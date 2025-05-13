Samsung Galaxy S25 Edge chính thức ra mắt trên toàn cầu

Samsung Galaxy S25 Edge vừa ra mắt sáng nay trên toàn cầu

Theo Samsung, Galaxy S25 Edge sẽ đại diện cho thế hệ điện thoại mới, tiên phong định hình phân khúc điện thoại mỏng. Nhờ vào sự chế tác tinh xảo, Galaxy S25 Edge là sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất cao cấp, với độ mỏng ấn tượng chỉ 5.8mm cùng khung titan bền bỉ.

Tiếp nối di sản của dòng Galaxy S series, Galaxy S25 Edge còn có camera tích hợp Galaxy AI biểu tượng, mở ra một kỷ nguyên sáng tạo mới.

"Galaxy S25 Edge không chỉ là một chiếc smartphone mỏng. Bằng việc ứng dụng công nghệ vượt trội chúng tôi đã chế tạo ra chiếc smartphone đột phá"

Nói về sản phẩm mới của dòng Galaxy S25 Series, ông TM Roh, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) của Samsung Electronics chia sẻ: “Galaxy S25 Edge không chỉ là một chiếc smartphone mỏng. Bằng việc ứng dụng công nghệ vượt trội để chế tạo ra chiếc smartphone đột phá này, Samsung đã khẳng định cam kết phá bỏ mọi giới hạn để mang đến những trải nghiệm đẳng cấp bất ngờ cho người dùng trên toàn thế giới. S25 Edge không chỉ mở ra một bước tiến lớn trong phân khúc của mình, mà còn góp phần thúc đẩy những sáng kiến quan trọng trong toàn ngành công nghiệp di động".

Với độ mỏng chỉ 5,8mm và trọng lượng máy chỉ 163 gram Galaxy S25 Edge đã trở thành một thành tựu kỹ thuật ấn tượng

Quả thật, bạn có thể chưa từng thấy mẫu điện thoại nào có độ mỏng ấn tượng đến như vậy, với độ mỏng chỉ 5,8mm, Galaxy S25 Edge đã trở thành một thành tựu kỹ thuật ấn tượng, giúp tái định nghĩa gần như mọi yếu tố trong thiết kế điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm gọn nhẹ và tiện lợi hơn bao giờ hết. Đi cùng với đó là khung máy được thiết kế tinh tế, giúp cân bằng hài hòa giữa tính thẩm mỹ và tính năng, trong khi trọng lượng máy chỉ 163 gram, giúp đưa dòng điện thoại mỏng lên một tầm cao mới mà vẫn giữ được thiết kế đặc trưng của Galaxy S series.

Điểm ấn tượng là dù sở hữu độ mỏng siêu mỏng nhưng Galaxy S25 Edge vẫn đạt độ bền vượt trội nhờ các cạnh uốn cong tối ưu và khung titanium chắc chắn mang lại sự bảo vệ bền bỉ cho việc sử dụng hàng ngày. Cùng với đó là màn hình được trang bị kính gốm Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 mới nhất, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và độ sống động, giúp Galaxy S25 Edge vừa chắc chắn vừa nổi bật.

Samsung Galaxy S25 Edge sở hữu ống kính rộng 200MP

Samsung cũng ghi dấu ấn mới về camera khi trang bị cho Galaxy S25 Edge ống kính rộng 200MP trong một thiết kế siêu mỏng như vậy. Không chỉ giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ và thỏa sức sáng tạo, ống kính rộng 200MP của Galaxy S25 Edge còn cho phép trải nghiệm chất lượng camera đặc trưng của dòng Galaxy S series, cũng như nâng cấp tính năng Nightography lên một tầm cao mới.

Nhờ vào độ phân giải cực cao và kích thước pixel lớn, những bức ảnh sẽ sắc nét hơn và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp duy trì độ rõ nét vượt trội. Cảm biến ultra-wide 12MP với tính năng lấy nét tự động cho phép chụp ảnh macro sắc nét, chi tiết, đồng thời giúp người dùng linh hoạt sáng tạo.

Nhờ vào độ phân giải cực cao và kích thước pixel lớn, những bức ảnh sẽ sắc nét hơn và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu.

Galaxy S25 Edge cũng được trang bị ProVisual Engine như trên Galaxy S25 series, với các nâng cấp chuyên nghiệp giúp đảm bảo chi tiết sắc nét cho trang phục, cây cối và tông da tự nhiên, chính xác trong các bức ảnh chân dung. Các tính năng chỉnh sửa hỗ trợ AI của Galaxy, bao gồm những tính năng được yêu thích như lọc âm thanh và Trợ lý vẽ, tiếp tục được kế thừa từ Galaxy S25 series, mang đến những công cụ sáng tạo và chỉnh sửa tiên tiến trong một thiết kế mỏng chưa từng có.

