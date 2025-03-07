Theo đó, để giúp khách hàng dễ dàng sắm iPhone mới với chi phí tiết kiệm nhất, Di Động Việt áp dụng chương trình trả góp độc quyền trả trước 0 đồng với cam kết không lãi, cam kết không phí phát sinh, thời gian linh động lên đến 12 tháng.

Sáng nay, ngày 7/3/2025, Di Động Việt đã chính thức mở bán iPhone 16e trên toàn hệ thống

Ngoài ra, khi tham gia trả góp hoặc thanh toán qua một số cổng ví, ngân hàng, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 1,4 triệu đồng.

Khi mua phụ kiện kèm iPhone 16e như củ cáp sạc, loa, tai nghe, pin dự phòng… khách hàng cũng được giảm thêm đến 40%.

Khi tham gia chương trình thu cũ - lên đời iPhone mới, khách hàng còn được trợ giá thêm đến 2,5 triệu đồng.

Khách hàng đến nhận máy sớm tại Di Động Việt

iPhone 16e là một trong những mẫu điện thoại phân khúc tầm trung nhận được nhiều thảo luận từ người dùng khi so sánh với các sản phẩm khác cùng phân khúc giá. Việc Apple cho ra mắt iPhone giá rẻ thời điểm này cũng thu hút sự quan tâm của iFan cũng như người dùng yêu thích công nghệ.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, tính đến 14h ngày hôm nay, hệ thống đã trả khoảng 65% lượng cọc, trong đó phần lớn là phiên bản màu đen. Trên toàn hệ thống, trong ngày đầu tiên lượng khách hàng đến mua sắm iPhone 16e và chọn phiên bản 128GB chiếm đến 85%.

Di Động Việt mở bán iPhone 16e với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đây là sản phẩm thuộc phân khúc hoàn toàn khác của Apple nên không thể so sánh với thời điểm ra mắt iPhone 16 series. Tuy nhiên, so với kỳ vọng ban đầu của hệ thống, từ giai đoạn nhận đăng ký cọc đến ngày đầu tiên mở bán thì đã vượt khoảng 20%”, đại diện Di Động Việt cho biết.

iPhone 16e cùng iPhone 16

Giá bán chính thức cho iPhone 16e tại Di Động Việt phiên bản 128GB, 256GB và 512GB lần lượt là 16,99 triệu đồng; 19,99 triệu đồng và 25,99 triệu đồng.

Với cam kết chuyển giao giá trị vượt trội đến từng khách hàng không chỉ trong quá trình mua sắm mà còn cả quá trình về sau, Di Động Việt có các chính sách bảo hành - hậu mãi để đảm bảo quyền lợi và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đối với iPhone 16e, khách hàng sẽ được áp dụng chính sách độc quyền của hệ thống, bao gồm chính sách bảo hành 1 đổi 1 kể cả với máy rơi, vỡ trong 33 ngày. Gói bảo hành mở rộng 1 đổi 1, khách hàng không chỉ được giảm ngay 1 triệu đồng, trừ trực tiếp vào giá máy mà còn được bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng, bảo hành sửa chữa trong 2,5 năm và bảo hành pin trọn đời.

