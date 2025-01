iPad Mini 7 có giá cuối từ 11,39 triệu đồng

So với các phiên bản khác, iPad mini luôn có một nhóm khách hàng trung thành luôn sẵn sàng chờ đón các phiên bản mới nhất để nâng cấp, lên đời nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ và tính năng hiện đại. Và iPad mini 7 đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn sở hữu một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, tiện lợi, giá cả phải chăng mà vẫn đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng.

Mới đây, tại hệ thống Di Động Việt, khách hàng đã có thể mua sắm và trải nghiệm iPad Mini mới nhất.

Không chỉ là một trong những hệ thống cửa hàng đầu tiên mở bán iPad mini 7 chính hãng, Di Động Việt còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như:

chương trình thu cũ - đổi mới với giá thu tốt nhất thị trường, trợ giá thêm đến 2 triệu đồng,

Nhận thêm voucher 300 nghìn đồng để mua sắm phụ kiện trong hệ sinh thái Apple,

Đối tượng học sinh - sinh viên, Di Động Việt áp dụng giảm thêm 500 nghìn đồng trên giá bán chính thức.

Theo Di Động Việt, năm nay người dùng Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm bởi sản phẩm mới của Apple đã có các cập nhật rất ấn tượng so với sản phẩm tiền nhiệm.

Ghi nhận tại hệ thống cho thấy, lượng khách hàng đăng ký nhận tin so với iPad Mini 6 tăng gấp 3 lần. Trong ngày mở bán chính thức, lượng khách hàng tìm đến trải nghiệm sản phẩm cũng tăng đáng kể.

Trong đó, iPad Mini 7 phiên bản 128GB bản màu xanh dương và màu xám được quan tâm nhiều nhất. Sở dĩ có sự thay đổi này là do so với sản phẩm tiền nhiệm thì iPad mini đã được trang bị chip A17 Pro, so với chip A15 Bionic trên iPad mini 6. Điều này giúp iPad mini 7 có hiệu năng mạnh mẽ hơn, xử lý các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video mượt mà hơn. Ngoài ra, GPU trên iPad mini 7 cũng được nâng cấp, mang đến trải nghiệm đồ họa ấn tượng.

Ngoài ra, trên dòng iPad mini mới nhất của Apple cũng đã có hỗ trợ Apple Intelligence, về camera iPad mini 7 được trang bị công nghệ Smart HDR 4, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Giá niêm yết của iPad Mini 7 tại Di Động Việt với các phiên bản từ 128GB, 256GB và 512GB sẽ lần lượt là 13,99 triệu đồng (giá cuối từ 11,39 triệu đồng); 16,49 triệu đồng (giá cuối từ 13,89 triệu đồng) và 21,99 triệu đồng (giá cuối từ 19,29 triệu đồng) áp dụng cho tất cả các phiên bản màu.

Di Động Việt đang áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới với giá thu tốt nhất thị trường, trợ giá thêm đến 2 triệu đồng.

Di Động Việt vẫn tiếp tục áp dụng chính sách không cần trả tiền trước, trả chậm đến 24 tháng 0% lãi suất, không phí chênh lệch mà còn được tặng thêm đến 700 nghìn đồng khi chọn hình thức thanh toán trả dần mỗi tháng… Và còn nhiều các chính sách hậu mãi khác để khách hàng dễ dàng sở hữu máy ngay để sử dụng, dễ dàng cân đối tài chính, chi tiêu.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, mua sắm iPad Mini 7 tìm hiểu thêm tại https://didongviet.vn/ipad-mini-7.html, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).