho thấy khả năng tạo doanh thu ổn định và mang lại giá trị rõ ràng cho cả người dùng lẫn doanh nghiệp.

Về kỹ thuật, cấu trúc sản phẩm cũng được xem xét kỹ lưỡng. Những ứng dụng có nền tảng vững chắc, dễ bảo trì và mở rộng sẽ có lợi thế rõ rệt. Nhờ khả năng hỗ trợ đa dạng các ngôn ngữ lập trình và framework phổ biến, Rounds có thể tiếp nhận và vận hành hiệu quả các sản phẩm, bất kể công nghệ ban đầu được sử dụng.

Cuối cùng là sự hiện diện trên các kho tải. Các yếu tố như uy tín thương hiệu, phản hồi tích cực từ người dùng và khả năng hiển thị tốt là những chỉ báo rõ ràng cho thấy sản phẩm được quản lý hiệu quả, có sức hút trên thị trường. Đây cũng là nền tảng để nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển bền vững sau khi thương vụ hoàn tất.

Chuyên gia của Rounds cũng chia sẻ những sai lầm phổ biến khi lập trình viên tự định giá ứng dụng của mình để các lập trình viên Việt Nam có thể tìm hiểu và rút kinh nghiệm.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là lập trình định giá ứng dụng dựa trên cảm xúc hoặc thời gian, công sức và tiền bạc đã đầu tư, thay vì dựa trên các chỉ số thị trường và hiệu suất thực tế.

Nir Slonim - Phó Chủ tịch Phụ trách M&A tại Rounds

"Chúng tôi từng thấy nhiều ứng dụng có lượng người dùng lớn nhưng không thể bán được, không phải vì sản phẩm kém, mà vì lập trình viên không truyền tải được giá trị thực tế của ứng dụng theo cách người mua có thể hiểu. Định giá không chỉ là những gì bạn đã xây dựng, mà còn là việc sản phẩm của bạn phù hợp với thị trường hiện tại và tương lai như thế nào". Ông Nir Slonim, Phó Chủ tịch Phụ trách M&A tại Rounds cho biết.

Ông Oron Zell, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại (CBO) tại Rounds, bổ sung: “Thành công khi bán ứng dụng phụ thuộc vào sự rõ ràng, dữ liệu sạch, câu chuyện hấp dẫn và khả năng hiểu sâu mô hình kinh doanh ngoài mã nguồn. Nếu thiếu các yếu tố đó, một ứng dụng tốt cũng rất khó chuyển nhượng”.

Đôi khi các nhà phát triển ngần ngại bán, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nhiều người sau khi trao đổi với Rounds dù không quyết định bán ứng dụng nhưng họ có được góc nhìn chuyên nghiệp và rõ ràng hơn về giá trị tài sản của mình. Rounds thường hoan nghênh và khuyến khích điều đó. Dù bạn quyết định bán hay không, việc định giá đúng vẫn là một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển ứng dụng.

Tương tự các ngành khác, việc mua lại ứng dụng cũng tiềm ẩn rủi ro như thay đổi hành vi người dùng, thị trường biến động, sản phẩm không phù hợp định hướng mới. Khác với các quỹ đầu tư truyền thống, Rounds vận hành các ứng dụng bằng nền tảng AI độc quyền có thể thích ứng với thị trường theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa doanh thu, tăng trưởng người dùng và khả năng mở rộng quy mô nhanh hơn đáng kể ngay cả trong môi trường nhiều biến động.

Với lập trình viên, bán ứng dụng không có nghĩa là từ bỏ, mà là một bước đi chiến lược mở ra những cơ hội mới. Nguồn vốn thu được có thể được sử dụng để phát triển ý tưởng tiếp theo, mở rộng đội nhóm hoặc đơn giản là chứng kiến sản phẩm của mình phát triển mạnh hơn trong một hệ sinh thái toàn cầu.

Rounds hiện đã hỗ trợ hàng trăm lập trình viên trên toàn thế giới, vượt qua quá trình bán ứng dụng một cách rõ ràng và tự tin.

“Ngay cả khi chưa có ý định bán, việc đánh giá đúng giá trị vẫn mang lại những hiểu biết quan trọng, có thể định hình chiến lược dài hạn. Khi thời điểm thích hợp đến, Rounds luôn sẵn sàng giúp bạn khai phá toàn bộ tiềm năng của ứng dụng.” Chuyên gia của Rounds nói.