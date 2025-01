5 cải tiến thiết thực nhất trên Samsung Galaxy S25 Series mà có thể bạn chưa biết

Samsung Galaxy S25 Series mang đến trải nghiệm AI thuần Việt nhất

Để đồng hành cùng người dùng trong kỷ nguyên AI, Samsung đã mang đến cho người dùng cánh tay đắc lực AI trên Galaxy S25 Series gồm những tính năng thông minh mới khác hoàn toàn so với các tính năng thông minh từ trước đến nay. Cụ thể, không chỉ cần dựa vào các lệnh cụ thể, AI Agents trên Galaxy S25 Series sẽ học hỏi từ thói quen sử dụng của từng người dùng cụ thể, nhờ đó mà chúng có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, đồng thời có thể đưa ra các dự đoán trước những gì mà người dùng cần nhằm giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng một chiếc smartphone thế hệ mới.

Qua đó, Galaxy S25 Series sẽ không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường, mà với sự hỗ trợ đắc lực của Cánh tay đắc lực AI, thế hệ Galaxy S Mới sẽ biến chiếc điện thoại thông minh trở thành một công cụ đắc lực trong mọi tình huống.

Chưa dừng lại ở đó, vì là một thiết bị hiểu người dùng hơn bao giờ hết, có thể dựa trên thói quen của người dùng để đưa các dự báo trước cả khi người dùng cần, nên quyền riêng tư trên Galaxy S25 đặc biệt được chú trọng. Tại kho lưu trữ Personal Data Engine, Galaxy S25 Series sẽ phân tích dữ liệu trên thiết bị một cách an toàn để mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu. Ví dụ như khi cần tìm kiếm một bức ảnh cũ trong BST bằng ngôn ngữ đàm thoại, hoặc nhận các tin vắn và gợi ý hành động trong ngày với tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief)… Những dữ liệu này cần được bảo mật tối ưu nên sẽ được mã hóa trong Knox Vault. Kết hợp với khả năng xử lý trên thiết bị nâng cao, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ AI mạnh mẽ, an toàn và độc quyền cho Galaxy.

Galaxy S25 Series cũng mang đến chức năng mã hóa sau lượng tử, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các mối đe dọa tiềm ẩn có thể gia tăng khi máy tính lượng tử phát triển.

Trải nghiệm di động trực quan hơn, tiện ích hơn

Hệ điều hành One UI 7 mới được thiết kế cho thời đại AI siêu kết nối

Hệ điều hành One UI 7 mới được thiết kế cho thời đại AI siêu kết nối, do đó mà các cập nhật bổ sung bao gồm Trình chặn tự động (Auto Blocker) được nâng cấp, cài đặt Maximum Restrictions, Theft Protection nâng cao và bảng điều khiển Knox Matrix mới để giám sát trạng thái bảo mật trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị kết nối.

Để biến One UI 7 thành cánh tay đắc lực của Galaxy AI, thấu hiểu ngữ cảnh người dùng, dễ dàng đưa ra các dự báo để mang đến trải nghiệm AI cá nhân hóa thiết thực nhất mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư tối ưu. Đây là một trong những bước tiến mới trong hành trình hợp tác giữa Samsung với các đối tác, trong đó có Google nhằm xây dựng hệ sinh thái Android với AI làm cốt lõi. Qua đó, các tác nhân AI đa phương thức có trên Galaxy S25 sẽ mang đến khả năng nhận diện văn bản, giọng nói, hình ảnh và video… một cách tự nhiên nhất, giống người nhất có thể. Ví dụ như với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google (Google’s Circle to Search), người dùng có thể dễ dàng thứ mình cần một cách nhanh chóng, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh hơn. Người dùng cũng có thể nhận diện số điện thoại, email và URL trên màn hình, hỗ trợ thực hiện cuộc gọi, gửi email hoặc truy cập trang web chỉ với một lần chạm.

