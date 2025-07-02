OPPO Reno14 Series chính thức ra mắt, bản cao cấp nhất có giá 18.900.000 đồng

Reno14 Series kết hợp cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP sẽ đồng hành cùng Reno14 Series trong vai trò Đại sứ thương hiệu

Đáng chú ý, sự kiện đã trở nên hấp dẫn và sôi động hơn khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện với vai trò Đại sứ thương hiệu, tiếp tục đồng hành cùng OPPO trong chặng đường lan tỏa tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng sống đậm dấu ấn cá nhân.

Được biết, mối quan hệ hợp tác giữa OPPO và Sơn Tùng M-TP không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa một thương hiệu công nghệ và một nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn là sự cộng hưởng giữa những giá trị tương đồng như không ngừng đổi mới, dẫn đầu xu hướng và tôn vinh cá tính riêng biệt.

Có thể nói, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP cùng OPPO Reno14 Series là lời khẳng định mạnh mẽ cho một thế hệ smartphone AI sẵn sàng đồng hành cùng người dùng bứt phá giới hạn và tạo nên dấu ấn riêng trong kỷ nguyên số.

Reno14F 5G

Reno14 5G

Reno14 Pro 5G

Thiết kế đuôi cá với cảm hứng từ xu hướng thời trang “mermaidcore”

Tương tự như OPPO Reno13 Series, OPPO Reno14 Series với Thiết kế đuôi cá đa sắc được lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang “mermaidcore”, ý tưởng từ nàng tiên cá và thế giới đại dương huyền ảo. Hiệu ứng ánh sáng chuyển màu được tạo nên từ 12 lớp phủ và 5 công đoạn sản xuất tinh xảo mang đến hiệu ứng khúc xạ ánh sáng huyền ảo, biến hóa màu sắc theo từng góc nhìn. Thiết kế này là sự tiếp nối DNA trẻ trung của OPPO nhằm tôn vinh phong cách sống phóng khoáng, giúp người dùng thể hiện trọn vẹn cá tính, nhẹ nhàng nhưng cũng rất rực rỡ và đầy bản sắc.

Thiết kế đuôi cá đa sắc được lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang “mermaidcore” biến Reno14 Series trở thành phụ kiện thời trang ấn tượng

Reno14 Series còn chinh phục người dùng qua bảng màu đa dạng và tinh tế. Theo đó, Reno14 Pro 5G ghi điểm với hai gam màu Trắng và Xám. Trong khi đó Reno14 5G gây ấn tượng với hai sắc thái trẻ trung là Trắng và Xanh Lá. Ấn tượng và đa dạng nhất chính là Reno14 F 5G với ba phiên bản màu Xanh Dương, Xanh Lá, và Hồng, giúp người dùng tự tin thể hiện chất riêng.

OPPO Reno14 Series có độ mỏng ấn tượng nhưng vẫn sở hữu viên pin lớn

Cả 3 model Reno14 Series đều được trang bị màn hình AMOLED với viền màn hình siêu mỏng, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động và hiện đại. Trong đó, Reno14 Pro 5G nổi bật với màn hình lớn 6.83 inch có khả năng thích ứng thông minh, hiển thị mượt mà nhờ tần số quét 120Hz, độ phân giải sắc nét 1.5K cùng độ sâu màu 10 bit, mang đến trải nghiệm hình ảnh rực rỡ, sống động ở mọi khung hình. Còn Reno14 5G và Reno14 F 5G có thiết kế nhỏ gọn hơn, với kích thước màn hình lần lượt 6.59 inch và 6.57 inch, trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 187g và 180g, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng linh hoạt trong ngày.

Reno14 Pro 5G và Reno14 5G được thiết kế bền bỉ với mặt lưng kính nguyên khối liền mạch, khung nhôm hàng không vũ trụ và cổng USB phủ lớp chống ăn mòn bạch kim, giúp máy vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, cả ba model đều đạt chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68 và IP69, đồng thời trang bị loạt tính năng cảm ứng độc quyền như cảm ứng kháng nước, cảm ứng kháng dầu, cảm ứng găng tay… mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch và mượt mà ngay cả khi tay ướt, dính dầu hoặc đang đeo găng tay.

