Salesforce cam kết đầu tư 1 tỷ đô la vào Singapore để thúc đẩy AI. Marc Benioff, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Salesforce. Nguồn: CNBC.

Salesforce cho biết khoản đầu tư này được thiết kế để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của quốc gia và và thúc đẩy việc ứng dụng Agentforce - dịch vụ AI chủ lực của Salesforce. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa "gã khổng lồ" phần mềm đám mây và quốc đảo công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Phiên bản mới nhất của Agentforce vừa được Salesforce ra mắt vào tháng trước, được mô tả là "nền tảng AI kỹ thuật số đầu tiên dành cho doanh nghiệp". Hệ thống này có khả năng xử lý các câu hỏi phức tạp trong ứng dụng truyền thông Slack của Salesforce, dựa trên toàn bộ dữ liệu sẵn có, mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp.

Marc Benioff - Giám đốc điều hành Salesforce chia sẻ: "Chúng ta đang ở trong kỷ nguyên mới đáng kinh ngạc của lao động kỹ thuật số, nơi mọi doanh nghiệp sẽ được chuyển đổi bởi các tác nhân tự động hỗ trợ công việc của con người, cách mạng hóa năng suất và cho phép mọi công ty mở rộng quy mô mà không có giới hạn".

Ông cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của Singapore: "Singapore đang đi đầu trong sự thay đổi này và là nhà cung cấp lao động kỹ thuật số lớn nhất thế giới thông qua nền tảng Agentforce của chúng tôi".

Tương lai của AI tại Đông Nam Á

Một trong những lợi ích quan trọng mà Salesforce đề cập là khả năng Agentforce có thể giúp Singapore "nhanh chóng mở rộng" lực lượng lao động trong các lĩnh vực dịch vụ và khu vực công. Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích khi quốc gia này đang phải đối mặt với hai thách thức lớn: dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm.

Jermaine Loy, Giám đốc điều hành của Ban Phát triển Kinh tế Singapore, đã hoan nghênh khoản đầu tư của Salesforce. Theo ông, điều này sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực của quốc gia trong việc "xây dựng một trung tâm năng động cho đổi mới AI".

Khoản đầu tư 1 tỷ đô la này không chỉ khẳng định niềm tin của Salesforce vào tiềm năng của thị trường Singapore mà còn đánh dấu một bước đi chiến lược trong cuộc đua phát triển AI tại khu vực Đông Nam Á. Với nền tảng Agentforce, Salesforce đang định vị mình là đối tác quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Singapore và các doanh nghiệp trong khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ AI, khoản đầu tư này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đẩy nhanh quá trình áp dụng các giải pháp AI tiên tiến, đưa Singapore tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghệ hàng đầu của khu vực.