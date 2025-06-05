OPPO đồng hành cùng Chung kết UEFA Champions League

Cụ thể, OPPO tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá thông qua đổi mới công nghệ và các sáng kiến xã hội có ý nghĩa. Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến vào môn thể thao vua, OPPO không ngừng củng cố cầu nối giữa người hâm mộ và bóng đá trên toàn cầu, giúp cả cầu thủ lẫn người hâm mộ có thể "Make Your Moment" (tạm dịch: Biến khoảnh khắc thành huyền thoại), kiến tạo nên những trải nghiệm khó quên cả trên và ngoài sân cỏ.

Tại Champions Village, bên trong khuôn viên sân vận động Munich, OPPO đã kiến tạo một không gian độc đáo nơi hòa quyện giữa văn hóa bóng đá, những khoảnh khắc huyền thoại trong lịch sử UEFA Champions League và tinh thần thể thao Munich cùng với những công nghệ AI và nhiếp ảnh tiên tiến nhất.

Tại đây, người hâm mộ từ mọi miền trên thế giới có cơ hội chụp ảnh selfie cùng "phiên bản thực ảo" của ngôi sao trẻ Tây Ban Nha, Lamine Yamal, đại sứ thương hiệu toàn cầu của OPPO. Ngay tại gian gian hàng này, người hâm mộ còn có thể tự tạo khoảnh khắc cùng thần tượng của riêng mình nhờ sức mạnh OPPO AI. Huyền thoại Inter Milan, Marco Materazzi cũng xuất hiện bất ngờ tại khu vực khách mời OPPO, giao lưu với người hâm mộ và và trực tiếp trải nghiệm các công nghệ mới nhất từ OPPO.

Người hâm mộ chụp ảnh selfie cùng “phiên bản thực tế ảo” của Lamine Yamal, được tạo bởi OPPO AI

Bên cạnh đó, tại khu vực trưng bày này, OPPO còn giới thiệu các công nghệ AI và nhiếp ảnh di động tiên tiến nhất. Trong đó đáng chú ý là khả năng zoom của camera, công nghệ mới từ OPPO giúp khắc phục những thách thức thường gặp khi chụp ảnh hoặc quay video từ xa, cho phép khán giả ở những hàng ghế cao nhất vẫn có thể ghi lại những khoảnh khắc cận cảnh sống động như đang ở sát đường biên.

Kết hợp với các tính năng như Chống lóa AI và Xóa vật thể bằng AI, công nghệ camera của OPPO cho phép người hâm mộ dễ dàng lưu giữ các pha ghi bàn, ghi lại vô số khoảnh khắc đáng nhớ, lưu giữ những cảm xúc trên sân thành ký ức vĩnh cửu.

Khoảnh khắc huyền thoại trong trận đấu được ghi lại bởi camera của OPPO Find X8 Ultra

Trước thềm trận chung kết UEFA Champions League, OPPO cũng đã mời Đại sứ thương hiệu toàn cầu Kaká, cùng huyền thoại bóng đá Brazil, Cafu, tổ chức các buổi huấn luyện miễn phí cho các cầu thủ trẻ đến từ Brazil tại Munich. Đây là cơ hội để các tài năng trẻ được học hỏi trực tiếp từ những thần tượng của mình. Sau buổi huấn luyện, cựu tuyển thủ Anh kiêm BLV tài năng, Micah Richards, cũng tham gia vào một trận đấu giao hữu với các cầu thủ trẻ, trong đó các huyền thoại đã sử dụng công nghệ AI của OPPO để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên sân.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng xung quanh trận chung kết, OPPO đang xây dựng một nền tảng toàn cầu giúp kết nối người hâm mộ và cầu thủ bằng ngôn ngữ chung của bóng đá. Những chương trình này không chỉ truyền cảm hứng mà còn tạo điều kiện phát triển kỹ năng và nâng cao tinh thần thể thao cho thế hệ trẻ, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn hóa bóng đá toàn cầu.

Kaká, Micah Richards và Cafu đã cùng huấn luyện và thi đấu trong một trận đấu giao hữu 5v5 cùng các cầu thủ trẻ đến từ Brazil

Song song với các hoạt động tại trận chung kết năm nay, OPPO cũng triển khai nhiều chương trình phát triển thể thao và ươm mầm tài năng trẻ trên toàn cầu trong suốt mùa giải, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp hợp tác với UEFA Champions League.

Cụ thể, tại Brazil, OPPO khởi động một sáng kiến thể thao toàn diện tại bốn cộng đồng ở São Paulo, bao gồm cải tạo sân bóng, tài trợ trang thiết bị thể thao, tổ chức các buổi huấn luyện chuyên nghiệp và hỗ trợ cầu thủ trẻ tiếp cận con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Tại Ai Cập, OPPO hợp tác với Học viện Bóng The Maker để tổ chức giải đấu thanh thiếu niên toàn quốc mang tên “The Maker OPPO Dream League” – nhằm tìm kiếm và đào tạo những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Ai Cập Bên cạnh các trận đấu chuyên nghiệp, OPPO còn cung cấp chương trình huấn luyện toàn diện và hiện đại để giúp các em tiến gần hơn đến giấc mơ sân cỏ.

Tại Mexico, OPPO công bố hợp tác chiến lược cùng UNESCO và các viện thể thao cấp thành phố tại Puebla và Chihuahua nhằm hỗ trợ các cầu thủ trẻ tiềm năng trên khắp đất nước. Sáng kiến bao gồm cung cấp trang thiết bị huấn luyện và công nghệ tiên tiến để truyền cảm hứng cho thế hệ bóng đá tương lai theo đuổi đỉnh cao chuyên nghiệp.

OPPO đang hợp tác với UNESCO cùng các viện thể thao thành phố Puebla và Chihuahua nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ đam mê bóng đá tại Mexico

Có thể nói, từ khi trở thành đối tác chính thức của UEFA Champions League, OPPO đã không ngừng trao quyền cho người hâm mộ toàn cầu thông qua công nghệ tiên tiến, giúp mọi người dễ dàng lưu giữ, chia sẻ và hồi tưởng những khoảnh khắc đỉnh cao của trận đấu.

Trong tương lai, OPPO sẽ tiếp tục sứ mệnh kết nối người hâm mộ bóng đá toàn cầu thông qua công nghệ, khai phá tiềm năng chưa được khai thác của môn thể thao vua và trao quyền cho cầu thủ cũng như người hâm mộ cùng "Make Your Moment", kiến tạo khoảnh khắc của riêng mình.