VietAd 2025: Cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ tiên tiến ngành quảng cáo

Diễn ra đồng thời với triển lãm là Triển lãm quốc tế Màn hình thông minh và Hệ thống tích hợp Việt Nam – Vietnam Smart Display 2025 – Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Đảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam, Chủ tịch Hội Quảng cáo TP.HCM (HAA) phát biểu tại Lễ khai mạc

Triển lãm quốc tế VietAd là sự kiện thường niên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, được sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương, và Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam phối hợp tổ chức.

Qua các lần tổ chức thành công, Triển lãm VietAd đã trở thành sự kiện giao thương uy tín, chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp; là nơi khách tham quan tiếp cận, tìm ra những giải pháp tối ưu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Triển lãm năm nay có quy mô 150 gian hàng và diễn ra từ ngày 1-3/4 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia. Triển lãm tiếp tục quy tụ nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến của ngành quảng cáo như: máy móc ngành quảng cáo (máy in quảng cáo, máy cắt laser, máy CNC, máy khắc, máy ép, máy hàn, máy uốn chân chữ nhôm...); công nghệ LED (màn hình LED, LED modul, LED dây, LED quảng cáo, nguồn LED, mạch điều khiển LED...); thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo (mực in, keo dán, decal, chân chữ nhôm, nhôm làm hộp đèn, kìm uốn chữ, gáy uốn chữ, kẹp nhiệt, standee, ván nhựa PVC, cờ quảng cáo…).

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm VietAd 2025 và Vietnam Smart Display 2025

VietAd 2025 là triển lãm chuyên ngành thiết bị và công nghệ quảng cáo lớn nhất tại Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm toàn cầu - UFI công nhận là Triển lãm đạt chuẩn quốc tế .

Đến với sự kiện, các doanh nghiệp có cơ hội tham quan và tiếp cận các công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp uy tín, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giao thương, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Triển lãm cũng đồng thời diễn ra Hội thảo Cách tân công nghệ Led mang tính đột phá của hãng Led Lightking.

Các đại biểu tham dự triển lãm

Đồng hành cùng Triển lãm VietAd, Vietnam Smart Display 2025 - Hà Nội cũng tạo điều kiện cho các nhà mua, nhà phân phối và nhà cung cấp gặp gỡ và kết nối giao thương. Triển lãm là nơi quy tụ và trình diễn nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến từ các thương hiệu uy tín gồm: máy móc ngành quảng cáo; màn hình thông minh và công nghệ LED đến từ các thương hiệu Jielin, Lixin, Onbon BX, GKGD, Nice, JiYi LED, YLP - PRO, LS, LINS, LANLI, Eiyad, Y-PRO, YY, HD, SEBO…Thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo: máy uốn chân chữ, keo dán đa năng, keo dán siêu dính chịu nhiệt 110 độ C, decal chất lượng cao, tranh điện siêu mỏng, hộp đèn, vật tư in ấn… từ các thương hiệu ADMART, Vĩnh An Long An, Heytex, Jinlong… Dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo: các dịch vụ thiết kế và in ấn quảng cáo, thi công quảng cáo ngoài trời, gia công chữ nổi…

Khách tham quan gian hàng tham dự Triển lãm

Triển lãm VietAd 2025 - Hà Nội và Vietnam Smart Display 2025 - Hà Nội dự kiến sẽ chào đón trên 5.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Sau triển lãm, các doanh nghiệp và khách tham quan còn có cơ hội tái ngộ 2 triển lãm tại TP HCM (từ ngày 24-26/7/2025 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị quốc tế Sky Expo Việt Nam - Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) trong khuôn khổ Tuần lễ Quảng cáo và Giải trí Việt Nam - Vietnam Ad & Fun Week 2025.