Điện tử tiêu dùng

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Hồng Anh

Hồng Anh

12:05 | 26/01/2026
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Levoit Sprout sử dụng cho phòng 30m² với bộ lọc 3 lớp mạnh mẽ cùng 5 cảm biến tiên tiến giúp phát hiện 7 chỉ số quan trọng trong không khí, bao gồm cả nồng độ bụi mịn. Máy cũng hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói, lịch trình và cài đặt hẹn giờ qua ứng dụng VeSync chỉ bằng một cú chạm.
Đón năm mới, sức khỏe mới cùng máy lọc không khí Levoit Levoit ra mắt máy lọc không khí cao cấp mới

Được thiết kế dựa trên khoa học về giấc ngủ và hướng đến sức khỏe toàn diện dành cho trẻ sơ sinh, máy lọc không khí Levoit Sprout kết hợp ba chức năng trong một thiết bị duy nhất, đó là lọc sạch không khí, chức năng tiếng ồn trắng và đèn ngủ không ánh sáng xanh.

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam
Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Máy cũng được thiết kế an toàn cho trẻ với thiết kế bo tròn an toàn, thân thiện với không gian phòng ngủ của bé, cũng như khả năng làm sạch hiệu quả cho diện tích 30m² chỉ trong 30 phút, mang lại bầu không khí trong lành nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Levoit Sprout còn được tích hợp tiếng ồn trắng với nhiều âm thanh dịu nhẹ như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót,... Âm thanh ổn định và êm ái này góp phần xoa dịu bé, giảm gián đoạn giấc ngủ và hỗ trợ bé ngủ sâu, ngủ ngon hơn.

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam
Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Levoit Sprout được tích hợp tiếng ồn trắng và ánh sáng xanh không ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngoài ra, Levoit Sprout còn được trang bị đèn ngủ không ánh sáng xanh với khả năng điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, tạo nên bầu không khí thư thái, dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ giúp bé dễ đi vào giấc ngủ mà không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên, đồng thời mang lại sự an tâm cho cha mẹ khi chăm sóc bé vào ban đêm.

Về công nghệ, để có thể mang đến bầu không khí trong lành chỉ trogn 30 phút, Levoit Sprout được trang bị công nghệ AirSight™ Pro với 5 cảm biến đo 7 chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực, bao gồm PM1.0 (vi khuẩn), PM2.5 (khói bụi), PM10 (cát, phấn hoa), TVOC, CO2, nhiệt độ và độ ẩm giúp ba mẹ hiểu rõ hơn về môi trường ngủ của bé. Nhờ hệ thống hiển thị trực quan, cha mẹ có thể dễ dàng chủ động kiểm soát môi trường không khí trong phòng ngủ, đảm bảo không gian an toàn và trong lành cho trẻ nhỏ.

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam
Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Công nghệ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính hiệu suất cao, giúp nâng cao khả năng loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm

Levoit Sprout với công nghệ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính hiệu suất cao, giúp nâng cao khả năng loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí. Hệ thống lọc này có khả năng giữ lại đến 99,9% các hạt siêu mịn có kích thước nhỏ đến 0,01μm, bao gồm bụi mịn, phấn hoa, khói và vi rút. Nhờ đó, không gian phòng ngủ của bé luôn được duy trì trong lành, an toàn cho hệ hô hấp non nớt ngay từ những năm tháng đầu đời.

Với hiệu suất lọc mạnh mẽ, Levoit Sprout có thể làm sạch không khí cho không gian lên đến 634 ft² mỗi giờ, diện tích phòng tương đương 30m² mỗi giờ 2 lần, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ và không gian sinh hoạt của gia đình có trẻ nhỏ.

Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam
Levoit ra mắt máy lọc không khí dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam

Bộ lọc với thiết kế tay cầm tiện lợi giúp việc thay thế bộ lọc dễ dàng

Bộ lọc được thiết kế cải tiến với tay cầm tiện lợi, giúp việc thay thế bộ lọc trở nên dễ dàng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bề mặt lọc, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người dùng trong quá trình bảo dưỡng thiết bị.

Ngoài ra, Levoit Sprout còn được trang bị ứng dụng VeSync cho phép người dùng truy cập các chức năng bổ sung của máy lọc không khí thông minh Levoit Sprout. Hoàn toàn thiết lập và tùy chỉnh lịch trình cho máy lọc không khí để phù hợp với thói quen sinh hoạt, ngay cả khi bạn đi vắng và không có nhà. Người dùng cũng có thể điều khiển bằng giọng dễ dàng bằng trợ lý ảo Google hoặc Alexa và kiểm tra tuổi thọ lõi lọc thông qua ứng dụng này.

Levoit Sprout chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với mức giá 12.990.000 đồng trên các sàn thương mại điện tử chính hãng của Levoit và cửa hàng bán lẻ toàn quốc.

Chi tiết xem thêm tại https://levoitvietnam.com/

hoặc Shopee Mall: https://shopee.vn/levoit_flagship_store
Levoit Sprout máy lọc không khí cho trẻ sơ sinh tiếng ồn trắng ánh sáng xanh lọc sạch bụi mịn

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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