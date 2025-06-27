vivo Y39 5G, pin khủng lên ngôi

Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ, hiệu năng ổn và các tính năng thiết thực đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày.

vivo Y39 5G sở hữu viên pin lớn với công nghệ BlueVolt độc quyền

Là thế hệ tiếp theo của dòng vivo Y series nên vivo Y39 5G sở hữu viên pin BlueVolt dung lượng lớn 6.500mAh dẫn đầu phân khúc, đáp ứng hoàn hảo ba tiêu chí quan trọng: dung lượng lớn, thiết kế mỏng và an toàn tối đa. Đặc biệt, với công nghệ BlueVolt Y39 5G tập trung vào tăng mật độ lưu trữ, tối ưu không gian và tinh chỉnh quy trình gấp mép các điện cực, giúp tạo nên smartphone có dung lượng lớn, độ bền cao nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ. Giải pháp này đồng nghĩa với việc người dùng có thời gian sử dụng tốt hơn 30%, trên thân máy chỉ với 8.09mm nặng 205g.

Viên pin lớn 6500mAh của vivo Y39 5G cho phép xem video lên đến 40 giờ, chơi game liên tục 10 giờ hay tiện ích hơn trong việc di chuyển khi có thể xem bản đồ lên đến 13 giờ. Ngoài ra, vivo Y39 5G còn tích hợp công nghệ tối ưu hóa năng lượng, giúp tiết kiệm pin ngay cả khi không sử dụng. Nhờ vào những nâng cấp đột phá này, vivo Y39 5G mang đến trải nghiệm liền mạch suốt cả ngày dài, giúp người dùng tận hưởng hiệu suất mạnh mẽ mà không phải lo lắng về pin.

Siêu pin BlueVolt trên vivo Y39 5G còn đảm bảo độ bền theo thời gian với tuổi thọ pin vượt trội lên đến 5 năm. Smartphone có thể duy trì trên 80% dung lượng sau 1.500 chu kỳ sạc-xả. Bên cạnh đó, máy hỗ trợ sạc siêu tốc 44W, một trong những chuẩn sạc nhanh nhất phân khúc, giúp sạc đầy 100% chỉ trong khoảng 83 phút. Với công nghệ bảo vệ pin độc quyền giúp kiểm soát nhiệt độ, ngăn chặn tình trạng quá nhiệt, duy trì hiệu suất ổn định trong suốt vòng đời thiết bị.

vivo Y39 5G được bán ra với hai tùy màu sắc là Xanh Hải Lam và Tím Ngân Hà, cùng thiết kế khung viền phẳng bo cong mềm mại, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn. Tô điểm cho máy ở phần sau là cụm camera sau với vòng viền ánh men gốm sứ sang trọng, tạo nên một chiếc smartphone cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ.

Máy được trang bị kính cường lực Schott Xensation® α chịu lực vượt trội, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi IP6X và kháng nước IPX4. Đặc biệt, vivo Y39 5G còn là một trong số ít smartphone trong phân khúc đạt chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS và độ bền chuẩn quân đội, đảm bảo khả năng chống chọi hiệu quả trước các va đập và tác động từ môi trường sử dụng hàng ngày.

Với vi xử lý Snapdragon® 4 Gen 2 8 nhân, vivo Y39 5G mang đến hiệu năng mượt mà cho các tác vụ hằng ngày, cùng kết nối 5G tốc độ cao, sẵn sàng đón đầu hạ tầng mạng đang phát triển tại Việt Nam.

Smartphone còn tích hợp công nghệ NFC, mở ra loạt tiện ích hiện đại như xác thực VNeID nhanh chóng, thanh toán không chạm tiện lợi hay kết nối smarthome chỉ bằng một cú chạm.

vivo Y39 5G cũng tích hợp bộ công cụ AI toàn diện với loạt tính năng thiết thực như Camera AI 50MP, liên kết AI thông minh… giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong môi trường sóng yếu.

Với màn hình 6.68inch cùng tần số quét 120Hz, vivo Y39 5G mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà, phản hồi nhanh trong từng thao tác. Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống âm thanh với loa kép siêu lớn, cho âm lượng tăng cường lên đến 400%. Điều này mang đến trải nghiệm giải trí sống động hơn, giúp người dùng tận hưởng âm thanh mạnh mẽ, rõ ràng khi xem phim hoặc nghe nhạc mà không cần đến tai nghe hay loa ngoài. vivo Y39 5G cũng được trang bị camera chính 50MP, camera trước 8MP và camera xoá phông 2MP.

vivo Y39 5G được bán ra với 2 phiên bản, phiên bản RAM 8+128GB có giá 7.490.000 đồng và phiên bản Y39 5G với RAM 8+256GB được bán đặc quyền tại Thế giới Di Động với giá 8.490.000 đồng.

Trong chương trình hot sale diễn ra từ ngày 1/7 - 30/7/2025, khách hàng sẽ được giảm ngay 300.000 đồng, trả góp 0%, bảo hành vivo care 24 tháng và phụ kiện khi mua sản phẩm.

Vivo cũng cam kết bảo hành thay pin lên đến 39 tháng, phần mềm cũng được đảm bảo là sẽ chạy mượt mà lên 50 tháng.