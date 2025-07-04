“Sale ngày đôi - Deal gấp bội”

Theo đó, bắt đầu từ 8h sáng mai (ngày 5/7) đến 12h mỗi ngày (đến hết 7/7/2025) khách hàng đến mua sắm trực tiếp tại chuỗi cửa hàng Di Động Việt sẽ có cơ hội giảm thêm đến 500 nghìn đồng vào giá đã giảm cho các sản phẩm như điện thoại thông minh, MacBook, máy tính bảng... Do số lượng deal có hạn mỗi ngày, khách hàng nên đến sớm để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm công nghệ với mức giá “kịch sàn”.

Nổi bật trong chương trình này là loạt ưu đãi cực sốc dành cho ifan. Theo đó, những sản phẩm Apple mới, được săn đón nhiều nhất, nay đã có mức giá ưu đãi tốt như iPhone 16 Pro Max giá chỉ từ 29,49 triệu đồng; iPad Air M3 giá giảm sốc từ 15,59 triệu đồng; MacBook Air M4 giá từ 24,79 triệu đồng…

Ở nhóm sản phẩm LikeNew, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 23,19 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 128GB cũ giá khuyến mãi từ 11,09 triệu đồng… Trong đợt ưu đãi này, khách hàng có thể tranh thủ săn sale máy LikeNew, sở hữu sản phẩm công nghệ cao cấp với chi phí tiết kiệm nhất.

Samsung Galaxy S25 Ultra giảm còn 25,79 triệu trong đợt sale 7/7 của Di Động Việt

Đối với các dòng máy Android, ở phân khúc flagship, chương trình sale lần này giảm giá sâu các mẫu như Samsung Galaxy S25 Ultra giá chỉ còn từ 25,79 triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung, người dùng cũng có rất nhiều lựa chọn như Samsung Galaxy A36 giá từ 6,59 triệu đồng; Xiaomi Poco X7 giá từ 8,59 triệu đồng; OPPO A3x giá từ 4,19 triệu đồng; TECNO Spark 30 5G/512GB giá từ 3,39 triệu đồng…

Bên cạnh chương trình deal giờ vàng, giảm giá tốt, khách hàng còn có cơ hội sở hữu các sản phẩm công nghệ cao cấp khi “Thu máy cũ - Lên đời máy mới” tại Di Động Việt. Theo đó, khách hàng sẽ được trợ giá mua máy mới lên đến 4,5 triệu đồng. Quy trình kiểm tra máy cũ của khách diễn ra nhanh chóng, chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy và cam kết định giá minh bạch. Đặc biệt, khách hàng là thành viên của Di Động Việt còn được giảm thêm 1% vào hoá đơn mua hàng.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, khách hàng vẫn có thể cùng lúc áp dụng hình thức thanh toán “Trả góp 30” với không phí ẩn, không lãi suất và 0 đồng trả trước. Khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm mong muốn mà vẫn chủ động tài chính, không áp lực chi tiêu.

Cũng trong 3 ngày diễn ra chương trình sale ngày đôi, Di Động Việt tung ra nhiều ưu đãi cực sâu cho hàng trăm mẫu phụ kiện công nghệ, có nhiều sản phẩm giảm sốc từ 7 nghìn đồng. Khách hàng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm công nghệ với chi phí siêu tiết kiệm.

Nhiều sản phẩm phụ kiện công nghệ tại Di Động Việt sale sốc, có mức giá bán tốt

Theo đó, củ sạc Horizone 5V - 2A có giá chỉ 7.000 đồng; cáp Ugreen USB-A to Type-C 1m có giá 77.000 đồng hay bộ củ cáp sạc Horizone 20W Type C to Type C giá cũng chỉ 77.000 đồng.

Các dòng phụ kiện khác cũng có giá tốt như sạc nhanh Baseus Gan5 1C 20W giá chỉ 99.000 đồng; pin sạc dự phòng Magnetic Extreme Speed QC/PC 22,5W giá chỉ 177.000 đồng; pin dự phòng Energizer 20000MAH/3.7V li-polymer giá 359.000 đồng…

Đặc biệt trong khung giờ từ 8h - 12h trong các ngày 5,6,7 tháng 7, khách hàng có thể mua pin dự phòng Anker Powercore III Sence 10K PD 20W với giá chỉ 299.000 đồng; cáp sạc Anker Powerline+ II USB-C to USB-C Cable B2C giá 89.000 đồng; pin dự phòng ACEFast PD20W Magsafe 10000MAH M6 giá 399.000 đồng; pin sạc dự phòng Innostyle Powergo 10000MAH giá 99.000 đồng…

Rất nhiều mẫu đồng hồ thông minh, loa - tai nghe bluetooth, vòng đeo tay thông minh… từ nhiều thương hiệu như Garmin, Xiaomi, Huawei… cũng có mức giá thấp chưa từng có. Đơn cử như đồng hồ thông minh Amazfit T-rex 3 giá khuyến mãi 5,69 triệu đồng; đồng hồ Garmin Fenix 8 47mm Amoled giá 24,49 triệu đồng; đồng hồ Huawei GT5 giá từ 3,79 triệu đồng; vòng tay đeo Xiaomi Band 9 Active giá chỉ 470 nghìn đồng…

Các dòng loa và tai nghe bluetooth cũng có mức giá tốt như các dòng loa bluetooth Harman giá từ 3,99 triệu đồng; tai nghe bluetooth thể thao dẫn khí truyền âm Openear Plus giá 259 nghìn đồng…

Các sản phẩm thiết bị gia dụng thông minh tại Di Động Việt có giá khuyến mãi tốt

Di Động Việt cũng triển khai loạt ưu đãi sâu cho các sản phẩm gia dụng - chăm sóc cá nhân, nhiều sản phẩm về giá chỉ từ 77 nghìn đồng. Chương trình giúp khách hàng tối ưu hóa trải nghiệm chăm sóc cá nhân và gia đình.

Đơn cử như bàn chải đánh răng điện Bomidi có giá bán chỉ 77.000 đồng, súng massage Choice DR giá giảm còn 377.000 đồng, camera IP trông trẻ 3MP 365 Selection giá sale còn 890.000 đồng, bộ phát Wi-fi di động Totolink giá còn 890.000 đồng…

Nhiều sản phẩm gia dụng Bear cũng có mức giá hấp dẫn như nồi nấu chậm đa năng 0,8 lít giá chỉ 390.000 đồng; bàn ủi hơi nước cầm tay 0,1 lít giá khuyến mãi 450.000 đồng; máy sấy tóc ion âm công suất 1600W giá 790.000 đồng; máy làm sữa hạt đa năng giá 950.000 đồng…

Khách hàng có nhu cầu tham khảo thêm thông tin về chương trình “Deal ngày đôi - Sale bất tận” hoặc mua sắm các sản phẩm công nghệ chính hãng, máy cũ, các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).