"Chúng tôi đã định hướng POVA không chỉ là một thiết bị di động, mà còn là một tuyên ngôn về phong cách. Áp dụng triết lý thiết kế vượt thời gian, nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật. Mỗi chi tiết đều có mục đích và mọi đường nét đều phục vụ trải nghiệm người dùng." Anh Bùi Huy Hoàng, Giám đốc Kinh doanh TECNO Việt Nam, chia sẻ.

TECNO POVA 7: siêu pin, siêu bền bỉ

Cụ thể, POVA 7 được trang bị viên dung lượng 7.000mAh, kết hợp hệ thống tản nhiệt diện tích 17.247 m² và nhiều tính năng giúp máy trở thành người bạn đồng hành đắc lực của game thủ như: Hệ thống tăng cường trải nghiệm AI Gaming - tối ưu hóa hiệu suất chơi game, tăng tốc ngoài trời (tiết kiệm pin thông minh, định vị chính xác, tối ưu hóa mạng và liên kết dữ liệu liền mạch, cảm ứng mượt mà ở nhiệt độ cao…). Bên cạnh khả năng kháng nước và bụi tiêu chuẩn IP64, giúp POVA 7 luôn bền bỉ, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình.

TECNO POVA 7 hướng đến game thủ

Hướng đến game thủ nên ngay từ cái nhìn đầu tiên POVA 7 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế Cyber POVA độc đáo. Các đường nét góc cạnh và phong cách công nghệ tinh xảo, cùng hiệu ứng ánh sáng đặc trưng, tạo nên vẻ đẹp độc bản, không thể nhầm lẫn.

Thiết kế cụm camera với các đường nét vuông vức, được xếp gọn trong một khối tam giác mang đến làn gió mới vừa nam tính, mạnh mẽ. Nổi bật trên nắp lưng là viên pin trong suốt liền khối, mô phỏng kính cao cấp (sản xuất theo quy trình ép phun PC), mang lại hiệu ứng thị giác xuyên thấu.

Giao diện Cyber POVA hoàn toàn mới giúp POVA 7 đẹp hơn, cùng hơn 300 icon ứng dụng và font chữ mới, tạo điểm nhấn cam độc quyền và bộ icon ứng dụng được tái thiết kế gọn gàng, thân thiện hơn.

TECNO POVA 7 cho thời gian chơi game liên tục đến 15 giờ

Đi cùng với viên pin lớn 7000mAh và sạc siêu tốc 45W cho 15 giờ chơi game liên tục là bộ nhớ RAM mở rộng 16GB từ 8GB RAM vật lý, cho phép các ứng dụng khởi chạy linh hoạt, đa nhiệm mượt mà, chuyển đổi tác vụ và game không độ trễ.

Màn hình rộng 6.78” FHD+ 120Hz với độ sáng lên tới 900nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả ngoài trời. Hệ thống tản nhiệt siêu mát với vùng tản nhiệt lên tới 15.201mm² đi cùng tấm graphite công suất 1600W/m.K, giúp nhiệt lượng được phân tán nhanh chóng, giữ cho máy luôn mát hiệu suất chip ổn định.

POVA 7 cũng được trang bị khả năng kết nối mạng siêu tốc với công nghệ tranh quyền wifi ưu tiên giúp máy tăng tới 20% tốc độ xử lý tín hiệu mạng. Việc chuyển mạng từ Wi-Fi qua LTE/5G và ngược lại cũng nhanh hơn tới 50% so với thế hệ trước.

TECNO POVA 7 khả năng kháng nước IP64

Hệ thống loa kép stereo + Dolby Atmos, kết hợp AI tách tiếng, giúp người dùng hòa mình vào cảnh game, nghe rõ tiếng bước chân, hướng đạn, tiếng xe, ngay cả khi đeo tai nghe hay bật loa ngoài.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái trải nghiệm game toàn diện với Game Ray Tracing, AI Game Assistant; AI Magic Sound; âm thanh E-Sport V2.0; chống làm phiền khi chơi game; Siêu di chuyển, Định vị chính xác; Tối ưu mạng di chuyển; Gọi thoại siêu rõ; Tăng sáng tự động; Chạm tay ướt; Mượt mà khi trời nóng; Liên lạc không tốn dữ liệu.. mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

TECNO POVA 7 mở bán với 2 phiên bản 8GB + 128GB có giá 4.590.000 đồng và 8GB + 256GB có giá 5.280.000 đồng.

TECNO POVA 7 bán ra với 2 phiên bản 8GB +128GB và 8GB + 256GB

Sản phẩm được phân phối chính hãng tại các hệ thống FPT, CellphoneS, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, Clickbuy, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các kênh thương mại điện tử Shopee Mall, TikTok Shop, LazMall.

Chương trình ưu đãi độc quyền sẽ diễn ra từ ngày 11/07/2025 đến hết ngày 20/07/2025, bao gồm các ưu đãi như giảm giá lên đến 800.000 đồng, tặng voucher khuyến mãi 15%, trả góp 0%...