OPPO Reno14 Series tiếp tục 'sứ mệnh' Chuyên gia chân dung AI

Nâng tầm khoảnh khắc cùng chuyên gia chân dung AI

Reno14 Series cũng đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ nhiếp ảnh di động với hệ thống camera được nâng cấp toàn diện trên cả ba model. Trong đó, Reno14 Pro 5G nổi bật với hệ thống 4 camera chính trang bị độ phân giải 50MP bao gồm camera chính với cảm biến lớn 1/1.55” hỗ trợ chống rung OIS, camera góc rộng siêu nét và camera tele zoom quang 3.5x (tiêu cự tương đương 85mm), mang đến khả năng chụp ảnh rõ nét ở mọi dải tiêu cự. Bên cạnh đó, camera selfie 50MP hỗ trợ lấy nét tự động (AF) giúp ghi lại chân dung sắc nét, nổi bật từng chi tiết, kể cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Trong khi đó, người anh em Reno14 5G cũng được trang bị hệ thống ba camera 50MP, sử dụng cảm biến IMX882 cho camera chính tích hợp OIS, kết hợp cùng camera tele cho trải nghiệm zoom chất lượng cao, một nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ trước.

Còn Reno14 F 5G sở hữu camera chính 50MP IMX882 hỗ trợ chống rung OIS, đi cùng camera góc rộng 8MP và camera selfie 32MP, đảm bảo hình ảnh sắc nét và ổn định trong nhiều điều kiện chụp.

Reno14 Series, OPPO thêm một lần nữa khẳng định vị thế "Chuyên gia Chân dung AI" khi tiên phong tích hợp công nghệ chụp ảnh flash AI, giúp khai mở sáng tạo trong nhiếp ảnh di động.

Có thể nói, với Reno14 Series, OPPO thêm một lần nữa khẳng định vị thế "Chuyên gia Chân dung AI" khi tiên phong tích hợp công nghệ chụp ảnh flash AI, giúp khai mở sáng tạo trong nhiếp ảnh di động.

Theo đó, Reno14 Pro 5G và Reno14 5G được trang bị hệ thống ba đèn flash đột phá, gồm cụm đèn flash kép cho camera chính và góc siêu rộng, cùng đèn flash lấy nét chuyên biệt cho camera tele. Hệ thống đèn flash thông minh này giúp ảnh chụp luôn rực rỡ, có chiều sâu và giữ nguyên tông da tự nhiên ngay cả trong môi trường thiếu sáng, đồng thời hạn chế tình trạng thay đổi màu mắt khi dùng flash.

Còn Reno14 F 5G cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cụm đèn flash kép sáng gấp đôi thế hệ tiền nhiệm, tối ưu hiệu quả chiếu sáng ở cự ly gần, giúp chủ thể luôn nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng.

Qua lăng kính Reno14 Series, có một Sơn Tùng M-TP gần hơn, thật hơn

Chưa dừng lại ở đó, OPPO tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực xử lý hình ảnh AI thông qua BST các tính năng AI mạnh mẽ được thiết kế để giúp người dùng ghi lại mọi khoảnh khắc sống động, biến những tấm ảnh đời thường thành tác phẩm đậm chất nghệ thuật. Ví dụ như:

Bố cục AI: Được huấn luyện từ kho dữ liệu nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tính năng này có khả năng tự động điều chỉnh bố cục, tỷ lệ khung hình và cắt ảnh hợp lý, đồng thời khắc phục hiện tượng méo hình và áp dụng bộ lọc phù hợp cho từng bối cảnh. Chỉ với một cú chạm, người dùng có thể tạo ra nhiều phiên bản hình ảnh khác nhau, được tinh chỉnh và sẵn sàng để chia sẻ.

Gương mặt hoàn hảo AI: Thông qua tính năng này phát hiện các yếu tố không mong muốn như nhắm mắt hay tóc che mặt và đề xuất biểu cảm thay thế bằng cách tham chiếu hình ảnh trong thư viện cá nhân, tạo ra các biểu cảm khác nhau để dễ dàng thay thế để tạo nên bức chân dung hoàn hảo. Tính năng này cực kỳ hữu ích để tối ưu hoá ảnh nhóm, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.

Chuyển đổi phong cách AI: là tính năng cho phép người dùng sao chép phong cách của một hình ảnh bất kỳ chỉ với một cú chạm. Bằng cách tải lên một bức ảnh theo phong cách mong muốn cùng với ảnh cần chỉnh sửa, AI sẽ tự động phân tích và trích xuất các đặc điểm phong cách như màu sắc, đường nét hay chất liệu thị giác… để áp dụng lên ảnh mà người dùng muốn chỉnh sửa.

Reno14 Series còn sở hữu loạt tính năng nhiếp ảnh Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI

Ngoài ra, Reno14 Series còn sở hữu loạt tính năng nhiếp ảnh Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI như với các tính năng rất cụ thể như Tăng cường rõ nét AI, Chống loá AI, Làm nét khuôn mặt AI… nhằm gia tăng độ hoàn thiện bộ công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh và toàn diện hơn. Bên cạnh đó, các nâng cấp như khả năng quay chụp dưới nước đã rất ấn tượng từ thế hệ Reno13, giúp mở rộng giới hạn sáng tạo cho người dùng trong mọi điều kiện môi trường.

