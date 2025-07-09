Khởi động cuộc thi Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025

Được tổ chức ở quy mô quốc gia, cuộc thi do Bộ VHTTDL, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp thực hiện. Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm triển khai Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia giai đoạn 2020–2030.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: Trong thời đại số và hội nhập toàn cầu, quảng cáo không chỉ là công cụ truyền thông mà còn là nghệ thuật kể chuyện, kết nối cảm xúc và khẳng định giá trị Việt trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo sáng tạo, truyền tải thông điệp nhân văn, có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đồng thời thể hiện tiềm năng, vai trò của ngành quảng cáo trong chiến lược phát triển văn hóa đất nước.

Tại lễ phát động, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) Ninh Thị Thu Hương nhấn mạnh, ngành quảng cáo dù sáng tạo đến đâu cũng cần có giới hạn để đảm bảo tính chân thực và phù hợp pháp luật. Theo bà Hương, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra nhiều hướng đi mới cho quảng cáo. Tuy nhiên, nếu thiếu kiểm soát, dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng công nghệ, thổi phồng chất lượng sản phẩm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

“Việc không có giới hạn rõ ràng trong quảng cáo có thể khiến nhiều sản phẩm bị sáng tạo sai lệch với công dụng thực tế”, bà Hương nói, đồng thời cho biết Ban tổ chức luôn kiểm duyệt kỹ các sản phẩm dự thi. “Hai mùa giải trước không có trường hợp nào vi phạm, đó là điều chúng tôi rất tự hào”, bà chia sẻ.

Họp báo phát động cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” 2025.

Bà Hương cũng cho biết, trong bối cảnh Luật Quảng cáo sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tháng 6/2025 và sẽ có hiệu lực từ năm 2026, việc kiểm soát quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên mạng xã hội sẽ được siết chặt hơn. Bộ VHTTDL cũng sẽ tăng cường quản lý các KOL, KOC trong hoạt động quảng bá nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng sự thật.

Cuộc thi năm nay sẽ tiếp nhận các sản phẩm tham gia cuộc thi, tổ chức chấm, chọn Giải thưởng từ tháng 9 - 11/2025; tổ chức tổng kết, trao giải thưởng (dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh) vào tháng 12/2025.

Mỗi tổ chức, cá nhân được gửi một hoặc nhiều sản phẩm tham gia cuộc thi, không giới hạn về số lượng. Sản phẩm dự thi thi là các quảng cáo đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông từ ngày 1/9/2024 - 30/9/2025; là sản phẩm hợp pháp, không liên quan đến tranh chấp bản quyền, quyền sở hữu.

Tác giả gửi sản phẩm dự thi bằng cách vào đường link: http://quangcaosangtaovietnam.com/dang-ky-du-thi hoặc qua email: [email protected]; [email protected].

Ngoài ra, có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các địa chỉ tại Hà Nội và TP.HCM tại các địa chỉ: Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA (khu vực miền Bắc: Tầng 12A, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; khu vực miền Nam: Số 9A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh).

Năm nay, cơ cấu giải thưởng gồm một giải Quảng cáo xuất sắc nhất trị giá 30 triệu đồng cùng cúp và giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, còn có các giải Nhất, Nhì, Ba cho các loại hình quảng cáo truyền hình, ngoài trời, và trên báo điện tử, mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn có các hạng mục khen thưởng đặc biệt cho tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong ngành quảng cáo và cuộc thi, đặc biệt là các ý tưởng sáng tạo, quảng cáo sự kiện tiêu biểu và các nhân tố triển vọng như sinh viên.

Ban Giám khảo của cuộc thi bao gồm các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, đảm bảo tính chuyên nghiệp và sáng tạo trong việc lựa chọn và đánh giá các sản phẩm dự thi.

Lễ trao giải sẽ kết hợp với chuỗi sự kiện triển lãm nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và mapping 3D tại các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ và Lê Lợi.