Di Động Việt sale sốc dịp 4/4

Cụ thể, vào các khung giờ nhất định của ngày 3.4 và ngày 4.4, khách hàng sẽ có cơ hội mua sắm sản phẩm công nghệ chính hãng với mức giá rẻ hơn các loại rẻ kèm nhiều quà tặng, voucher giá trị khi đến mua trực tiếp tại tất cả cửa hàng thuộc hệ thống Di Động Việt.

Nhiều model có giá cuối rẻ hơn giá niêm yết đến hơn 10 triệu đồng trong đợt sale ngày đôi này, ví dụ như vào khung giờ từ 8h - 12h, khách hàng đến cửa hàng mua sắm sẽ được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm, từ 12h - 22h giảm thêm đến 300 nghìn đồng trên giá đã giảm. Đơn cử, Samsung Galaxy S23 FE 5G sẽ về giá sốc chỉ còn 10,99 triệu đồng (giá niêm yết 14,89 triệu đồng); Redmi Note 13 Pro Plus 5G giá còn 9,89 triệu đồng (giá niêm yết 10,99 triệu đồng); Xiaomi 13T 12GB/256GB chỉ còn 10,19 triệu đồng (giá niêm yết 12,99 triệu đồng)…

Nhiều model cao cấp của Samsung như S24 Ultra đều có mức giá rẻ hơn các loại rẻ trong chương trình sale ngày đôi.

Đối với các sản phẩm nhà Táo, người dùng sẽ có rất nhiều lựa chọn khi nhiều model được điều chỉnh về giá tốt. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max giá chỉ từ 29,69 triệu đồng (so với giá niêm yết 34,99 triệu đồng); iPhone 15 Pro giá chỉ còn 24,99 triệu đồng (so với giá niêm yết 29,99 triệu đồng). Bên cạnh đó, iPhone 13 cũng là điện thoại đang có giá tốt nhất đợt sale này, với giá cuối từ 13,39 triệu đồng (so với giá niêm yết 23,99 triệu đồng).

iPhone 13 là chiếc điện thoại vẫn được thị trường Việt Nam ưa chuộng

Các dòng MacBook cũng được giảm mạnh, trong đó, MacBook Air giá chỉ từ 17,29 triệu đồng. Và một số mẫu iPad đang được người dùng ưa chuộng cũng được áp dụng giá hời như iPad Pro M2 giá từ 19,69 triệu đồng; iPad Gen 10 giá cuối 9,59 triệu đồng; iPad Gen 9 còn từ 6,69 triệu đồng…

Trong đợt sale ngày đôi 4.4 này, người dùng còn có cơ hội mua sắm hàng trăm loại phụ kiện được giảm đến 66%. Trong khung giờ có suất bán giá đặc biệt, người dùng có thể mua nhiều sản phẩm với giá chỉ còn 49 nghìn đồng như ốp lúa mạch Zoda; ốp kim loại từ tính Zoda (giá niêm yết 250 nghìn đồng).

Một số phụ kiện công nghệ cũng có giá tốt như loa bluetooth Havit M65 chỉ còn 250 nghìn đồng; Tai nghe True Wireless chỉ còn 350 nghìn đồng… Sạc dự phòng ACEFAST M6 giảm đến 66% chỉ còn 399 nghìn đồng; Sạc nhanh siêu nhỏ Innostyle Ultra Minicube chỉ còn 220 nghìn đồng…

Ốp lưng và hàng trăm phụ kiện giảm đến 66%.

Ngoài ra, nhiều mẫu đồng hồ thông minh đang được săn đón trong thời gian qua đến từ các thương hiệu như Garmin, Samsung, Huawei, Xiaomi cũng được áp dụng deal sốc để người dùng dễ dàng sở hữu. Redmi Watch 3 chỉ còn 990 nghìn đồng; Huawei Band 8 chỉ còn 790 nghìn đồng; Xiaomi Band 8 chỉ còn 490 nghìn đồng; Huawei GT4 giảm đến 1,9 triệu đồng, giá chỉ còn 4,39 triệu đồng; Garmin Forerunner 965 giảm đến 890 nghìn đồng, giá chỉ còn 15,6 triệu đồng…

Song song với các chương trình diễn ra trên toàn hệ thống, ở kênh bán hàng trực tuyến, Di Động Việt sẽ tiếp tục triển khai hoạt động livestream bán hàng tổng lực để mang đến cho khách hàng nhiều deal cực tốt.

Thậm chí, người dùng theo dõi các phiên live của Di Động Việt trong dịp này còn có cơ hội nhận voucher lên đến 1,8 triệu đồng ngoài các ưu đãi về giá bán rẻ hơn các loại rẻ. Phiên livestream của Di Động Việt sẽ diễn ra từ 9h - 22h ngày 4.4 trên kênh TikTok Di Động Việt Official và 48 kênh TikTok của các cửa hàng Di Động Việt.

Khi mua sắm các sản phẩm công nghệ chính hãng tại hệ thống Di Động Việt cũng như trên TikTokShop, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vừa có thể mua sắm với mức giá rẻ hơn các loại rẻ vừa được hỗ trợ thu cũ – đổi mới với mức giá thu cũ cao nhất thị trường. Đồng thời, với cam kết chuyển giao giá trị vượt trội, Di Động Việt cũng hỗ trợ tối đa để hành trình mua sắm của khách hàng trở nên tiết kiệm và dễ dàng hơn với chính sách trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cùng các chính sách bảo hành độc quyền chỉ có tại Di Động Việt.