Đáng chú ý, cả Reno14 Pro 5G và Reno14 5G đều sở hữu khả năng quay video 4K HDR tăng cường AI. Cho phép người dùng ghi lại những thước phim siêu nét với màu sắc hiển thị tự nhiên hơn, mang lại chất lượng hình ảnh điện ảnh ngay trên smartphone. Bên cạnh đó, Reno14 Series còn hỗ trợ tính năng Tăng Cường Giọng Nói Vlog AI, giúp nội dung vlog trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn, ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm.

OPPO đã tích hợp sâu trong hệ điều hành ColorOS 15 thông qua bộ siêu công cụ AI do hãng tự phát triển

AI thông minh ‘Chạm một, Hiểu mười’

OPPO đã tích hợp sâu trong hệ điều hành ColorOS 15 thông qua bộ siêu công cụ AI do hãng tự phát triển, giúp nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng trong các tình huống thực tế hằng ngày với ngôn ngữ tiếng Việt hoàn chỉnh.

Đầu tiên là Ghi chép giọng nói AI: cho phép người dùng dễ dàng tạo phụ đề, dịch và tóm tắt thông minh cho video, cuộc họp hoặc cuộc gọi.

Tiếp đến là Phiên dịch Ai với sự hỗ trợ của Phiên dịch AI giúp hỗ trợ dịch văn bản, hình ảnh và trò chuyện song ngữ trong thời gian thực. Đặc biệt, Tóm tắt cuộc gọi AI sẽ tự động ghi lại và tóm lược những nội dung quan trọng sau mỗi cuộc trò chuyện. Mọi thông tin thu thập được có thể được lưu trữ, sắp xếp một cách thông minh trong AI Mind Space – bộ nhớ kỹ thuật số tích hợp hệ thống. Và cuối cùng, với Tạo mind Map AI, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi các văn bản dài thành sơ đồ tư duy trực quan, hỗ trợ học tập, làm việc và chia sẻ hiệu quả hơn. Có thể nói, tất cả các tiện ích trên đều được vận hành bởi các mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ và công nghệ AI ngữ nghĩa nên mang mang lại trải nghiệm mượt mà, tự nhiên và cá nhân hóa sâu sắc, đặc biệt là với trải nghiệm tiếng Việt hoàn chỉnh cho người dùng Việt.

Sơ đồ tư duy AI mang đến nhiều tiện ích thú vị

Ngoài ra, OPPO Reno14 Series còn được tối ưu hóa để khai thác toàn diện sức mạnh của Google Gemini – nền tảng AI đa phương thức hàng đầu từ Google. Được tích hợp sâu vào hệ điều hành, Gemini mang đến trải nghiệm trợ lý cá nhân thông minh, mượt mà và đa năng. Cụ thể, chỉ với một chạm, Gemini trên Reno14 Series đều có thể phản hồi nhanh chóng với độ chính xác cao và ngữ cảnh tự nhiên. ‘AI Chạm một, Hiểu mười’ hỗ trợ người dùng trong việc trò chuyện, đặt câu hỏi, dịch thuật thời gian thực đến viết email, sáng tạo nội dung, và hỗ trợ học tập. Đặc biệt, với tính năng Gemini Live, người dùng có thể tương tác bằng giọng nói, hình ảnh và văn bản trong thời gian thực, biến Reno14 Series trở thành một “người bạn đồng hành AI” lý tưởng cho công việc và cuộc sống.

Sự tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng Google như Gmail, YouTube, Maps… cũng giúp mọi thao tác trở nên liền mạch, trong khi khả năng hiểu ngữ nghĩa mạnh mẽ từ mô hình Gemini đảm bảo mỗi tương tác đều mang tính cá nhân hóa và hữu ích tối đa.

Google Gemini tích hợp vào hệ điều hành ColorOS 15 nâng cấp trải nghiệm người dùng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm của OPPO Việt Nam, hào hứng nói: “Sứ mệnh của chúng tôi tại OPPO là sử dụng AI để trao quyền cho người dùng, điều mà chúng tôi đạt được thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược như hợp tác với Google. Với Reno14 Series, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Google để tích hợp một cách có hệ thống Google Gemini vào các ứng dụng cốt lõi của OPPO. Sự tích hợp này sẽ cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các hành động phức tạp trên nhiều ứng dụng bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, nâng cao đáng kể sự tiện lợi của AI".

