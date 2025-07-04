OPPO ra mắt ‘giải pháp giải trí gia đình’ OPPO Pad SE

Theo OPPO Việt Nam, đây là một dòng máy tính bảng thông dụng và đáng tin cậy, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho gia đình, dù là ở nhà hay bất cứ đâu. OPPO Pad SE không chỉ sở hữu mức giá hợp lý, cho phép người dùng kết nối liền mạch đa thiết bị, giúp mở rộng hệ sinh thái thiết bị của OPPO mà OPPO Pad SE còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 9.340mAh, trong một thân máy mỏng nhẹ chỉ 7.93mm.

Là thiết bị giải trí cho cả gia đình nên OPPO Pad SE cũng sở hữu màn hình nhám chống chói và chế độ an toàn cho trẻ em cùng các tính năng thông minh như Google Gemini, O+ Connect và Trợ lý Ghi chú AI được cá nhân hóa và tích hợp sẵn… giúp OPPO Pad SE có được trải nghiệm mượt mà và tiện lợi, đáp ứng khả năng kết nối giúp nâng cao năng suất và khơi nguồn cảm hứng.

OPPO Pad SE được thiết kế nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất từ giải trí, vui chơi gia đình, học tập và sáng tạo mọi lúc mọi nơi

Đại diện OPPO cho biết, OPPO Pad SE là sự lựa chọn tuyệt vời khi sở hữu một dung lượng pin lớn nhất phân khúc, với dung tích 9340mAh, viên pin OPPO Pad SE cho thời lượng phát video lên đến 11 giờ hay 80 giờ nghe nhạc liên tục, kết hợp với siêu sạc nhanh SUPERVOOCTM 33W, cho phép người dùng có thể nhanh chóng tiếp tục công việc hay tận hưởng những nội dung yêu thích mà không bị gián đoạn.

OPPO Pad SE sở hữu hiệu năng pin lớn nhất phân khúc, lên đến 9340mAh, mang đến 11 giờ phát video liên tục

OPPO Pad SE còn được trang bị tính năng tiết kiệm pin thông minh khi có thể tự động tắt nguồn thiết bị sau 7 ngày không hoạt động hoặc duy trì năng lượng để kích hoạt khởi động máy tức thời ngay cả khi không hoạt động trong vòng 800 ngày.

Với thiết kế hướng đến sự bền bỉ, OPPO Pad SE đã vượt qua bài kiểm tra mượt mà trong vòng 36 tháng, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm liền mạch theo thời gian. Đồng thời trải nghiệm thị giác cũng được nâng tầm với màn hình thân thiện bảo vệ mắt LCD 11inch có độ sáng lên đến 500 nits, đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét, sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Ngoài ra, OPPO Pad SE còn là chiếc máy tính bảng đầu tiên trong phân khúc được trang bị màn hình nhám chống chói, sử dụng công nghệ khắc nano giúp loại bỏ lên đến 97% ánh sáng phản chiếu, mang lại cảm giác đọc và viết như trên giấy thật, trải nghiệm thân thiện cho mắt. Ngoài ra, thiết bị còn đạt được chứng nhận TÜV Rheinland cho các tiêu chuẩn màn hình về Chống chói, Trải nghiệm như trên giấy thật, Giảm ánh sáng xanh và Không nhấp nháy.

OPPO Pad SE sở hữu màn hình thân thiện bảo vệ mắt LCD11-inch, mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ nét và sống động trong mọi điều kiện ánh sáng

Ở chế độ an toàn cho trẻ em, OPPO Pad SE còn được cá nhân hóa, cho phép phụ huynh dễ dàng quản lý thời gian sử dụng thiết bị và quyền truy cập vào các ứng dụng, tạo môi trường tập trung và an toàn cho trẻ nhỏ ngay từ khi truy cập từ màn hình chính.

Chưa dừng lại ở đó, OPPO cũng tích hợp thêm mô hình AI từ Google Gemini, OPPO Pad SE cung cấp một trợ lý thông minh với khả năng giao tiếp tự nhiên, lên ý tưởng và dịch thuật trực tiếp cho các ứng dụng như Gmail, Youtube, và Maps. Đồng thời, Trợ lý Ghi chú AI và Tài liệu thông minh AI từ OPPO, người dùng có thể sắp xếp và chỉnh sửa các nội dung mọi lúc, mọi nơi một cách hiệu quả.

Với O+ Connect, người dùng OPPO Pad SE cũng có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video, và tệp với các thiết bị khác

Với O+ Connect, người dùng OPPO Pad SE cũng có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video, và tệp với các thiết bị khác. Hay ở tính năng Chia sẻ kết nối, OPPO Pad SE cho phép sử dụng mạng di động và GPS của thiết bị di động, cũng như tự động kết nối internet thông qua hình thức ghép đôi điện thoại khi đặt các thiết bị gần nhau mà không cần các thiết lập thủ công thông thường. Tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp giảm thiểu hiệu năng tiêu thụ trên máy trong khi khả năng định vị trên máy tính bảng lại chính xác hơn.

Ngoài ra, người dùng còn có thể giữ kết nối liền mạch thông qua tính năng phản chiếu màn hình, cho phép thông báo từ điện thoại có thể hiển thị trực tiếp trên trên màn hình của OPPO Pad SE với sự hỗ trợ hiển thị toàn màn hình cho các ứng dụng. Tính năng kéo và thả giúp đơn giản hóa việc chuyển tệp tin giữa các thiết bị, lý tưởng để chỉnh sửa nội dung được ghi lại bởi điện thoại trên màn hình lớn của máy tính bảng.

OPPO Pad SE chính thức lên kệ với 3 phiên bản

Bao gồm:

OPPO Pad SE (Bản Wifi 4+128 | Bạc - Xanh) được bán với giá 5.490.000 đồng

OPPO Pad SE (Bản Màn hình nhám Wifi 4+128 | Bạc) được bán với giá 5.990.000 đồng

OPPO PAD SE (Bản 4G 4+128 | Bạc) được bán với giá 6.490.000 đồng.

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến hết 31/07/2025, khách hàng khi mua OPPO Pad SE sẽ nhận ngay ốp lưng chính hãng trị giá 490.000.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem thêm tại: https://www.oppo.com/vn/accessories/oppo-pad-se/