Galaxy S25 Edge cũng sở hữu vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy

Galaxy S25 Edge cũng sở hữu hiệu suất đỉnh cao khi được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy. Đây là con chip được sử dụng trên toàn bộ Galaxy S25 Series trên toàn cầu và được Qualcomm Technologies, Inc. tối ưu hóa riêng, nhằm hỗ trợ khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị, đồng thời mang lại hiệu suất mạnh mẽ và ổn định suốt cả ngày.

Galaxy S25 Edge còn đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng nổi bật của Galaxy S series với khả năng xử lý hình ảnh bằng AI tiên tiến nhờ công nghệ ProScaler, giúp nâng cao chất lượng hiển thị hình ảnh lên đến 40%. Cùng với đó là công nghệ hình ảnh tự nhiên kỹ thuật số dành cho thiết bị di động (mDNIe) do Samsung phát triển riêng.

Samsung Galaxy S25 Edge với sự hỗ trợ đắc lực của Galaxy AI

Một trong những dấu ấn đáng chú ý tại sự kiện ra mắt toàn cầu cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ, đại diện Samsung cũng khẳng định, Galaxy AI sẽ là cánh tay đắc lực đáng tin cậy của Galaxy S25 Edge.

Theo đó, Galaxy AI sẽ hiện diện ở hầu hết các tình huống sử dụng, mang đến trải nghiệm AI di động tự nhiên nhất từ trước đến nay nhờ khả năng nhận diện ngữ cảnh. Người dùng sẽ được tận hưởng những tính năng AI đa phương thức, cá nhân hóa theo nhu cầu riêng, trong khi vẫn luôn yên tâm về sự bảo mật dữ liệu cá nhân.

Galaxy S25 Edge được trang bị các tác nhân AI có thể hoạt động đồng thời trên nhiều ứng dụng

Cụ thể, Galaxy S25 Edge được trang bị các tác nhân AI có thể hoạt động đồng thời trên nhiều ứng dụng, trở thành cánh tay đắc lực giúp người dùng xử lý công việc dễ dàng và hiệu quả hơn. Galaxy AI cũng được nâng cấp để đáp ứng sâu hơn thói quen sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí, giờ đây, Now Brief và Now Bar có thể tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, mang lại những tiện ích hữu dụng như nhắc nhở khi di chuyển, ăn uống hay thực hiện các hoạt động thường nhật khác.

Galaxy S25 Edge cũng mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemin nhờ việc tích hợp sâu với Google. Theo đó, các tính năng như chia sẻ màn hình và sử dụng camera theo thời gian thực từ Gemini Live, người dùng có thể cho trợ lý AI nhìn thấy những gì họ đang quan sát, trên màn hình hoặc trong thế giới xung quanh, và có thể tương tác trực tiếp ngay tại thời điểm đó theo thời gian thực.

Galaxy S25 Edge cũng được tích hợp sâu với Google và hệ thống bảo mật Samsung Knox Vault

Tất cả những trải nghiệm với Galaxy AI không chỉ tập trung vào tính tiện lợi, mà còn đặt yếu tố quyền riêng tư làm trọng tâm. Nhờ vào khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị và hệ thống bảo mật Samsung Knox Vault, mọi dữ liệu cá nhân đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều này thêm một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Samsung trong việc mang đến trải nghiệm di động siêu cá nhân hóa mà không đánh đổi quyền riêng tư.

Chế tác tinh xảo, hiệu năng vượt trội, nhiếp ảnh chuyên nghiệp, trải nghiệm AI cá nhân hóa và chế độ bảo mật tuyệt đối, Galaxy S25 Edge hứa hẹn mang đến cho người dùng một thiết bị mỏng nhẹ, thách thức mọi chuẩn mực về những gì mà một chiếc smartphone có thể làm được.

Samsung Galaxy S25 Edge được bán ra với 3 màu sắc là Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue

Galaxy S25 Edge được bán ra với 3 màu sắc là Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue với giá bán lẻ lần lượt là:

Galaxy S25 Edge phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB: 29.990.000 đồng

Galaxy S25 Edge phiên bản bộ nhớ 12GB + 512GB: 33.490.000 đồng

Sản phẩm được phân phối chính thức tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và trang thương mại điện tử chính thức của Samsung.

Thông tin them về Galaxy S25 Edge xem tại Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com or Samsung.com.