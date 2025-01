Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của UBCKNN

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị, về phía Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Đức Chi - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN, và Ban Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) cùng các công chức, viên chức UBCKNN.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, mặc dù gặp nhiều thách thức do tác động từ tình hình địa chính trị thế giới, nhưng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt và những chính sách kịp thời hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ, Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tính đến ngày 12/12/2024, chỉ số VNIndex đạt 1.267,35 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm trước, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM tăng 19,6% so với cuối năm trước; tương đương 69,4% GDP ước tính năm 2023. Số lượng tài khoản đã đạt hơn 9,1 triệu tài khoản, tương đương 9% dân số, vượt mục tiêu mà Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác hoàn thiện khung pháp lý; công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên TTCK; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, hiện đại hóa công nghệ thông tin và cải cách hành chính…

Đặc biệt, ngay trong đầu tháng 12/2024, quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 05/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban để báo cáo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức vận hành thị trường là Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, các đơn vị trong UBCKNN đã trình bày các bài tham luận về kết quả thực hiện công tác theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng đã chia sẻ những nội dung phối hợp với UBCKNN về công tác pháp chế và công tác quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh gia cao những kết quả mà UBCKNN đạt được trong năm 2024, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức UBCKNN.

“UBCKNN đã không ngừng nỗ lực áp dụng các giải pháp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, an toàn, bảo vệ cho nhà đầu tư, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trở thành kênh huy động vốn quan trọng, chủ yếu trong hệ thống tài chính quốc gia và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu UBCKNN tập trung, tiếp tục nỗ lực vào tám nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán trong Luật số 56/2024/QH15; triển khai đồng bộ các giải pháp được đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, quyết liệt, khẩn trương triển khai sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu để quản lý, phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, chất lượng, bền vững.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức vận hành thị trường hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn; đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới cho TTCK; sớm triển khai các dự án công nghệ thông tin khác nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý, giám sát TTCK.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng thị trường chứng khoán phát triển theo hướng hiệu quả, hiện đại, ngày càng tiệm cận với những chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Thứ năm, sắp xếp lại thị trường, phân bảng công ty niêm yết phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường; nghiên cứu xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ các-bon thứ cấp, thị trường giao dịch cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ sáu, tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Thứ bảy, tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hướng tới nâng hạng thị trường trong năm 2025; tổ chức thành công Hội nghị Tiểu ban Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRC) - IOSCO; tích cực tham gia vào các diễn đàn hợp tác quốc tế.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên TTCK nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán, TTCK và phòng tránh các rủi ro, hiện tượng lừa đảo trên thị trường, khuyến khích các nhà đầu tư dài hạn, góp phần ổn định và phát triển thị trường bền vững.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBCKNN, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Chính phủ, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” Bộ trưởng khẳng định.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị ngày 18/12.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với UBCKNN. Bên cạnh đó, những thành quả đạt được trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ từ công tác phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các thành viên thị trường với UBCKNN. Vì vậy, trong năm 2025, Chủ tịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị liên quan.

“UBCKNN sẽ tập trung nguồn lực, nghiêm túc triển khai những nhiệm vụ cụ thể được Bộ trưởng giao cho ngành Chứng khoán” Chủ tịch UBCKNN khẳng định

Với tinh thần đoàn kết và luôn nỗ lực cao, toàn thể công chức, viên chức, người lao động UBCKNN và các Sở GDCK, VSDC sẽ luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.