Các thao tác tìm kiếm thông minh trên Galaxy S25 Series bằng những gợi ý hành động dựa trên ngữ cảnh thực sẽ mang đến trải nghiệm di động liền mạch hơn, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng để thực hiện các bước tiếp theo, như chia sẻ ảnh GIF hoặc lưu thông tin chi tiết về sự kiện.

Galaxy S25 cũng sẽ đánh dấu một bước tiến đột phá mới trong khả năng thấu hiểu ngôn ngữ đối thoại tự nhiên, giúp mọi tương tác hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách ra lệnh bằng giọng nói, S25 Series sẽ tự động tìm một bức ảnh cụ thể trong BST hoặc điều chỉnh kích thước phông chữ trong Cài đặt. Chỉ cần nhấn giữ nút bên cạnh để kích hoạt Gemini và dễ dàng thực hiện các tác vụ liền mạch liên ứng dụng trên các ứng dụng của Samsung và Google, cũng như trên các ứng dụng của bên thứ ba như Spotify.

Dễ dàng thực hiện các tác vụ liền mạch liên ứng dụng trên các ứng dụng của Samsung và Google, cũng như trên các ứng dụng của bên thứ ba như Spotify

Tăng cường khả năng sáng tạo chuyên nghiệp

Để giúp cải thiện khả năng giao tiếp, bứt phá năng suất và tự do sáng tạo, Tính năng Call Transcript trên Galaxy S25 Series sẽ hỗ trợ ghi âm cuộc gọi và chuyển thành văn bản, sau đó tóm tắt nhanh ý chính để người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Hay tính năng Hỗ trợ soạn thảo (Writing Assist) như tóm tắt nội dung hoặc tự động định dạng ghi chú có thể thao tác trực tiếp trên những đoạn văn bản được lựa chọn mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Tính năng Trợ lý Vẽ sáng tạo (Drawing Assist) giúp người dùng có thể dễ dàng khai phóng tiềm năng sáng tạo của bản thân và hiện thực hóa mọi ý tưởng thông qua vài nét phác thảo, văn bản hoặc câu lệnh cho hình ảnh.

Để giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động, Galaxy S25 Series với cảm biến camera góc siêu rộng 50MP mới, được nâng cấp từ 12MP trên thế hệ tiền nhiệm, giúp Galaxy S25 Ultra cung cấp hình ảnh rõ nét và sống động vượt trội. Cụ thể, ở chế độ quay HDR 10-bit đang được áp dụng mặc định, sẽ cung cấp khả năng hiển thị màu sắc phong phú gấp 4 lần so với 8-bit, do đó Galaxy S25 có thể bắt trọn mọi chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.

Hay để quay video quay trong điều kiện thiếu sáng, vi xử lý mạnh mẽ trên Galaxy S25 series sẽ phân tích các chuyển động và thời gian để giảm tiếng ồn hiệu quả, đồng thời phát hiện cả vật thể chuyển động và tĩnh với độ chính xác cao, đảm bảo cảnh quay luôn sắc nét, rõ ràng trong mọi tình huống.

Galaxy S25 còn mang đến một loạt công cụ mới nhất từ trước đến nay đó chính là khả năng chỉnh sửa hình ảnh và video thông qua Tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser), qua đó người dùng có thể tùy điều chỉnh hoặc loại bỏ hoàn toàn những âm thanh không mong muốn trong video.

Để mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp trên thiết bị di động, Galaxy S25 còn mang đến khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh với Khẩu độ ảo (Virtual Aperture), tích hợp vào chế độ Expert RAW và tính năng Galaxy Log để đưa ra tùy chọn phân loại màu sắc chính xác nhất.

Tính năng Studio Chân dung AI (Portrait Studio) cũng được cải tiến, cho phép người dùng sáng tạo avatar cá nhân hóa với biểu cảm khuôn mặt chân thực hơn. Bên cạnh tính năng Filters cũng mang đến các bộ lọc phong cách analog mới chuẩn điện ảnh cho hình ảnh và video của người dùng.

Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ đồng đều trên cả 3 sản phẩm

Lần đầu tiên cả 3 sản phẩm thuộc dòng Galaxy S25 Series là Galaxy S25, Galaxy S5 Plus và Galaxy S25 Ultra đều được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, với những tùy chỉnh độc đáo nhất.

Không chỉ là vi xử lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay dành cho Galaxy S Mới, với hiệu năng vượt trội NPU tăng 40%, CPU tăng 37% và GPU tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm, sức mạnh của Galaxy S25 Series cung cấp nhiều trải nghiệm AI trên thiết bị hơn, mà vẫn đạt hiệu suất tối ưu.

Được biết, vi xử lý Snapdragon® 8 Elite for Galaxy là thành quả hợp tác giữa Samsung và Qualcomm Technologies để mang đến cho Galaxy S25 Series khả năng xử lý hình ảnh AI tiên tiến và hiệu quả với tính năng ProScaler, giúp cải thiện 40% chất lượng tỷ lệ hình ảnh hiển thị, đồng thời kết hợp công nghệ tùy chỉnh với công cụ Digital Natural Image (mDNIe) di động của Samsung được nhúng trong bộ xử lý bằng Galaxy IP để mang lại hiệu quả năng lượng hiển thị cao hơn.

Chưa dừng lại ở đó, mọi hoạt động sử dụng thiết bị chuyên sâu và xử lý AI đều diễn ra trơn tru nhờ cấu trúc tản nhiệt được thay đổi với buồng hơi lớn hơn 40% và vật liệu giao diện nhiệt (TIM) được thiết kế riêng giúp cải thiện hiệu suất nhiệt.

Snapdragon® 8 Elite for Galaxy cũng được trang bị Vulkan Engine và Ray Tracing cải tiến, mang đến trải nghiệm gaming trên thiết bị di động mượt mà và chân thực hơn.

Trải nghiệm thiết kế mới hướng tới phát triển tuần hoàn

5 cải tiến thiết thực nhất trên Samsung Galaxy S25 Series

Dù không có bất cứ cải tiến đột phá nào, nhưng bù lại những tinh chỉnh trong thiết kế của Galaxy S25 Series đã biến Galaxy S25 Ultra trở thành Galaxy S Series mỏng, nhẹ và bền bỉ nhất từ trước đến nay. Cụ thể, ở Galaxy S25 Ultra là khung viền titan bền bỉ cùng kính cường lực Corning® Gorilla® Armor 2, một loại vật liệu đột phá bền bỉ hơn mặt kính thông thường, khi kết hợp với lớp phủ chống phản chiếu độc quyền, mang đến khả năng bảo vệ tối ưu khi rơi cùng với lớp phủ chống phản chiếu và chống xước hiệu quả.

Trong khi đó, ở Galaxy S25+ và S25, lần đầu tiên khung kim loại được làm từ hợp kim nhôm tái chế, cũng như mỗi viên pin đều sử dụng tối thiểu 50% caban tái chế. Cụ thể, trên Galaxy S25 là coban tái chế từ các thiết bị Galaxy cũ hoặc từ các viên pin bị loại bỏ trong quá trình sản xuất.

Đồng thời, với cam kết 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành, 7 năm cập nhật bảo mật… Galaxy S25 Series đảm bảo hiệu suất ổn định và tối ưu trong thời gian sử dụng lâu dài.

Samsung cũng mang đến Samsung Care+ để cung cấp bảo hiểm toàn diện cho các hư hỏng do tai nạn, sửa chữa và thay thế. Trong khi đó, New Galaxy Club là nơi dành cho những ai đam mê sở hữu công nghệ mới nhất. Mô hình đăng ký linh hoạt dành cho người dùng hệ sinh thái Galaxy sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

Đừng quên, thời gian hưởng các chế độ khuyến mãi khi đặt mua bộ 3 Galaxy S25 Series vẫn còn kéo dài đến hết ngày 13/02/2025.

Chi tiết xem thêm tại: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com hoặc Samsung.com.