Samsung ra mắt dòng điều hòa hệ thống thế hệ mới

Hồng Anh

Hồng Anh

12:50 | 23/07/2025
Theo đó, không chỉ tập trung vào phân khúc bán lẻ B2C, mẫu điều hòa Cassette 1 hướng đã cho thấy Samsung đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng điều hòa âm trần, vốn tiết kiệm diện tích hơn so với điều hòa treo tường truyền thống.
Việc chính thức ra mắt dòng điều hòa không khí hệ thống (SAC) hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam của Công ty Điện tử Samsung Vina đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh sự hiện diện của thương hiệu trong thị trường điều hòa không khí đầy tiềm năng và đang tăng trưởng nhanh chóng.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, ông Hank Choi, Phó Chủ tịch và Giám đốc Ngành hàng Kinh doanh Giải pháp điều hòa không khí, Bộ phận Thiết bị số của Samsung Electronics cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu mang các giải pháp điều hòa thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Bằng cách kết hợp các tính năng AI mạnh mẽ với thiết kế tinh tế và chiến lược mở rộng kênh phân phối, chúng tôi cung cấp những hệ thống làm mát tiện lợi, phù hợp với từng môi trường sử dụng – không chỉ cho không gian thương mại mà ngày càng tối ưu hơn cho các hộ gia đình.”

Samsung ra mắt dòng điều hòa hệ thống thế hệ mới
Dòng điều hòa hệ thống thế hệ mới bao gồm các mẫu 1 hướng (1Way), 4 hướng (4Way), cassette 360 độ (360 Cassette)

Điểm đáng chú ý của dòng điều hòa thế hệ mới là khả năng kết nối liền mạch và trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm thoải mái vượt trội. Trong đó, các mẫu 1 hướng (1Way), 4 hướng (4Way), cassette 360 độ (360 Cassette), âm trần nối ống gió và trần nhà nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Ở mẫu 1 hướng (1Way) điều hướng luồng gió theo một hướng cố định. Trong khi đó, mẫu 4 hướng (4Way) phân tán không khí theo bốn hướng, và mẫu 360 Cassette tạo luồng gió đa chiều theo hình tròn, bao phủ toàn bộ không gian.

Tất cả các dàn lạnh trong dòng sản phẩm mới đều được tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings mà không cần thiết bị hỗ trợ. Thông qua SmartThings, người dùng có thể điều khiển điều hòa từ xa với nhiều tính năng đa dạng như bật/tắt thiết bị, kích hoạt chế độ WindFree™ hoặc chế độ AI Energy, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện năng dựa trên thói quen sử dụng, có thể dễ dàng truy cập nhờ kết nối Wi-Fi.

Samsung ra mắt dòng điều hòa hệ thống thế hệ mới
Với dòng điều hòa hệ thống thế hệ mới, người dùng cũng có thể điều khiển điều hòa bằng trợ lý giọng nói Bixby thông qua điện thoại di động

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều khiển điều hòa bằng trợ lý giọng nói Bixby thông qua điện thoại di động, cho phép sử dụng nhiều tính năng thông qua giọng nói, từ việc điều chỉnh tốc độ quạt, thay đổi chế độ hoạt động, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đến thực hiện các thao tác chính xác như kích hoạt chế độ WindFree™ theo thời gian đã cài đặt.

Không chỉ có thế, dòng điều hòa thế hệ mới còn được nâng cấp đáng kể về mặt kỹ thuật. Cụ thể, tất cả các mẫu trong dòng điều hòa SAC mới này đều sử dụng chất làm lạnh R32, thay vì chất làm lạnh R410A được sử dụng trong các mẫu SAC thông thường của Samsung, giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh và thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh đó, các dàn nóng được trang bị công nghệ Durafin™ Ultra độc quyền của Samsung, có lớp phủ chống ăn mòn, giúp bảo vệ dàn trao đổi nhiệt khỏi tình trạng gỉ sét, duy trì hiệu suất hoạt động lâu dài.

Và để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, Samsung cũng đa dạng hóa chiến lược phân phối sản phẩm điều hòa SAC. Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các kênh bán hàng hiện tại, Samsung sẽ thúc đẩy kênh bán hàng thông qua các đối tác lắp đặt chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa dạng với công suất làm lạnh từ 5.2kW đến 16kW (cho các model điều hòa Cassette 4 hướng và Cassette 360).

Trong khi đó, hướng đến nhóm khách hàng là hộ gia đình, Samsung cũng đưa ra mẫu điều hòa Cassette 1 hướng thông qua các cửa hàng bán lẻ. Với chiều cao chỉ 135mm, sản phẩm yêu cầu khoảng cách trần thấp, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Người tiêu dùng có thể lựa chọn một trong 4 mẫu điều hòa Cassette 1 hướng để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình:

AC026FE1DKF/EA: 21,017,000 VNĐ

AC035FE1DKF/EA: 22,490,000 VNĐ

AC052FE1DKF/EA: 31,531,000 VNĐ

AC071FE1DKF/EA: 31,531,000 VNĐ

* Giá đã bao gồm dàn nóng, mặt nạ và phụ kiện, chưa bao gồm VAT.

Samsung Điều hòa hệ thống thế hệ mới phân khúc bán lẻ B2C điều hòa Cassette 1 hướng điều hòa 360 Cassette

Điện tử tiêu dùng
Cụ thể, Dreame H15 Pro FoamWash là máy hút bụi lau sàn được trang bị bọt vệ sinh chuyên dụng đánh bay mọi vết bẩn, trong khi robot hút bụi lau nhà L50 Ultra CE được trang bị loạt tính năng tự động cao cấp giúp sàn nhà sạch sẽ mỗi ngày.