Reno14 Series đều sử dụng ColorOS 15 mới nhất dựa trên Android 15

Hiệu năng tối ưu cho mọi trải nghiệm đa nhiệm

Cả 3 model của dòng Reno14 Series đều sử dụng ColorOS 15 mới nhất dựa trên Android 15, với những cam kết về hỗ trợ phần mềm dài hạn và độ tin cậy hệ thống bền vững.

Reno14 Pro 5G và Reno14 5G được trang bị viên pin lớn 6.200mAh và hỗ trợ Siêu sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W, mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng và khả năng sạc vượt trội. Riêng Reno14 Pro 5G còn được nâng cấp thêm với Siêu sạc nhanh AIRVOOC™ 50W không dây, mang đến sự linh hoạt tối đa trong mọi tình huống. Cho phép chỉ với 10 phút sạc là người dùng Reno14 Pro 5G đã có ngay 13.2 giờ gọi điện, 14 giờ nghe nhạc hoặc 7 giờ xem video. Dù có hơi ‘thua kém’ hai người anh nhưng Reno14 F 5G cũng được trang bị viên pin 6.000mAh và hỗ trợ Siêu sạc nhanh SUPERVOOC™ 45W, đảm bảo hiệu quả sạc nhanh và thời lượng sử dụng hàng đầu phân khúc.

Hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber (VC) tiên tiến cũng được tích hợp trên Reno14 Series

Và để đảm bảo hiệu năng ổn định trong suốt quá trình sử dụng, OPPO cũng trang bị cho dòng Reno14 Series hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber (VC) tiên tiến. Đặc biệt, Reno14 5G và Reno14 Pro 5G còn được nâng cấp với Hệ thống tản nhiệt kép nano AI, kết hợp cùng công nghệ Tối ưu hiệu suất AI HyperBoost 2.0, giúp giữ mức nhiệt độ luôn dưới 43°C ngay cả sau 3 giờ chơi game liên tục trong điều kiện môi trường nóng bức. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt hay gián đoạn trải nghiệm.

OPPO Reno14 Series cũng sở hữu vi xử lý mạnh mẽ

Ngoài ra, Reno14 Series còn được trang bị công nghệ Tăng cường kết nối AI 3.0 từ OPPO – giải pháp tối ưu tín hiệu thông minh, giúp kết nối mạng luôn ổn định và mượt mà trong mọi tình huống, kể cả khi tín hiệu yếu.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm của OPPO Việt Nam

“Với OPPO Reno14 Series, OPPO mang đến thị trường Việt Nam một sản phẩm không chỉ đột phá về công nghệ mà còn thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và phong cách sống của người dùng hiện đại. ADN của dòng Reno luôn là sự sáng tạo và đổi mới không ngừng nghỉ, và Reno14 Series là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, những trải nghiệm liền mạch nhất, góp phần nâng tầm mọi trải nghiệm trong cuộc sống của người dùng Việt”. Ông Văn Bá Luýt kết luận.

Bộ 3 sản phẩm thuộc dòng Reno14 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 1/7/2025

Từ ngày 01.07.2025, Reno14 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/7/2025 với 7 phiên bản bộ nhớ cùng giá bán lẻ đề nghị:

Phiên bản cao cấp nhất Reno14 Pro 5G được bán ra với 2 màu Trắng và Xám cùng dung lượng RAM 12GB+521GB có giá bán 18.990.000 đồng (Sản phẩm này sẽ được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động).

Phiên bản Reno14 5G được bán ra với 2 màu Trắng và Xanh lá cùng 2 dung lượng, bản 12GB + 512GB sẽ được bán với giá 16.990.000 và được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động. Trong khi đó, bản 12GB+ 256GB sẽ được bán tại tất cả hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Phiên bản thấp nhất Reno14 F 5G được bán ra với 3 dung lượng, theo đó:

Bản 12GB +512GB với ba màu sắc Xanh Dương, Xanh lá, Hồng có giá bán 12.990.000 đồng và được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động

Bản 8GB + 256GB có một màu Hồng duy nhất được bán với giá 10.490.000 đồng và được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động

Bản 8GB + 256GB với hai màu Xanh dương, Xanh lá được bán tại tất cả các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc với giá 10.490.000 đồng.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 11/07/2025, khi đặt sớm Reno14 Series, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt

* Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 11/07/2025, khi đặt sớm Reno14 Series, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt bao gồm:

Loa Bluetooth InnoSound S1 cao cấp

Gói bảo hành mở rộng OPPO Care

Thu cũ đổi mới – trợ giá đến 2,000,000₫

Trả góp 0% lãi suất

Miễn phí 5G Viettel 30GB/30 ngày

Thông tin chi tiết về từng sản phẩm, xem thêm tại website của hãng.