Di Động Việt khai trương Trung tâm mua sắm công nghệ

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra buổi ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, công ty tài chính uy tín như mPOS, Home Credit… Chính thức đưa sản phẩm trả góp độc quyền, cam kết không lãi, cam kết không phí phát sinh, dành cho tất cả sản phẩm đang kinh doanh tại Di Động Việt.

Theo đó, các sản phẩm trả góp độc quyền tại Di Động Việt đều cam kết không phí, không phí phát sinh. Tại đây, khách hàng có thể sở hữu ngay những sản phẩm mới như iPhone 16e, Xiaomi 15 đến các thiết bị gia dụng thông minh, xe máy điện… dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt thời gian thanh toán.

Tất cả sản phẩm tại Di Động Việt: Trả góp cam kết lãi 0%, cam kết không phát sinh phí

Đặc biệt, từ tháng 3 này, trên toàn hệ thống Di Động Việt, trên đa kênh cũng sẽ áp dụng chương trình mua sắm trả góp 0% lãi suất, 0 phí phát sinh đối với tất cả các sản phẩm hệ thống đang kinh doanh như: điện thoại, tablet, MacBook, thiết bị văn phòng, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện…

Với hai hình thức là trả góp qua thẻ tín dụng hoặc trả góp qua công ty tài chính, khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa hình thức phù hợp, thời hạn trả góp lên đến 12 tháng, không cần bất kỳ điều kiện nào khi mua sắm trả góp tại Di Động Việt.

Đông đảo khách hàng tham quan và mua sắm tại Trung tâm mua sắm công nghệ Di Động Việt

Giám đốc Ngành hàng Tài Chính - Dịch vụ Di Động Việt cho biết: “Buổi ký kết đánh dấu sự kết hợp giữa chúng tôi và quý đối tác nhằm tạo ra sản phẩm về dịch vụ - tài chính, giúp cho khách hàng mua tất cả sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống Di Động Việt. Đây là một trong những chương trình độc quyền của hệ thống, khách hàng mua sắm sẽ không mất lãi suất, không mất thêm bất kỳ phí phát sinh nào. Giúp khách hàng thoải mái mua sắm mà không phải chi số tiền lớn ngay tại thời điểm này, cũng để giải quyết bài toán cân đối tài chính trong mua sắm cho khách hàng”.

Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra hoạt động khai trương, trung tâm mua sắm công nghệ Di Động Việt đã đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Trong đó, nhóm sản phẩm mới tại hệ thống như thiết bị chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng Bear, xe máy điện… được khách hàng dành nhiều sự quan tâm.

Khách hàng quan tâm đến các dòng xe máy điện đang kinh doanh tại Di Động Việt.

Ngoài chương trình mua sắm với vô vàn ưu đãi lớn, mua sắm với chính sách trả góp độc quyền không lãi, không phí phát sinh… Khách hàng còn được tham gia chương trình thu cũ - đổi mới trợ giá đến 4.5 triệu đồng, giá máy thu cũ tốt nhất thị trường, quy trình kiểm tra máy cũ chỉ trong khoảng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy.

