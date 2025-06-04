Sale ngày đôi 6/6, giá iPhone 16 Pro Max giảm hơn 5 triệu đồng

Theo Di Động Việt thì sức mua đầu hè đang có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt ở nhóm phụ kiện và thiết bị tầm trung. Cụ thể, doanh số smartphone phân khúc tầm trung đã tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước - khoảng 15%, trong khi các sản phẩm như thiết bị đeo tay và đồ gia dụng thông minh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị trong giai đoạn này, Di Động Việt triển khai chương trình sale ngày đôi từ 06/6 đến 08/6, mang đến loạt sản phẩm điều chỉnh giá sâu cùng nhiều ưu đãi độc quyền, đưa mức giá về sát ngưỡng “chạm đáy”.

Sale ngày đôi 6/6 diễn ra trên toàn hệ thống Di Động Việt từ ngày 6 đến ngày 8/6

Theo đó, từ ngày 06/6 - 08/6 trên toàn hệ thống Di Động Việt sẽ áp dụng đợt điều chỉnh giá ưu đãi dịp sale ngày đôi 06/6. Trong khung giờ từ 8h đến 12h các ngày diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội tiếp cận các suất mua với giá bán sốc, còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên mức giá đã điều chỉnh giảm.

Ví dụ như iPhone, iPad sẽ có nhiều model có mức giá tốt, chẳng hạn như iPhone 16 Pro Max giá sốc chỉ 29,69 triệu đồng; MacBook Air M4 giá chỉ 25,49 triệu đồng hay iPad A16 giá chỉ từ 8,49 triệu đồng.

Rất nhiều sản phẩm có mức giá tốt

Ở nhóm máy đã qua sử dụng), nhiều dòng iPhone cũ giá tốt nhân dịp sale đôi này như iPhone 12 Pro 256GB cũ giá sẽ chỉ còn 9,29 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max cũ chỉ 18,09 triệu đồng; iPhone 11 Pro 256GB cũ giá chỉ còn 7,09 triệu đồng hay iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ còn 23,19 triệu đồng.

Redmi Note 14 là model được ưa chuộng cũng có giá sale tốt

Bên cạnh đó cũng có những dòng sản phẩm không giới hạn suất bán, khách hàng chỉ cần đến mua hàng vào khung giờ từ 8h - 12h để có thể “chốt đơn” đồ công nghệ giá hời. Đơn cử như Redmi Note 14 giảm sốc chỉ còn 4,29 triệu đồng, hay OPPO Reno13 F 5G giá chỉ từ 9,89 triệu đồng, TECNO Camon 40 giá chỉ từ 4,89 triệu đồng… Thậm chí một số dòng tablet cũng giảm rất sâu như Xiaomi Pad 7 giá chỉ còn 8,99 triệu đồng, Huawei MatePad 11.5 Wi-Fi giá chỉ còn 7,99 triệu đồng…

iPad, tablet cũng đang có mức giá tốt nhân dịp này

Nhân dịp này thì ngoài giá bán sốc, khách hàng vẫn được tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, với giá thu máy cũ tốt nhất thị trường, quy trình kiểm tra máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy, khách hàng còn được trợ giá thêm đến 4,5 triệu đồng để sắm máy mới với chi phí tối ưu.

Ngoài ra, để khách hàng dễ dàng mua sắm nhiều sản phẩm cùng lúc mà không phải lo về chi phí ban đầu trong dịp 06/6, chương trình thanh toán “Trả góp 30” với 0 phí ẩn, 0% lãi, 0 đồng trả trước cũng sẽ được áp dụng với tất cả sản phẩm tại Di Động Việt.

Chưa dừng lại ở đó, vào khung giờ 8h - 12h trong 3 ngày diễn ra chương trình, khách hàng có thể mua hàng trăm loại phụ kiện, thiết bị âm thanh, đồng hồ thông minh… với giá bán sốc, không giới hạn số suất.

Nhiều phụ kiện chính hãng đều đồng giá 66 nghìn đồng

Trong đó, nhiều phụ kiện chính hãng như cáp sạc nhanh Baseus, cáp Acefast Type-C 1.2m, cáp sạc Anker Powerline+ II U SB-C to USB-C… đều đồng giá 66 nghìn đồng. Một số phụ kiện đồng giá 99 nghìn đồng như cáp sạc dây rút Baseus Free2Draw Mini Type-C to Type-C 100W 1m, dây đeo điện thoại Zagg… Đây là mức giá chưa từng có, kể cả trong các dịp cao điểm mua sắm.

Ở nhóm thiết bị đeo tay thông minh, nhiều mẫu đồng hồ cũng đang được Di Động Việt điều chỉnh giá mạnh trong dịp 06/6. Ví dụ như Huawei GTS 46mm sẽ có giá chỉ 4,49 triệu đồng, Garmin Venu SQ 2 Music cũng giảm còn 4,29 triệu đồng. Thậm chí, một số dòng cao cấp hơn như Garmin Forerunner 265S và 965 cũng giảm lần lượt còn 8,55 triệu và 11,99 triệu đồng.

Một số bộ sạc để thuận tiện trong du lịch hè như bộ chuyển đổi du lịch Mazer GaN PD70W giá giảm từ 1,49 triệu đồng còn 990 nghìn đồng; bộ phát WiFi di động Totolink M3L WiFi 6 AX300 4G LTE 300Mbps giảm còn 890 nghìn đồng.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, Di Động Việt còn có ưu đãi dành cho những nhóm hàng khác như xe máy điện, thiết bị gia dụng và chăm sóc cá nhân.

Chọn xe máy điện tại Di Động Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Cụ thể, duy nhất trong ngày 06/6, chỉ cần đặt cọc hoặc mua xe trong khung giờ sẽ được tặng ưu đãi giảm 500 nghìn đồng áp dụng một số dòng xe. Với dòng xe VinFast Motio sẽ được giảm thêm 200 nghìn đồng kèm quà.

Khách hàng cũng có thể tranh thủ tân trang nhà cửa, nâng cấp những món đồ gia dụng với giá cực hời trong dịp này. Một số sản phẩm giảm sâu như: Ghế massage Choice DR DC-022 với giá gần 3,6 triệu đồng sẽ chỉ còn 950 nghìn đồng; máy làm sữa hạt đa năng Bear 1.5L giá mới chỉ 1,35 triệu đồng, trong khi máy xay thực phẩm Bear chỉ còn 350 nghìn đồng.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).