OPPO Photography Awards 2025 chính thức khởi động

Với tổng giải thưởng lớn nhất và các hạng mục đa dạng nhất từ trước đến nay, OPPO Photography Awards 2025 tôn vinh tài năng phía sau mỗi bức ảnh.

Cuộc thi OPPO Photography Awards 2025 được tiếp nối từ thành công của các mùa trước, với hơn một triệu bài dự thi đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay OPPO Photography Awards 2025 hứa hẹn sẽ đánh dấu bước tiến mới với cơ cấu giải thưởng mở rộng cùng các hạng mục thi mới, khẳng định cam kết mạnh mẽ của OPPO trong việc thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong nhiếp ảnh di động.

“Tại OPPO, chúng tôi luôn hướng đến trải nghiệm lấy con người làm trung tâm, mang lại chiều sâu cảm xúc thông qua công nghệ tiên tiến. Với thương hiệu công nghệ hình ảnh mới LUMO và thông điệp “Make Your Moment” (tạm dịch: Biến khoảnh khắc thành huyền thoại), OPPO Photography Awards 2025 năm nay mong muốn lan tỏa những câu chuyện giàu cảm xúc thông qua từng khung hình, đồng thời trao quyền cho mọi người ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chính họ cùng OPPO.” Ông Pete Lau, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc sản phẩm của OPPO chia sẻ.

Cuộc thi năm nay bao gồm 8 hạng mục dự thi phản ánh đa dạng góc nhìn kể chuyện

Với chủ đề “Super Every Moment” (tạm dịch: Rực rỡ từng khoảnh khắc), OPPO Photography Awards 2025 giúp tôn vinh vẻ đẹp trong những điều giản dị của cuộc sống hàng ngày. Cuộc thi năm nay bao gồm 8 hạng mục dự thi phản ánh đa dạng góc nhìn kể chuyện, bao gồm: Snapshot (Chụp nhanh), Youth (Tuổi trẻ), Live Photo (Ảnh chuyển động), Connection (Kết nối), Portrait (Chân dung), Vibe (Cảm xúc), Photo Series (Bộ ảnh), Environment (Môi trường) với mong muốn khuyến khích các nhà sáng tạo ghi lại cảm xúc, văn hóa và sự tự nhiên theo cách độc đáo của riêng họ.

Mỗi hạng mục phản ánh niềm tin của OPPO rằng nhiếp ảnh di động không chỉ là công nghệ mà còn là công cụ lưu giữ những câu chuyện chân thật và giàu cảm xúc, kết nối con người ở mọi nơi trên thế giới.

OPPO Photography Awards 2025 sở hữu cơ cấu giải thưởng phong phú và giá trị cao, mang đến nhiều cơ hội thắng giải cho người tham dự.

Bên cạnh 3 giải thưởng chính Vàng, Bạc và Đồng, cuộc thi năm nay còn bổ sung các hạng mục mới như: Giải do Hội đồng giám khảo lựa chọn (Jury’s Choice), Giải do khán giả bình chọn (Audience’s Choice), Giải Khu vực (Regional Awards) và Giải Tài năng trẻ (Youth Recognition) nhằm tôn vinh những cá nhân sáng tạo từ nhiều nền tảng khác nhau.

Ban giám khảo năm nay bao gồm các nhiếp ảnh gia tên tuổi hàng đầu thế giới như: Alec Soth (Magnum Photos), Tang Hui (Hasselblad Masters), Tina Signesdottir Hult, Wang Jianjun, Trunk Xu (nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu Trung Quốc). Cùng Pete Lau, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Sản phẩm của OPPO.

OPPO trân trọng mời tất cả các ‘nhiếp ảnh gia di động’ trên toàn thế giới tham gia OPPO Photography Awards 2025. Đây chính là cơ hội để ghi lại từng khoảnh khắc một cách siêu thực, bộc lộ bản sắc sáng tạo, và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày qua ống kính OPPO.