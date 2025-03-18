Samsung Galaxy S25 Edge: lộ diện màu sắc, cấu hình và giá bán

Samsung Galaxy S25 Edge dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới, và theo một nguồn tin rò rỉ mới, thiết bị này sẽ có ba tùy chọn màu sắc ấn tượng: Titanium Icyblue, Titanium Silver, và Titanium Jetblack. Những cái tên này gợi ý rằng khung viền của máy sẽ được làm từ titanium, giống như phiên bản Galaxy S25 Ultra.

Trong khi đó, phần mặt lưng có thể sử dụng gốm cao cấp, một chi tiết đã được đồn đoán từ lâu và dường như Samsung cũng đã ngầm xác nhận trong thời gian gần đây.

Ảnh minh họa: gsmarena

Hai phiên bản, RAM 12GB, giá bán cao hơn S25+

Galaxy S25 Edge sẽ được phát hành tại châu Âu với hai phiên bản bộ nhớ trong, cả hai đều có RAM 12GB. Cụ thể:

Phiên bản 256GB: Giá dự kiến từ €1,200 đến €1,300 (khoảng 33 đến 36 triệu đồng)

Phiên bản 512GB: Giá dự kiến từ €1,300 đến €1,400 (khoảng 36 đến 38 triệu đồng)

Mức giá này cao hơn so với một số tin đồn trước đây cho rằng S25 Edge sẽ có giá tương đương Galaxy S25+. Tuy nhiên, nếu thông tin rò rỉ này chính xác, S25 Edge thực tế đắt hơn S25+, ít nhất là tại thị trường châu Âu.

Dù vậy, giá bán của S25 Edge vẫn rẻ hơn phiên bản cao cấp nhất là S25 Ultra, ít nhất là so với giá gốc khi ra mắt. Tuy nhiên, với các chương trình khuyến mãi của Samsung, người dùng có thể tìm thấy các ưu đãi giúp giá bán của S25 Edge trở nên cạnh tranh hơn.

Samsung định vị Galaxy S25 Edge như thế nào?

Với việc sử dụng khung titanium cùng khả năng cao là mặt lưng gốm, Galaxy S25 Edge có thể được định vị ở phân khúc cận cao cấp, nằm giữa S25+ và S25 Ultra. Điều này giúp dòng Edge trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm thiết kế cao cấp mà không cần chi quá nhiều tiền cho dòng Ultra.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận thông tin trên, nhưng với những rò rỉ ngày càng chi tiết, người dùng có thể mong đợi một chiếc S25 Edge mạnh mẽ, sang trọng và có giá trị sử dụng cao khi chính thức ra mắt vào tháng tới.