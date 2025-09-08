Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đây là trường đại học độc lập, không vì lợi nhuận và hoạt động theo mô hình giáo dục khai phóng đầu tiên tại Việt Nam, Đại học Fulbright hướng đến mục tiêu đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai có đủ năng lực để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời xây dựng một cộng đồng học thuật đa dạng và cởi mở.

Trước sự gia tăng về số lượng sinh viên, nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc đơn giản hóa quy trình xử lý dịch vụ và các thủ tục hành chính phức tạp, Fulbright Việt Nam đã lựa chọn một giải pháp công nghệ an toàn với khả năng mở rộng để cải thiện vận hành và mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Hành trình chuyển đổi số trên quy mô lớn với Salesforce là đối tác công nghệ cốt lõi giúp trường quản lý hành trình sinh viên, từ khi tuyển sinh đến khi tốt nghiệp và trở thành cựu sinh viên, cùng nền tảng Experience Cloud để vận hành cổng dịch vụ sinh viên của trường mang tên One Stop.

Các phản hồi từ AI cũng được cá nhân hóa theo bối cảnh người dùng, như năm học hay chương trình đang theo học, giúp tăng tốc độ xử lý, giảm phiền toái cho sinh viên và giúp đội ngũ hỗ trợ có nhiều thời gian hơn để tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp.

Đồng thời, việc triển khai nền tảng Data Cloud cũng giúp hợp nhất dữ liệu sinh viên, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, từ đó xây dựng một kho dữ liệu tập trung và nhất quán. Nhờ nền tảng này, Agentforce có thể truy xuất và xử lý dữ liệu chất lượng ngay từ ngày đầu triển khai.

Ông Nguyễn Quang Hà, Giám đốc Công nghệ Thông tin tại Fulbright, chia sẻ: “Công cụ Agentforce mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quá trình tương tác với hệ thống thông tin. Với góc nhìn toàn diện về sinh viên, mọi điểm chạm đều được ghi nhận, giúp Agentforce đưa ra phản hồi chính xác, phù hợp với từng hoàn cảnh. Chúng tôi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đang thay đổi cách sinh viên trải nghiệm hệ thống, mang đến cho các em câu trả lời nhanh chóng, đúng trọng tâm, giúp các em chủ động quản lý hành trình học tập của mình.”

Ông Vernon Cheo, Giám đốc phụ trách Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Salesforce khu vực ASEAN cho biết: “Đại học Fulbright tiếp tục là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục, và chúng tôi rất vinh dự được mở rộng hợp tác cùng nhà trường. Quá trình triển khai Agentforce chỉ trong ba tuần cho thấy rõ tầm nhìn đổi mới và cam kết nâng cao trải nghiệm sinh viên của Fulbright. Với sự kết hợp của công cụ và nền tảng như Agentforce, Sales Cloud, Experience Cloud và Data Cloud, Fulbright đang kiến tạo một hệ sinh thái học đường thông minh và toàn diện.”