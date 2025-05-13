Trên tay smartphone mỏng nhất thế hệ Galaxy S: Galaxy S25 Edge

Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy S25 Edge, chiếc smartphone mỏng nhất từ trước đến nay trong dòng Galaxy S. Tạp chí Điện tử & Ứng dụng đã có cơ hội trải nghiệm nhanh mẫu điện thoại này ngay sau khi ra mắt tại Việt Nam.

So với Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge có độ mỏng ấn tượng

Trong sự kiện ra mắt toàn cầu vào lúc 7h sáng nay, 13/5/2025, đại diện Samsung cũng đã khẳng định, với độ mỏng chỉ 5.8mm, Galaxy S25 Edge đã trở thành mẫu điện thoại mới trong thế hệ Galaxy S, tiên phong định hình phân khúc điện thoại mỏng. Không chỉ mỏng, cảm giác khi cầm Galaxy S25 Edge trên tay thật sự rất nhẹ, và tất nhiên với trọng lượng chỉ 163 gram thì Galaxy S25 Edge đã nhẹ hơn khá nhiều so với người anh em Galaxy S25 Ultra có trọng lượng là 218 gram.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ của Galaxy S25 Edge không chỉ biến nó trở thành mẫu điện thoại mới trong thế hệ Galaxy S, mà còn so với ngay cả các thế hệ smartphone thuộc dòng Galaxy nói chung của nhà Samsung, Galaxy S25 Edge vẫn là chiếc smartphone mỏng nhất nếu với mẫu Galaxy A8 (2015) với độ mỏng chỉ 5,9mm trước đây.

Dù nhìn ở bất cứ góc nào thì Galaxy S25 Edge vẫn rất mỏng

Đáng chú ý là dù rất mỏng, rất nhẹ nhưng Galaxy S25 Edge vẫn mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, vừa vặn trong lòng bàn tay nữ giới nhờ kích thước tổng thể chỉ 75.6 X 158.2 X 5.8mm, gọn hơn kha khá so với S25 Ultra (162.8 x 77.6 x 8.2mm)).

Samsung đã sử dụng khung viền khung titanium bền bỉ, với các cạnh uốn cong giúp bảo vệ máy trong các tác vụ thường ngày

Để làm được điều này, Samsung đã sử dụng khung viền khung titanium bền bỉ, với các cạnh uốn cong giúp bảo vệ máy trong các tác vụ thường ngày. Những đường cong hết sức quen thuộc của dòng Edge giờ đây đã được bo mềm hơn, gợi cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Dù mỏng nhưng máy vẫn mang lại cảm giác chắc chắn, với cấu trúc vững, giúp người dùng tự tin sử dụng hàng ngày.

Galaxy S25 Edge sở hữu màn hình kính gốm Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 mới nhất, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và độ sống động

Đi cùng với đó là màn hình kính gốm Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 mới nhất, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và độ sống động, giúp Galaxy S25 Edge vừa chắc chắn vừa nổi bật, mà vẫn bảo đảm độ thanh thoát.

Cụm camera 200MP có thể được xem là sự tinh gọn đáng chú ý. Mặc dù lược bỏ camera zoom nhưng Galaxy S25 Edge vẫn giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ nhờ duy trì trải nghiệm chất lượng camera đặc trưng của dòng Galaxy S series, đồng thời Samsung còn nâng tính năng Nightography, giúp mang đến khả năng chụp đêm tốt hơm.

Theo Samsung những bức ảnh được chụp từ Galaxy S25 Edge vẫn sắc nét và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu.

Vì chưa có thời gian trải nghiệm lâu nên chúng ta sẽ đánh giá camera của Galaxy S25 Edge vào một dịp khác, tuy nhiên theo Samsung thì nhờ độ phân giải cực cao và kích thước pixel lớn, những bức ảnh được chụp từ Galaxy S25 Edge vẫn sắc nét và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu. Đồng thời cảm biến ultra-wide 12MP với tính năng lấy nét tự động cũng cho phép chụp ảnh macro sắc nét, chi tiết, và linh hoạt trong sáng tạo.

Galaxy S25 Edge cũng có những công cụ sáng tạo và chỉnh sửa tiên tiến

Ngoài ra, Galaxy S25 Edge cũng được trang bị ProVisual Engine như trên Galaxy S25 series, với các nâng cấp chuyên nghiệp giúp đảm bảo chi tiết sắc nét cho trang phục, cây cối và tông da tự nhiên, chính xác trong các bức ảnh chân dung. Đồng thời các tính năng chỉnh sửa hỗ trợ AI của Galaxy như Lọc âm thanh và Trợ lý vẽ… được kế thừa từ Galaxy S25 series, sẽ mang đến những công cụ sáng tạo và chỉnh sửa tiên tiến trong một thiết kế mỏng chưa từng có.

Galaxy S25 Edge cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy

Galaxy S25 Edge cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy, con chip được sử dụng trên toàn bộ dòng Galaxy S25 series toàn cầu và là thành quả của sự hợp tác giữa Qualcomm và Samsung. Nhờ đó Galaxy S25 Edge cũng được tối ưu hóa với khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị.

Với Galaxy S25 Edge Samsung đã tích hợp Galaxy AI vào hầu hết các tình huống sử dụng

Nếu nói Galaxy AI là niềm tự hào của Samsung thì ở Galaxy S25 Edge, Samsung đã tích hợp Galaxy AI vào hầu hết các tình huống sử dụng, mang đến trải nghiệm AI di động tự nhiên nhất từ trước đến nay nhờ khả năng nhận diện ngữ cảnh. Theo đó, người dùng có thể tận hưởng những tính năng AI đa phương thức, cá nhân hóa theo nhu cầu riêng, trong khi vẫn luôn yên tâm về sự bảo mật dữ liệu cá nhân.

Từ việc đáp ứng sâu hơn thói quen sinh hoạt hằng ngày, cho đến Now Brief và Now Bar để tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, giúp mang lại những tiện ích hữu dụng như nhắc nhở khi di chuyển, ăn uống hay thực hiện các hoạt động thường nhật khác.

Với sự hỗ trợ của Google, Galaxy S25 Edge còn mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemini

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Google, Galaxy S25 Edge còn mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemini, từ đó các tính năng vốn đã quen thuộc như chia sẻ màn hình, sử dụng camera theo thời gian thực từ Gemini Live, sử dụng trợ lý AI, và tương tác trực tiếp ngay tại thời điểm đó… một cách dễ dàng.