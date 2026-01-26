Được thiết kế dựa trên khoa học về giấc ngủ và hướng đến sức khỏe toàn diện dành cho trẻ sơ sinh, máy lọc không khí Levoit Sprout kết hợp ba chức năng trong một thiết bị duy nhất, đó là lọc sạch không khí, chức năng tiếng ồn trắng và đèn ngủ không ánh sáng xanh.

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Máy cũng được thiết kế an toàn cho trẻ với thiết kế bo tròn an toàn, thân thiện với không gian phòng ngủ của bé, cũng như khả năng làm sạch hiệu quả cho diện tích 30m² chỉ trong 30 phút, mang lại bầu không khí trong lành nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Levoit Sprout còn được tích hợp tiếng ồn trắng với nhiều âm thanh dịu nhẹ như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót,... Âm thanh ổn định và êm ái này góp phần xoa dịu bé, giảm gián đoạn giấc ngủ và hỗ trợ bé ngủ sâu, ngủ ngon hơn.

Levoit Sprout được tích hợp tiếng ồn trắng và ánh sáng xanh không ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngoài ra, Levoit Sprout còn được trang bị đèn ngủ không ánh sáng xanh với khả năng điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, tạo nên bầu không khí thư thái, dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ giúp bé dễ đi vào giấc ngủ mà không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên, đồng thời mang lại sự an tâm cho cha mẹ khi chăm sóc bé vào ban đêm.

Về công nghệ, để có thể mang đến bầu không khí trong lành chỉ trogn 30 phút, Levoit Sprout được trang bị công nghệ AirSight™ Pro với 5 cảm biến đo 7 chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực, bao gồm PM1.0 (vi khuẩn), PM2.5 (khói bụi), PM10 (cát, phấn hoa), TVOC, CO 2 , nhiệt độ và độ ẩm giúp ba mẹ hiểu rõ hơn về môi trường ngủ của bé. Nhờ hệ thống hiển thị trực quan, cha mẹ có thể dễ dàng chủ động kiểm soát môi trường không khí trong phòng ngủ, đảm bảo không gian an toàn và trong lành cho trẻ nhỏ.

Công nghệ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính hiệu suất cao, giúp nâng cao khả năng loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm

Levoit Sprout với công nghệ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính hiệu suất cao, giúp nâng cao khả năng loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí. Hệ thống lọc này có khả năng giữ lại đến 99,9% các hạt siêu mịn có kích thước nhỏ đến 0,01μm, bao gồm bụi mịn, phấn hoa, khói và vi rút. Nhờ đó, không gian phòng ngủ của bé luôn được duy trì trong lành, an toàn cho hệ hô hấp non nớt ngay từ những năm tháng đầu đời.

Với hiệu suất lọc mạnh mẽ, Levoit Sprout có thể làm sạch không khí cho không gian lên đến 634 ft² mỗi giờ, diện tích phòng tương đương 30m² mỗi giờ 2 lần, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ và không gian sinh hoạt của gia đình có trẻ nhỏ.

Bộ lọc với thiết kế tay cầm tiện lợi giúp việc thay thế bộ lọc dễ dàng

Bộ lọc được thiết kế cải tiến với tay cầm tiện lợi, giúp việc thay thế bộ lọc trở nên dễ dàng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bề mặt lọc, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người dùng trong quá trình bảo dưỡng thiết bị.

Ngoài ra, Levoit Sprout còn được trang bị ứng dụng VeSync cho phép người dùng truy cập các chức năng bổ sung của máy lọc không khí thông minh Levoit Sprout. Hoàn toàn thiết lập và tùy chỉnh lịch trình cho máy lọc không khí để phù hợp với thói quen sinh hoạt, ngay cả khi bạn đi vắng và không có nhà. Người dùng cũng có thể điều khiển bằng giọng dễ dàng bằng trợ lý ảo Google hoặc Alexa và kiểm tra tuổi thọ lõi lọc thông qua ứng dụng này.