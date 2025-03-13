Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số

Ngày 12/3/2025, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Sigapore (MAS) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) đã thống nhất hợp tác về nâng cao năng lực bảo vệ tính toàn vẹn và sự ổn định của thị trường, đồng thời thúc đẩy kết nối thị trường vốn hai nước. Lãnh đạo hai cơ quan đã ký Ý định thư Hợp tác (LOI). Sự kiện được chứng kiến bởi Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Ý định thư hợp tác (LOI) được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn và tài sản số, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm, khuôn khổ pháp lý trong quản lý và giám sát thị trường vốn và tài sản số.

Ông Lim Tuang Lee - Phó Tổng giám đốc (Khối thị trường vốn), MAS cho biết: “Singapore và Việt Nam có mối quan hệ đối tác lâu dài, đa chiều trên thị trường vốn, được củng cố thông qua các cam kết song phương và hợp tác tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Việc trao đổi LOI này phản ánh cảm kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ lẫn nhau để bảo vệ tính toàn vẹn và ổn định của thị trường vốn của chúng tôi, đồng thời thúc đẩy kết nối xuyên biên giới. LOI được ký kết lần này cho phép MAS và SSC học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu sắc hơn”.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch SSC cũng cho biết: “Quan hệ Việt Nam - Singapore đã được nâng tầm là Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó các hợp tác về kinh tế, tài chính, đầu tư ngày càng có sự hợp tác, phát triển sâu rộng, chặt chẽ, hiệu quả. LOI được ký kết lần này tiếp tục khẳng định thêm bước tiến mới, tạo nền tảng quan trọng để hai cơ quan quản lý thị trường vốn cùng nhau tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đóng góp vào sự phát triển của thị trường vốn nói chung và thị trường tài sản số nói riêng, góp phần vào mục tiêu đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính hai nước và khu vực. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, việc ký kết LOI lần này sẽ tạo điều kiện để thị trường vốn, thị trường tài sản số của hai nước trong tương lai tiếp tục phát triển ổn định, công bằng, minh bạch và bền vững hơn”.

Việc trao đổi LOI giữa hai cơ quan có sự chứng kiến của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 2025.